Pomočnika Tadeja Pogačarja sta bila izolirana od ekipe

Po poročanju španskega AS sta se Adam Yates in Tim Wellens na start 16. etape Dirke po Franciji pripeljala z drugim avtomobilom kot preostali kolesarji.

UAE Emirates ne želijo ničesar prepustiti naključju v zadnjem tednu Dirke po Franciji, potem ko imajo v Tadeju Pogačarju zanesljivega nosilca rumene majice.

Med Tourom smo že poročali, da je moral zaradi okužbe s koronavirusom predčasno končati dirko Juan Ayuso. K sreči je slovenski kolesar bolezen covid-19 prebolel že pred Tourom, a to ne velja za preostale kolesarje ekipe UAE Emirates.

Danes sta se Adam Yates in Tim Wellens na start odpeljala ločeno od preostale ekipe. Kaj to pomeni, še ni znano. Podobne slike smo videli pri drugih ekipah. Geraint Thomas je denimo v izolaciji odšel na izhodišče 14. etape, kjer je nakazal, da je oddal pozitiven test na koronavirus. Britanec je kljub temu začel tisto etapo in še vedno dirka.