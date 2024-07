Čas je za zadnje dejanje 111. izvedbe Dirke po Franciji, vožnjo na čas od Monaca do Nice v dolžini 33.7 kilometra. Če ne bo pretresov, bodo zvečer v Nici za kralja Toura ustoličili Tadeja Pogačarja, ki ima pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom 5:14 minute prednosti, pred Remcom Evenepoelom na tretjem mestu pa že več kot osem. Etapa se bo začela ob 14.40, ko se bo s startne rampe zapeljal Italijan Davide Ballerini, zadnji v skupnem seštevku Toura, in končala nekaj pred 20. uro. Tadej Pogačar bo startal ob 18.45. Tour se bo prvič po letu 1903 končal zunaj Pariza, kjer se že pripravljajo na začetek olimpijskih iger.

Na Dirki po Franciji glavni akterji danes med vožnjo ne bodo nazdravljali s penino in se fotografirali, kot smo bili to vajeni iz prejšnjih izvedb te slovite dirke, ampak jih čaka prava tekmovalna etapa, vožnja na čas med Monacom in Nico v skupni dolžini 33.7 kilometra. Organizatorji so ob snovanju trase bržkone razmišljali o tem, da bo to odločilna etapa 111. Toura, tako pa bo odločilna le za etapnega zmagovalca, nikakor pa ne za končnega zmagovalca, saj ima Tadej Pogačar (UAE Emirates) pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) neulovljivo prednost več kot petih minut.

Kolesarje na zahtevni trasi čaka vzpon na La Turbie (8,1 km, 6,5 %) in nato še kratek klanec na Col d'Èze (1,6 km, 8,1 %), nakar sledi spust v Nico, kjer bo cilj na Angleški promenadi.

Profil 21. etape Dirke po Franciji:

Sklepno etapo Toura bo ob 14.40 odprl Italijan Davide Ballerini, zadnji v skupnem seštevku Toura, nosilec rumene majice Tadej Pogačar pa bo nastopil ob 18.45. Kaj pa preostali Slovenci? Matej Mohorič (Bahrain Victorious) se bo s startne rampe zapeljal ob 14.59.30, Luka Mezgec (Jayco AlUla) ob 15.19, Jana Tratnika (Visma | Lease a Bike) pa start čaka ob 16.37.

Boštjan Kavčnik Foto: Ana Kovač

Pogačar od starta do cilja na kolesu za kronometer

Mehanik ekipe UAE Emirates Boštjan Kavčnik, ki skrbi za kolesa Tadeja Pogačarja, je napovedal, da bo prvi kolesar sveta vožnjo na čas odpeljal z najlažji modelom kronometerskega kolesa, saj se cesta začne vzpenjati že kmalu po startu. "Veliko ljudi me je vprašalo, če bo Tadej, glede na to, da ima takšno razliko v skupnem seštevku dirke, na začetku etape vozil z navadnim kolesom. Lahko rečem, da kolesa ne bo menjal, niti ne bo štartal z navadnim, kot bodo nekateri," je namignil Kavčnik. Dejal je, da sam proge ne pozna, jo pa zato Pogačar pozna do obisti, saj na njej trenira že več kot pol leta. "Tam je doma," je besede Kavčnika prenesel naš poročevalec Jaka Lopatič.

To bo prvič po letu 1989, da bo na zadnji dan Toura na sporedu kronometer in šele prvič po letu 1903, da se bo dirka končala izven Pariza, ta se sicer že pripravlja na začetek olimpijskih iger (26. julij - 11. avgust).

