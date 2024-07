Peter Prevc v drugačni vlogi #video

Sredi francoskih Alp, kjer je zrak prepojen z vznemirjenjem in ponosom, odmeva navdušenje slovenskih navijačev. Podpora našim kolesarjem na Dirki po Franciji je vse prej kot navadna – je glasna, strastna in neomajna. Vsak kilometer trase je prežet s čustvi, od upanja do ekstaze, še posebej ko gre za spremljanje Tadeja Pogačarja, ki se bori za svojo tretjo skupno zmago na dirki vseh dirk. Med strastnimi navijači je tudi naš skakalni šampion Peter Prevc, ki s svojo družino doživlja to kolesarsko pravljico. Če je letos prvič okusil slast Toura kot navijač, je ogromno takšnih, ki imajo že daljšo navijaško-popotniško brado.

Zapišemo lahko, da se je nogometna navijaška mrzlica iz Nemčije preselila v Francijo. Natančneje v francoske Alpe, kjer so slovenski privrženci športa spet pokazali, kako radi nudijo podporo našim športnikom.

Kot je to zadnja leta postala praksa, jih je veliko tudi na kolesarski dirki Tour de France. Že vse od začetka v Firencah 29. junija so se razporedili po vseh etapah, ogromno pa jih je bilo na petkovi gorski poslastici na Isolo 2000.

Ob vožnji na vrh cilja 19. etape so se prikradli spomini na 16. junij in nogometni spektakel evropskega prvenstva, ko sta se v Stuttgartu pomerili Slovenija in Danska ter remizirali 1:1. Zakaj? Ob trasi je bilo namreč največ slovenskih in danskih zastav. Razumljivo. Ogromno evforijo so sprožili kolesarji iz obeh držav, predvsem pa je bil v središču pozornosti dvoboj, ki poteka zadnja leta med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. Tokrat ni bilo 1:1 kot v Stuttgartu, ampak 1:0 za Pogija, če se nekoliko navijaško izrazimo, saj je član UAE Emirates še enkrat več pokazal razkošen repertoar in je s četrto etapno zmago le še streljaj od skupne na letošnjem Touru.

Družina Prevc se je ob navijanju za Pogačarja in druge spomnila na nesrečnega Rogliča

Družina Prevc je navijaško razpoložena. Našega skakalnega šampiona Petra Prevca je prav tako posrkala kolesarska mrzlica. Že po koncu kariere v Planici je poudaril, da bo z družino odšel na počitnice v Francijo in si ogledal trase Toura. Upal je, da bo kolesaril tudi še Primož Roglič, vendar je moral zaradi padca žal predčasno zaključiti francosko kolesarsko pentljo. Tudi Petru je bilo hudo, da se je to zgodilo nekdanjemu stanovskemu kolegu, kar je z družino dal vedeti z napisom na asfaltu: "Primož, mi smo s tabo."

"Zdaj ko imam prvič čas, smo se odločili, da pridemo sem," je v Sportalov mikrofon dejal legendarni slovenski skakalec, ki smo ga prvič na tritedenski kolesarski dirki videli lani na Giru d'Italia, kjer je na zgodovinskem kronometru na Višarjah prav Rogliča spodbujal na pohodu do rožnate majice.

In kdo je največji navijač v družini Prevc? "Brez dvoma sin Ludvik," je kot iz topa ustrelil Peter ter na vprašanje, ali bi lahko izbiral, v kateri šport bi vključil otroka – ali v skoke ali v kolesarstvo – odgovoril: "Na koncu je vrhunski šport isti šmorn. Kjerkoli bodo, želimo, da se čim več gibljejo. Kar bo, bo."

Kot športnik opozarja, da je konec, ko je konec. A verjame v Pogačarja.

Zadovoljen je, da je kot Slovenec ob trasi Toura, kjer je ogromno privržencev iz sončne strani Alp. Kolesarska evforija je na vrhuncu, saj je ogromno slovenskih zastav na znanih francoskih prelazih. "Nekako sem zelo zadovoljen, poleg tega pa je lepo videti, da Slovenci v Franciji predstavljamo velesilo v kolesarstvu."

