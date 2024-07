Čeprav je že olimpijski prvak, mu več pomeni etapna zmaga na Touru

🇪🇨 Ecuador's first stage win on the Tour de France!



🇪🇨 Première victoire sur le Tour de France pour l'Equateur !#TDF2024 l @Continental_fr l @RichardCarapazM pic.twitter.com/8vsLCQqRiD — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2024

Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) je na letošnjem Touru že ničkolikokrat poskusil z napadi, a se mu računica vse do danes ni izšla. Ko se mu je vendarle uspelo dokopati do etapne zmage, je bil presrečen. "Ta zmaga mi pomeni vse. Poskušal sem od začetka Toura, kar je bil moj cilj, potem ko sem hitro zaostal v skupnem seštevku. Ciljali smo na to etapo, a dan je bil zelo dolg in zahteven. Vzpostavila se je velikanska skupina, a uspelo mi je slaviti. To zmago si bom zapomnil vse življenje," je v prvem odzivu za organizatorje dirke dejal Ekvadorec, ki je z etapno zmago na Touru postal 110. kolesar, ki mu je uspelo dobiti etape na Giru, Touru in Vuelti.

Foto: Guliverimage

Dejal je, da se je zavedal, da je sposoben nečesa velikega v zaključku. "Te vzpone smo zjutraj dobro analizirali z vodstvom ekipe in se nanje pripravili. Zmaga na Touru je res nekaj posebnega, to je vendarle največja dirka na svetu. Vse ekipe sem pridejo v najboljši formi. Mislim, da bodo v Ekvadorju name zelo ponosni. Vedno rad zastopam svojo državo in celino," je še dodal olimpijski prvak iz Tokia, ki ne bo dobil priložnosti za branjenje naslova v Parizu. Ekvador ima na cestni dirki samo eno mesto (Slovenija ima štiri, kar je maksimalno število) in tega bo po izboru selektorja zasedel Carapazov rojak Jhonatan Narvaez.

