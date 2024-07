Pogačar v neposrednem obračunu z Vingegaardom do še pete etapne zmage na Touru!

PODROBNEJE: Dirka po Franciji, 20. etapa (Nica–Col de la Couillole, 132,8 km)



Cilj! PETA ETAPNA ZMAGA TADEJA POGAČARJA NA 111. IZVEDBI FRANCOSKEGA TOURA! Drugo mesto je z sedmimi sekundami zaostanka osvojil Jonas Vingegaard, tretje pa Richard Carapaz (+23 sekund), ki si je danes dokončno zagotovil zmago v seštevku za pikčasto majico. Remco Evenepoel je na četrtem mestu zaostal 53 sekund in bržčas zapravil vse možnosti za drugo mesto v skupnem seštevku.



Pogačar ima zdaj pred Dancem 5:14 minute prednosti, pred Belgijcem, ki se je glavnih tekmecev skušal otresti na zadnjem vzponu, a je bil pri tem neuspešen, pa 8:04 minute. To bi moralo biti dovolj za končno zmago. Jutri bo na sporedu še razgiban kronometer od Monaca do Nice.

1 km do cilja: Vingegaard in Pogačar bosta spet obračunala za etapno zmago!

⚔️ The final battle between the last two Tour winners goes in favour of the @MaillotjauneLCL Tadej Poagacar, who wins the last mountain stage.



Relive the last KM of stage 20



⚔️ Le dernier duel entre les deux derniers vainqueurs du Tour tourne à l'avantage du @MaillotjauneLCL,… pic.twitter.com/7rZQx63QQ9 — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

4.5 km do cilja: Protinapad Vingegaarda, ki se danes očitno bolje počuti kot včeraj, le Pogačar mu lahko sledi, Evenepoel pa je popustil.

🇸🇮 @TamauPogi and 🇩🇰 Jonas Vingegaard have 🇪🇨 @RichardCarapazM and 🇪🇸 @EnricMasNicolau in their sights but Carapaz is not giving up just yet.



🇸🇮 @TamauPogi et 🇩🇰 Jonas Vingegaard ont 🇪🇨 @RichardCarapazM et 🇪🇸 @EnricMasNicolau dans leur ligne de mire, mais Carapaz n'abandonne… pic.twitter.com/33wLx1BjNy — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

5.5 km do cilja: Tempo Almedie je bil očitno prehud, Jorgenson in Kelderman, pomočnika Jonasa Vingegaarda, sta odpadla.

Sedem km do cilja: Tudi Remco Evenepoel je silovito pospešil, a se ni mogel otresti Vingegaarda in Pogačarja. Zraven so tudi Landa, Jorgenson, Kelderman in Almeida. Do Carapaza in Masa, ki vztrajata na čelu dirke, jih loči 1:20 minute.

11 km do cilja: Spet sprememba na čelu dirke. Mas in neuničljivi Carapaz, ki si je danes dokončno zagotovil pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih, sta se odpeljala ubežni skupini, v ozadju ju lovi Romain Bardet, razredčena glavnina pa zaostaja samo še dobri dve minuti. Kolesarji so vse bližje slovenskemu ovinku, ki so ga navijači pripravili dva kilometra pred ciljem.

⛰️ With 10 km to go, the Caparaz-Mas duo are 13" ahead of @romainbardet and 2'18" ahead of the Yellow Jersey group.



⛰️ À 10 km du sommet, le duo Caparaz-Mas compte 13" d'avance sur @romainbardet et 2'18" sur le groupe Maillot Jaune. #TDF2024 pic.twitter.com/XM3qiyhezP — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

12 km do cilja: V skupini na čelu dirke je samo še šest kolesarjev (Kelderman, Stuyven, Carapaz, Bardet, Mas in Johannessen), v ozadju pa se jim približuje glavnina, kjer je Remco Evenepoel očitno odločen, da zmanjša razliko do Jonasa Vingegaarda na drugem mestu.

🐺 @soudalquickstep still leading the group on the final climb.



🐺 @soudalquickstep est toujours en contrôle de la tête de groupe dans l'ascension finale. #TDF2024 pic.twitter.com/dg49H2JpRB — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

13 km do cilja: Jan Tratnik je popustil. Bo počakal na moštvenega kolega Vingegaarda, ki prihaja z glavnino, ta ima samo še 2:40 minute zaostanka?

15 km do cilja: Jan Tratnik na čelu dirke narekuje oster tempo, iz ozadja pa se približuje glavnina, kjer je Remco Evenepoel zaukazal hud tempo, s katerim bi radi izčrpali Vingegaarda.

26 km do cilja: Še deset kilometrov je do vznožja ciljnega vzpona na Col de la Couillole. Ciljni klanec bo dolg 5,7 kilometra in ima 7,1-odstotni povprečni naklon.

🔛 @soudalquickstep up the pace of the Yellow Jersey group to bring back the breakaway. 3'14’ behind.



🔛 Sous l'impulsion de @soudalquickstep, le groupe Maillot Jaune revient sur l'échappée. 3'14" de retard.#TDF2024 pic.twitter.com/OTfNvPimbn — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

37 km do cilja: Ubežna skupina je že na vrhu gorskega cilja na Col de la Colmaine. Prvi ga je neizzvan prečkal Richard Carapaz, ki si je z novimi desetimi točkami dokončno zagotovil zmago v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih. Tratnik je na vrh prelaza zapeljal kot tretji in osvojil šest točk. Glavnina z rumeno in belo majico je na pobudo kolesarjev Soudala močno stopila na pedala in zaostanek za ubežno skupino zmanjšala na manj kot tri minute.

⚪🔴 It's done for @RichardCarapazM! He'll be the first Ecuadorian to win the polka dot jersey of the Tour de France if he finishes the #TDF2024! 👏



⚪🔴 C'est fait pour @RichardCarapazM ! Il sera le premier Equatorien à remporter le @maillotapois du Tour de France s'il termine… pic.twitter.com/1esIE6Yz90 — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

42 km do cilja: Kolesarji iz ubežne skupine so že prečkali leteči cilj v kraju Saint-Martin-Vésubie, kjer je maksimalno število točk (20) pobral Jasper Stuyven (Lidl-Trek), zdaj pa so že tik pod vrhom prelaza Colmiane. Tratnik je 4.5 km pod vrhom spet pospešil!

68 km do cilja: V glavnini prihaja do spremembe ritma. Ekipa Soudala je močno navila tempo, Remco Evenepoel očitno želi spet stestirati Vingegaarda, ki ima v skupnem seštevku pred njim nekaj manj kot dve minuti prednosti. Kolesarji so zdaj na spustu in se približujejo vznožju naslednjega vzpona na Colmaine na 1500 metrih. Klanec bo dolg 7,5 kilometra in ima 7,1-odstoten povprečni naklon.

🇪🇨@RichardCarapazM only needs 2 points to secure the polka dot jersey.

⛰ A place among the first 5 at the Col de la Colmiane, which is in a few kilometers, would be enough for him to make sure he stays in the lead. ⚪️🔴#TDF2024 https://t.co/YPfpXofMvK — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

73 km do cilja: Kolesarji v ubežni skupini so Carapazu pustili, da pobere maksimalno število točk na prelazu Turini in tako utrdi svoj položaj v boju za pikčasto majico. Ekvadorec ima zdaj 24 točk prednosti pred Pogačarjem.

⛰️ Col de Turini (Cat 1️⃣)



⚪🔴 +10 points for @RichardCarapazM who has a 24-point lead over @TamauPogi. There are 25 points left to grab.



⚪🔴 +10 points pour @RichardCarapazM qui possède 24 points d'avance sur @TamauPogi. Il en reste 25 à distribuer.#TDF2024 pic.twitter.com/T0bftLQJtY — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

74 km do cilja: Jasper Stuyven (Lidl - Trek), Kevin Geniets (Groupama - FDJ) in Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) so slaba dva kilometra pod vrhom prelaza Turini ujeli skupino na čelu dirke. Zdaj imamo na čelu dirke deset kolesarjev (Geniets, Johannessen, Stuyven, Kelderman, Tratnik, Soler, Armirail, Carapaz, Mas in Bardet), ki imajo pred skupino z rumeno majico nekaj manj kot pet minut prednosti.

82 km do cilja: Zasledovalna skupina s Tratnikom je slabih devet kilometrov pod vrhom prelaza Turini ujela vodilno trojko. Zdaj imamo sedem kolesarjev na čelu dirke, slovenski kolesar je takoj pospešil in se nekoliko odlepil od skupine. Zasledovalna skupina s petimi kolesarji zaostaja 1:42 minute, glavnina z rumeno majico pa zaostaja štiri minute in pol.

