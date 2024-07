Francoska legenda v bran Pogačarju: To je že smešno

Ob dominantnih predstavah slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji so se v delu francoske javnosti in predvsem na družbenih omrežjih začela zdaj že tradicionalna ugibanja in dvomi o čistosti kolesarstva. To ima res umazano preteklost, zato je določena mera dvoma povsem razumljiva, a legendarni francoski šampion Bernard Hinault opozarja na dvojna merila domače javnosti.

"Če bi bil Tadej Pogačar Francoz, bi nanj letelo precej manj kritik in o njegovih uspehih bi dvomili pol manj," je Bernard Hinault zapisal v nedavni kolumni za časnik Ouest France. Petkratnega zmagovalca Toura jezi, da se francoski mediji ob pomanjkanju domačih uspehov praviloma zatečejo k namigovanju, če ne že kar obtožbam o raznovrstnih zlorabah in goljufijah.

"Zgrožen sem ... Zakaj nenehno dvomimo? Nehajmo si ves čas postavljati vprašanja! To je smešno ... Ali imamo kakšen dokaz?" je bil ogorčen Hinalut v kolumni.

Po nedeljski etapi s ciljnim vzponom na Plateau de Beille, v kateri so trije največji zvezdniki letošnjega Toura prikazali izjemno vožnjo, so se še bolj razvnela ugibanja o nečednostih. Tadej Pogačar je zahtevni vzpon opravil v dobrih 39 minutah, tudi Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel pa sta v zaključku ene najzahtevnejših etap letošnje dirke razbila rekord Marca Pantanija iz leta 1998.

"Ni tako, da vsak dan dihamo iz izpušnih cevi avtomobilov"

"To je test v višinskem taboru, da vidimo, kako se odzivaš na nadmorsko višino." Foto: Guliverimage Pogačar je imel na klancu izjemne številke, v povprečju naj bi vozil z močjo sedmih vatov na kilogram, podobno Vingegaard. Takšna moč je bila še nedolgo nazaj nepredstavljiva, piše Cyclinguptodate. Pogačarja so novinarji že spraševali o uporabi ogljikovega monoksida na višinskih pripravah. To naj bi bila novost, s katero naj bi si kolesarji v največjih ekipah pomagali do izboljšanja rezultatov, kot je pred dnevi v raziskavi razkril medij Escape Collective in kot ekipe, ki naj bi uporabljale to metodo, navedel UAE Emirates, Visma | Lease a Bike in Israel – Premier Tech.

V vrhunskem športu sta dve potencialni uporabi te tehnologije, piše Escape Collective. "Prva se imenuje ponovno vdihavanje ogljikovega monoksida (CO) in je orodje za merjenje, ki ekipam pomaga hitro in natančno slediti ključnim vrednostim krvi in ​​optimizirati močne fiziološke prednosti višinskega treninga. Drugi, agresivnejši pristop, pa se imenuje vdihavanje ogljikovega monoksida ter uporablja isto opremo in tehnike, stopa pa na znanstveno novo in veliko bolj tvegano področje vdihavanja strupenega plina z izrecnim namenom izboljšanja učinkovitosti," je še razkril Escape Collective.

"To je test v višinskem taboru, da vidimo, kako se odzivaš na nadmorsko višino. Ta test moraš opraviti. Je dve ali tri minute dolg preizkus, eno minuto dihaš v balon in nato vidiš vrednosti hemoglobina," je o tem po 17. etapi povedal Pogačar. Preizkus bi moral opraviti še na koncu višinskih priprav, a ga ni. "Opravil sem le prvi del testa. Drugega dela nisem nikoli naredil, saj dekleta, ki bi moralo priti čez dva tedna, ni bilo. Ni pa tako, da vsak dan dihamo iz izpušnih cevi avtomobilov. To je le dokaj preprost test, da vidimo, kako se odzivamo na višinske treninge," je pojasnjeval slovenski šampion.

"Pogačar je Ferrari, v katerega so pet let natakali dizelsko gorivo"

Bernard Hinault: Če bi bil Tadej Pogačar Francoz, bi nanj letelo precej manj kritik in o njegovih uspehih bi dvomili pol manj. Foto: Guliverimage Eden od virov informacij iz tabora UAE Emirates naj bi bil tudi človek, ki se na omrežju X predstavlja z imenom Mou55981652 in trdi, da je blizu Pogačarju. "Slišal sem, da si dobil veliko pozornosti. Ne vem, kdo je to. O nekaj stvareh ima prav, večinoma pa ne," je o skrivnostnem krtu povedal Pogačar. "Mou" je na omrežju X izčrpno poročal o novem Pogačarjevem treningu pod vodstvom Javierja Solaja, ki je pri UAE Emirates zamenjal Iniga San Milana. Tega je označil za šarlatana, posledice veliko bolj strokovnih metod Solaja pa je opisal zelo slikovito: "Pogačar je Ferrari, v katerega so pet let natakali dizelsko gorivo. Zdaj, ko ga končno poganja bencin, smo dobili to, kar spremljamo v sezoni 2024."

Čeprav anonimno globoko grlo razkriva številne podrobnosti iz zakulisja ene najboljših kolesarskih ekip na svetu in z nekaterimi informacijami buri domišljijo teoretikov zarote, je objavil tudi poziv: "Če mediji že visite na mojem profilu, objavite še tole ... Stokrat sem že ponovil, da je Pogačar čist, kar zadeva doping. Prej se bo papež poročil, kot bo Pog vzel kaj prepovedanega. Hvala!"

Tudi Hinault je dodal svoje. "Bi obstajal sum, če bi bil jaz na njegovem mestu in bi imel takšne predstave? Ne. Čim gre za tujca, moramo vedno vzbujati neke dvome. Za zmago moraš izkoristiti vse prednosti in Pogačar dela vse, kar je treba, da zmaga."

Pred šestimi leti je bilo "skoraj amatersko", zdaj pa ...

"Visma, UAE, Trek, Quick Step priganjamo drug drugega." Foto: Ana Kovač Pogačar, ki letos deluje domala nepremagljiv in je spomladi že osvojil italijanski Giro, zdaj pa ga le še nekaj etap loči od zmage na Touru, se je pred dnevi razgovoril o napredku tehnologije v kolesarstvu. "Kolesarstvo se razvija, pred šestimi leti, ko sem prišel v to ekipo, pa ne želim nič slabega govoriti čez kogarkoli, je bilo povsem drugače, skoraj amatersko. Zelo smo napredovali in hitro smo napredovali. Vsi napredujejo zaradi tehnologije, znanj in tako dalje. Visma, UAE, Trek, Quick Step priganjamo drug drugega. V nedeljo smo videli ta napredek na klancu. Vsi se osredotočajo na vsak gram hrane, na vsak vat na kolesu, zelo hitri smo. Impresioniran sem nad napredkom."

"Pred šestimi leti, ko sem začel, je bil poudarek domala samo na ogljikovih hidratih. Za zajtrk smo jedli riž in testenine, dandanes so naši zajtrki bolj normalni. Zjutraj nam ni treba jesti testenin. Vse je pripravljeno za nas, tajming je idealen. Ko se je nutricionist Gorka (Prieto-Bellver, op. p.) pridružil ekipi, sem imel tudi sam težave slediti njegovim nasvetom, štiri leta sem potreboval, da sem se navadil," je dejal o spremembah pri prehrani. "Pa kolesa so hitrejša, gume naredijo največjo razliko. Pa ocenjujem lahko samo šest let. Pa aerodinamični okvirji. Neverjetno je, kako drugačna je oprema danes," je še dodal slovenski as.

Preberite še: