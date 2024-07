Luka, še dve etapi sta do konca Toura. Kako utrujeni ste?

Kar dobro sem. Ti hribi ne pomagajo (smeh, op. a.). Včeraj je bilo treba dobro pritiskati. Vsaj na Col de la Bonette. Ni šlo počasi, potem še višina naredi svoje. Danes je nov dan, nato pa nekako revialen kronometer.

Z Dylanom Groenewegnom ste osvojili etapno zmago. Ali ste cilj po šesti etapi izpolnili?

Cilj je bila etapna zmaga z njim. Ko smo jo dosegli, so apetiti zrastli, ker smo vedeli, da je zelo hiter. Nekako se nismo dobro sestavili. Sprinterski vlak ga ni dostavil, kot bi ga mogel. Kdaj on ni sledil, kdaj mi nismo bili stoodstotni. Na koncu je malce grenkega priokusa, a vseeno bolje kot lani.

Veselje v taboru Jayca AlUle po zmagi Dylana v šesti etapi. Foto: Guliverimage

Kako ste zadovoljni s svojimi predstavami?

Moje delo je pomembno, da se vsi uskladimo. Kdaj smo se, kdaj se nismo. Če se po šolsko ocenim, bi si dal štirico.

Kako ste kot Slovenec spremljali boj za skupno zmago na Touru? Res je, da sta še dve etapi do konca, vendar je videti, da rumena majica ne bo šla s pleč Tadeja Pogačarja.

Po petku ni več zanimiv (smeh, op. a.). Veliko se je govorilo, tudi Jonas je počasi prihajal v formo. Mislim, da je bilo zelo napeto. Ko mu je Tadej v nedeljski etapi ušel in si pridobil veliko prednosti, je bilo jasno, da je Jonas začel nekako popuščati. V četrtek se je v skupini prav tako začelo govoriti, da Jonas ni imel intervjujev, se ni razpeljal po cilju, in smo takoj vedeli, da nekaj kuha. Da zagotovo ne prihaja v boljšo formo, ampak bo imel morda slabši dan.

Tadej Pogačar je v letošnji izvedbi Toura v svojem svetu. Zelo samozavestno deluje, kot ga še nismo nikoli videli. Kaj porečete vi?

Ni daleč od tega, če rečemo, da je najboljši kolesar vseh časov. Rezultati gredo v to smer. Njegove predstave so pa že dalj časa na takšni ravni. Če je vse optimalno zanj, je nepremagljiv.

Foto: Ana Kovač

Ali je Tour de France odločen?

Če ne bo padca, je stoodstotno odločen. Na slab dan ne more popustiti pet minut. Glede na to, da pozna domače ceste, se kaj takega ne more zgoditi.

Čeprav po duši niste hribolazec in ste osredotočeni na sprinte, ste se dobro peljali tudi v klance. Kaj to pomeni v luči olimpijskega nastopa? Nekako je jasno, da boste nastopili tudi vi. Zlasti po nesrečnem padcu Primoža Rogliča. Kaj bi lahko dosegli, če bi šli?

Vse, kar je treba, da pripeljemo Pogačarja v zaključek.

Kaj pa morebiti vaša priložnost? Bi lahko bila kje na vidiku?

Odvisno je, kako po Touru prideš na olimpijske igre. Kako se regeneriraš v tako kratkem času. Potem je odvisno, kako bomo dirkali. Če bomo takoj prevzeli odgovornost in vlekli, potem ni mogoče. Če bomo igrali bolj odprte karte, smo vsi štirje potniki za zdaj dosti dobri, da dirkamo za finale.