Urška Žigart, ki bo zamenjala ekipo, tarča Pogačarjeve šale na Touru #video

Slovenska kolesarka Urška Žigart, ki je pred dnevi uspešno končala ženski Giro, kjer je opravljala vlogo pomočnice, a v skupnem seštevku dirke končala na visokem 12. mestu, na Dirki po Švici pa je zasedla 9. mesto, bo v prihodnji sezoni zamenjala ekipo, je v svoji tedenski kolumni za Het Nieuwsblad potrdil šef ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere. 27-letnica iz Slovenske Bistrice, ki je letos osvojila naslov državne prvakinje v cestni vožnji in kronometru, se bo iz avstralske sredine Liv AlUla Jayco preselila v belgijsko ekipo AG Insurance-Soudal.