84 km do cilja: Zasledovalna skupina z Janom Tratnikom ima še vedno okoli 20 sekund zaostanka za vodilno trojko Mas, Armirail in Kelderman. Do vrha prelaza Turini je še dobrih 10 kilometrov.

92 km do cilja: Trojici na čelu dirke se iz ozadja približuje skupina s pikčasto majico, v kateri so poleg Richarda Carapaza še Jan Tratnik (Visma), Marc Soler (UAE), Romain Bardet (dsm) in Clément Champoussin (Arkéa - B&B Hotels). Za čelom dirke zaostajajo 21 sekund, medtem ko skupina z rumeno majico zdaj zaostaja že več kot tri minute.

100 km do cilja: Ubežna trojica Mas, Kelderman in Armirail je spet skupaj. Trenutno so na spustu in drvijo proti vznožju naslednjega gorskega Turini. Gre za vzpon prve kategorije, dolg je skoraj 21 kilometrov in ima 5,7-odstotni povprečni naklon.

108 km do cilja: Enric Mas (Movistar) je nekaj sto metrov pod vrhom prvega gorskega cilja etape pospešil in se otresel Keldermana in Armiraila. Mas je prvi prečkal gorski cilj in osvojil pet točk. Armirail je pobral tri, dve sta ostali za Keldermana, zadnjo pa je osvojil Matteo Jorgenson, ki je presenetil Carapaza. Ekvadorec bo danes verjetno zelo aktiven na gorskih ciljih, v želji, da se utrdi v vodstvu za pikčasto majico. Carapaz ima trenutno 101 točko, Pogačar pa 87. Na letošnjem Touru je na voljo še 35 točk.

⚪️🔴 Beaten in the sprint by 🇺🇸@MatteoJorg, 🇪🇨@RichardCarapazM did not score a point at Col de Braus.



📊 However, he is still 14pts ahead of 🇸🇮 @TamauPogi, with 35 points still at stake in this #TDF2024. https://t.co/UOvmoSIGiv — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

111 km do cilja: Špancu Enricu Masu (Movistar) se je uspelo preseliti na čelo dirke h Keldermanu in Armirailu in zdaj skupaj napredujejo proti vrhu prelaza Braus, prvemu gorskemu cilju današnje etape. Spektakularna cesta je dolga deset kilometrov in ima 6,6-odstotni povprečni naklon.

🤩 The winding bends of the col de Braus



🤩 Les magnifiques lacets du col de Braus#TDF2024 pic.twitter.com/1QUgkFA1CC — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

113 km do cilja: Na čelu dirke sta trenutno Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) in Bruno Armirail (Decahtlon-Ag2r La Mondiale), a tudi skupina s favoriti ni daleč. Razlika je le 20 sekund. Skupina z zeleno majico, ki jo bo najverjetneje tudi jutri nosil Eritrejec Biniam Girmay, zaostaja že skoraj tri minute

117 km do cilja: Kljub poskusom še vedno nimamo ubežne skupine. Ekipe se zavedajo, da je danes zadnji dan, ko bi se etapne zmage lahko veselili ubežniki. Od 22 ekip, ki sodelujejo na tem Touru, jih deset še nima etapne zmage. To so Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Decathlon-Ag2r La Mondiale, Bahrain Victorious, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Israel-Premier Tech, Cofidis, Uno-X, Groupama-FDJ in Movistar Team.

14.06 - Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme je pomahal s startno zastavico, zdaj gre zares. Kolesarji Uno-X Mobility so takoj krenili v akcijo. Trasa gre takoj navkreber, težak dan bo. Posebej aktiven je Richard Carapaz, ki si želi novih točk na prvem gorskem cilju na Col de Braus.

🚩 Stage 20 is underway! In keeping with his resolutely attacking #TDF2024, @AbraJonas is among the first strikers!



🚩 L'étape 20 est lancée ! A l'image de son #TDF2024 résolument offensif, @AbraJonas est parmi les premiers attaquants ! pic.twitter.com/uZkfkr1xvF — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

Pozdravljeni, ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva! Pred nami je zadnja gorska etapa na letošnjem Touru.