Kot nekdanji vrhunski športnik se dobro zaveda, kaj pomeni uspeti in kaj je treba za uspeh narediti. A tako kot Pogačar, ki je streljaj od novega velikega dosežka, izpostavlja eno stvar: "Dokler ni konec, ni konec. Nikoli se ne smemo prehitro veseliti. Verjamem v Tadeja, da mu bo uspelo."

"Toliko Slovencev kot še nikoli. Lani smo se jokali, letos se smejimo"

Če je Pero navijaški novinec na Touru, tega ne moremo reči za Natašo in Borisa, ki imata že dolgo brado, kar zadeva spremljanje kolesarjev na največji tritedenski kolesarski dirki. Z avtodomom se prebijata skozi prelaze, iščeta dobre položaje, od koder nato spremljata kolesarje: "A ne samo to, iščeva še signal, da sploh veva, kaj se na trasi med etapo dogaja. Prej sva imela satelit in sva se premikala, zdaj so k sreči podatki, a je treba prav tako najti pravi prostor," je dejal Boris.

Nataša in Boris sta že stara znanca Dirke po Franciji. Foto: Sportal

Na Touru sta že petič in letošnji je prav tako zelo poseben. "Vsako leto je bolj noro. Mislim, da je to enkratno. Letos se pozna, da je toliko Slovencev kot še nikoli. Veliko je tudi Dancev, drugih pa ni," se je zasmejal Boris.

V petek je Pogačar znova odskočil od konkurence in se še bolj oddaljil najbližjima zasledovalcema Vingegaardu in Remcu Evenepoelu. Dve etapi ga še ločita od velikega zmagoslavja in Nataša verjame, da je Pogiju v petek uspelo ključno: "Odločilen dan je bil. Vemo, kako je bilo lani v Courchevelu. Lani smo se jokali, letos se smejimo."

Zasrbeli so jih prsti

Ko se pelješ po trasi Dirke po Franciji, zlasti na prelaze in zaključne klance, je lepo videti, kako se mladi in malce starejši s kolesom rekreirajo ter tako koristno združijo s prijetnim, čeprav je tudi vožnja s kolesom za marsikoga lahko prijetna.

Janja je z družino prvič na Touru in prav vsi člani so navdušeni. Foto: Sportal

"Prišli smo z možem in otroki. Čakajo naju dva kilometra stran. Otroci so šli že gor in so bolj navijaško razpoloženi. Prvič smo prišli na Tour in je odlično. Ko smo gledali po televiziji, so nas zasrbeli prsti. Združili smo počitnice z navijaškim dnevom. Je pa jasno, kdo bo zmagal. Pogačar," je bila jasna Janja.

Nekoliko več etap sta si letos pogledala Laura in Damjan iz Slovenskih Konjic, ki bosta šla za konec še v nedeljo v Nico, kjer bosta pozdravila tretji naslov najboljšega Tadeja Pogačarja na Touru: "Lani sva bila prvič na Dirki po Franciji. Fantastično je. Bolje sva navijaško pripravljena, poleg tega so tudi, kar zadeva Slovence, boljši rezultati. Tadej je izjemen."

Laura in Damjan sta si ogledala več etap. Foto: Sportal

Slovenski navijači so s svojo prisotnostjo na Dirki po Franciji znova dokazali, kako globoko je v njihovih srcih zakoreninjena ljubezen do športa. Njihova strast in neomajna podpora kolesarjem vselej pričarata posebno vzdušje, ki preplavlja celotno traso. S svojo energijo in navdušenjem so Slovenci postali nepogrešljivi del tega spektakla, in ko bo Pogačar prečkal ciljno črto kronometra v Nici, bo odmev slovenskega ponosa slišati vse do doma. Kolesarska evforija se bo tako prelila v novo poglavje zgodovine, ki ga pišejo navijači s sončne strani Alp.