Pogačar najtežjo etapo pozna do obisti, taktiko pa je raje zadržal zase

Kolesarje jutri najprej čaka prelaz Vars na nadmorski višini 2109 metrov. Klanec ekstra kategorije (HC) bo dolg skoraj 19 kilometrov in ima 5,7-odstotni povprečni naklon, na tretjem kilometru klanca bo naklon celo 10,5-odstoten. Sledi vzpenjanje proti najvišji točki letošnjega Toura na Cime de la Bonette na 2802 metrih nadmorske višine, za konec pa še ciljni vzpon do smučarskega središča Isola 2000 (16,1 km/7,1 %), kjer je bil Tadej Pogačar z ekipo nastanjen v času višinskih priprav.

"Prelaz Bonette mi je zelo všeč, tudi na Isoli 2000 sem veliko treniral v mesecu pred Tourom na višinskih pripravah. Veselim se že dirkanja tam," je dejal dobro razpoloženi vodilni kolesar na francoski pentlji.

Profil trase v 19. etapi Dirke po Franciji:

Na vprašanje, ali Pogačar, ki veliko trenira ravno na teh prelazih, saj živi v Monaku nedaleč od tam, meni, da bi lahko imel prednost domačega terena, je odgovoril, da niti ne, ima pa prednost treh minut in 11 sekund (pred Jonasom Vingegaardom, op. a.) ter bi želel, da tako tudi ostane. "Bomo videli jutri, ali bomo obdržali to prednost ali pa ..." je namignil prvi kolesar svetovne lestvice, ki bo jutri še 35. dan nosil majico vodilnega na letošnjih Giru in Touru.

🎙️“I think tomorrow can be Queen stage of the Tour de France. I really like Col de la Bonette, it’s a really nice climb, and Isola 2000 I’ve been training there a lot the last month before the Tour so I’m looking forward to racing there." - 🇸🇮 @TamauPogi#TDF2024 https://t.co/ltXOu9nCi4