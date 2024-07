Solze v taboru Vingegaardove Visme. So spoznali, da je konec?

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard in njegov moštveni kolega pri ekipi Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson sta bila po 19. etapi Dirke po Franciji strta. Tekle so solze razočaranja. Vingegaard je še upal, da se lahko v skupnem seštevku približa rumeni majici, Američan se je boril za etapno zmago, obema pa je veselje danes pokvaril neverjetni Tadej Pogačar.

Jonas Vingegaard se kljub Pogačarjevi veliki premoči na letošnjem Touru vse do zadnjih etap ni predal in vztrajal, da ima še možnosti za presenečenje. Upal je tudi na kakšen slab Slovenčev dan v Alpah, a tega ni dočakal. Pogačar je letos očitno povsem nepremagljiv in morda je prav to danes po kraljevski 19. etapi Toura naposled spoznal tudi Vingegaard, ki so ga v cilju oblile solze.

In the hardest moments all you need is family and teammates ❤️#TDF2024 pic.twitter.com/s91Ry6F8zo — ITV Cycling (@itvcycling) July 19, 2024

Proti Pogačarju je danes izgubil še minuto in 42 sekund, v skupnem seštevku pa ima zdaj že več kot pet minut zaostanka za rumeno majico. V cilju brutalne alpske etape je najprej padel v objem ženi, nato pa so ga morali moštveni kolegi tolažiti. Vse kaže, da kljub osupljivi vrnitvi po grozljivem padcu na aprilski Dirki po Baskiji nima prave moči izzvati Pogačarja, ki je letos na Tour prišel v življenjski formi.

Nizozemski ekipi, ki je danes v beg poslala tri svoje kolesarje, z Jorgensonom pa se v zaključku celo borila za etapno zmago, zmanjkuje časa. Še jutri na zadnji gorski etapi 111. Toura in v nedeljo na posamičnem kronometru od Monaka do Nice imajo možnost ujeti Pogačarja, a je glede na videno to le malo verjetno.

Vingegaard je danes izgubil tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki, ki jo je v zadnjih nekaj etapah nosil namesto Pogačarja, vodilnega v tem seštevku. Jutri bo pikčasto majico nosil Ekvadorec Richard Caparaz. Danes je osvojil oba gorska cilja najvišje kategorije, nekaj točk pa v seštevek dodal še s četrtim mestom v cilju etape. Zdaj ima 101 točko, Pogačar je pri 87. "Zdaj pa jo obdrži do konca," je Carapazu v cilju dejal Pogačar.

Jutri kolesarje čaka še zadnja zahtevna gorska preizkušnja, 133 kilometrov dolga etapa od Nice do gorskega cilja na La Couillolu. V nedeljo se bo 111. Dirka po Franciji končala s posamičnim kronometrom od Monaka do Nice.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: