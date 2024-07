V čast mu je delati za Tadeja Pogačarja

Ob vsakem uspehu slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar izpostavi delo in vrednost ekipe. Nič drugače ni bilo v petkovi gorski etapi Dirke po Franciji, v kateri je na zaključnem vzponu spet strl vso konkurenco in se odpeljal proti 15. etapni zmagi na Touru. Predvsem pa je naredil nov odločen korak k tretji skupni zmagi. In v veliko pomoč mu je bil Portugalec Joao Almeida.

Ob pogledu na skupni vrstni red Dirke po Franciji je jasno, da je Tadej Pogačar streljaj od velikega zmagoslavja. Tretjega na Touru, ki velja za kolesarski sveti gral. Podporo ima na vsakem koraku. Tako na cesti, kjer so se na trasi 19. etape zbrali številni slovenski ljubitelji kolesarstva, kakor tudi v moštvu.

Vse je podrejeno njegovemu končnemu uspehu, njegovim izvrstnim predstavam, s katerimi navdušuje kolesarsko javnost. Nič drugače ni bilo v petkovi gorski etapi. Izpeljal je novo učno uro za vse tekmece.

Na klancu videl družino, na cilju Urško

Ključno delo je opravil na zaključnem vzponu na Isolo 2000, kjer je imel bazni tabor pred dirko Tour de France. Zadnji klanec je poznal do obisti. Dodatno energijo so mu dali starši in vsi slovenski navijači na vznožju vzpona, na koncu pa ga je pričakala partnerka Urška. "Noro, koliko Slovencev je bilo tukaj ob progi in kako navijajo. Zelo sem užival. Na klancu sem videl družino, Urško na cilju. V veliko zadovoljstvo mi je bilo," je pripovedoval Pogi.

Tadej Pogačar se ne ustavlja. Slavil je četrto letošnjo etapno zmago in skupno že 15. na Touru. Foto: Reuters

Pred Isolo je sledil še gorski cilj ekstra kategorije Col de la Bonette, ki je bil dolg več kot 20 kilometrov. Prvič ga je spoznal naključno: "Prvič lani avgusta, ko smo se nanj povzpeli z osebnim sponzorjem. Takrat nisem vedel, da bo ta vzpon na Touru. Ko je bila trasa znana, sem bil vesel. Vzpon na Isolo 2000 sem prevozil praktično vsak dan na pripravah razen tisti čas, ko sem imel covid-19. Col de la Bonette smo prevozili v času priprav le enkrat, medtem ko spust večkrat. Dobro sem poznal traso."

"Neverjetno, v kakšni formi je. Lepo je biti del tega."

Vedel je, kdaj mora napasti, če bo želel prikolesariti do nove etapne zmage na Touru, ki je bila njegov cilj. Moštveni kolegi so mu vnovič v veliki meri pomagali, da je bil med etapo zaščiten, medtem ko so mu oder za zaključni udar prepustili v celoti.

Foto: Guliverimage

Portugalec Joao Almeida je eden tistih, ki vselej do zadnjega zdržijo najhujši tempo in so v veliko pomoč slovenskemu kolesarskemu asu: "Vsi smo opravili odlično delo. Kot vedno. Impresivno. Vsak od nas. Naš načrt je bil zmagati etapo, kar nam je uspelo. Fantje so poznali teren, saj so bili na višinskih pripravah tukaj. Na koncu je bilo zelo blizu. Zelo smo zadovoljni s tem, kar nam je uspelo."

Pogačar je na koncu za 21 sekund premagal Mattea Jorgensona (Visma | Lease a Bike), tretji je bil Simon Yates, osrednja tekmeca Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel pa sta zaostala 1:42 in nista mogla slediti novemu skoku slovenskega šampiona.

Skupaj s Pogačarjem vsi moštveni kolegi pri UAE Emirates pišejo zgodovino. Kar počne na letošnjem Touru, je nekaj neverjetnega. Tekmeci ob njem dobesedno ne morejo dihati. Vingegaard in Evenepoel sta na letošnji izvedbi tritedenske francoske kolesarske pentlje videti raven nižje, pa sta navkljub vsemu odlična. "Tadej je v najboljši formi. Neverjetno, v kakšni formi je. Lepo je biti del tega. Zelo sem vesel. Na koncu dneva govorimo o zgodovini. Vesel sem, da sem del nje," je še dejal Almeida.