ŠTARTNI ČASI IME IN PRIIMEK KOLESARJA KOLESARSKA EKIPA 1. 14:40:00 DAVIDE BALLERINI ASTANA QAZAQSTAN TEAM 2. 14:41:30 MARK CAVENDISH ASTANA QAZAQSTAN TEAM 3. 14:43:00 JARRAD DRIZNERS LOTTO DSTNY 4. 14:44:30 CEES BOL ASTANA QAZAQSTAN TEAM 5. 14:46:00 LUCA MOZZATO ARKEA-B&B HOTELS 6. 14:47:30 DANIEL MCLAY ARKEA-B&B HOTELS 7. 14:49:00 ROBBE GHYS ALPECIN-DECEUNINCK 8. 14:50:30 DYLAN GROENEWEGEN TEAM JAYCO ALULA 9. 14:52:00 SOREN WAERENSKJOLD UNO-X MOBILITY 10. 14:53:30 SANDY DUJARDIN TOTALENERGIES 11. 14:55:00 ALEXANDER KRISTOFF UNO-X MOBILITY 12. 14:56:30 SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO DSTNY 13. 14:58:00 HARM VANHOUCKE LOTTO DSTNY 14. 14:59:30 MATEJ MOHORIČ BAHRAIN VICTORIOUS 15. 15:01:00 JASPER PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK 16. 15:02:30 LENNY MARTINEZ GROUPAMA-FDJ 17. 15:04:00 SILVAN DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK 18. 15:05:30 LUKE DURBRIDGE TEAM JAYCO ALULA 19. 15:07:00 YVES LAMPAERT SOUDAL QUICK-STEP 20. 15:08:30 CEDRIC BEULLENS LOTTO DSTNY 21. 15:10:00 JOHN DEGENKOLB TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 22. 15:11:30 DANNY VAN POPPEL RED BULL - BORA - HANSGROHE 23. 15:13:00 ARNAUD DE LIE LOTTO DSTNY 24. 15:14:30 LAURENZ REX INTERMARCHÉ - WANTY 25. 15:16:00 HUGO PAGE INTERMARCHÉ - WANTY 26. 15:17:30 BEN TURNER INEOS GRENADIERS 27. 15:19:00 LUKA MEZGEC TEAM JAYCO ALULA 28. 15:20:30 PIET ALLEGAERT COFIDIS 29. 15:22:00 BINIAM GIRMAY INTERMARCHÉ - WANTY 30. 15:23:30 PASCAL ACKERMANN ISRAEL - PREMIER TECH 31. 15:25:00 MARIJN VAN DEN BERG EF EDUCATION - EASYPOST 32. 15:26:30 NICO DENZ RED BULL - BORA - HANSGROHE 33. 15:28:00 NIKIAS ARNDT BAHRAIN VICTORIOUS 34. 15:29:30 AXEL ZINGLE COFIDIS 35. 15:31:00 GIANNI VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK 36. 15:32:30 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES 37. 15:34:00 MATTEO VERCHER TOTALENERGIES 38. 15:35:30 RASMUS TILLER UNO-X MOBILITY 39. 15:37:00 BRYAN COQUARD COFIDIS 40. 15:38:30 CLÉMENT RUSSO GROUPAMA-FDJ 41. 15:40:00 CLÉMENT CHAMPOUSSIN ARKEA-B&B HOTELS 42. 15:41:30 RAUL GARCIA PIERNA ARKEA-B&B HOTELS 43. 15:43:00 AXEL LAURANCE ALPECIN-DECEUNINCK 44. 15:44:30 STEFAN BISSEGGER EF EDUCATION - EASYPOST 45. 15:46:00 CHRISTOPHER JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA 46. 15:47:30 MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK 47. 15:49:00 BRENT VAN MOER LOTTO DSTNY 48. 15:50:30 SIMON GESCHKE COFIDIS 49. 15:52:00 THOMAS GACHIGNARD TOTALENERGIES 50. 15:53:30 MIKE TEUNISSEN INTERMARCHÉ - WANTY 51. 15:55:00 KÉVIN VAUQUELIN ARKEA-B&B HOTELS 52. 15:56:30 FABIEN GRELLIER TOTALENERGIES 53. 15:58:00 MICHAEL MATTHEWS TEAM JAYCO ALULA 54. 15:59:30 RYAN GIBBONS LIDL-TREK 55. 16:01:00 PAUL LAPEIRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 56. 16:02:30 VICTOR CAMPENAERTS LOTTO DSTNY 57. 16:04:00 CHRISTOPHE LAPORTE TEAM VISMA | LEASE A BIKE 58. 16:05:30 GIANNI MOSCON SOUDAL QUICK-STEP 59. 16:07:00 MARCO HALLER RED BULL - BORA - HANSGROHE 60. 16:08:30 DORIAN GODON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 61. 16:10:00 TIM WELLENS UAE TEAM EMIRATES 62. 16:11:30 OLIVER NAESEN DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 63. 16:13:00 OIER LAZKANO MOVISTAR TEAM 64. 16:14:30 SEAN QUINN EF EDUCATION - EASYPOST 65. 16:16:00 NANS PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 66. 16:17:30 GEORG ZIMMERMANN INTERMARCHÉ - WANTY 67. 16:19:00 HAROLD TEJADA ASTANA QAZAQSTAN TEAM 68. 16:20:30 NILS POLITT UAE TEAM EMIRATES 69. 16:22:00 DAVIDE FORMOLO MOVISTAR TEAM 70. 16:23:30 BART LEMMEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 71. 16:25:00 KOBE GOOSSENS INTERMARCHÉ - WANTY 72. 16:27:00 STEPHEN WILLIAMS ISRAEL - PREMIER TECH 73. 16:29:00 ALEX ARANBURU MOVISTAR TEAM 74. 16:31:00 RUI COSTA EF EDUCATION - EASYPOST 75. 16:33:00 KRISTS NEILANDS ISRAEL - PREMIER TECH 76. 16:35:00 JAN HIRT SOUDAL QUICK-STEP 77. 16:37:00 JAN TRATNIK TEAM VISMA | LEASE A BIKE 78. 16:39:00 MATHIEU BURGAUDEAU TOTALENERGIES 79. 16:41:00 DAVID GAUDU GROUPAMA-FDJ 80. 16:43:00 JASPER STUYVEN LIDL-TREK 81. 16:45:00 MATTEO SOBRERO RED BULL - BORA - HANSGROHE 82. 16:47:00 FRANK VAN DEN BROEK TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 83. 16:49:00 NEILSON POWLESS EF EDUCATION - EASYPOST 84. 16:51:00 KÉVIN GENIETS GROUPAMA-FDJ 85. 16:53:00 MAGNUS CORT UNO-X MOBILITY 86. 16:55:00 GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM 87. 16:57:00 JONAS ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY 88. 16:59:00 JONATHAN CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS 89. 17:01:00 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 90. 17:03:00 WOUT VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 91. 17:05:00 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 92. 17:07:00 HUGO HOULE ISRAEL - PREMIER TECH 93. 17:09:00 TIESJ BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 94. 17:11:00 NICOLAS PRODHOMME DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 95. 17:13:00 QUENTIN PACHER GROUPAMA-FDJ 96. 17:15:00 JOHANNES KULSET UNO-X MOBILITY 97. 17:17:00 TOMS SKUJINS LIDL-TREK 98. 17:19:00 WOUT POELS BAHRAIN VICTORIOUS 99. 17:21:00 MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES 100. 17:23:00 GERAINT THOMAS INEOS GRENADIERS 101. 17:25:00 ROMAIN GREGOIRE GROUPAMA-FDJ 102. 17:27:00 OSCAR ONLEY TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 103. 17:29:00 WARREN BARGUIL TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 104. 17:31:00 JAKOB FUGLSANG ISRAEL - PREMIER TECH 105. 17:33:00 BOB JUNGELS RED BULL - BORA - HANSGROHE 106. 17:35:00 CRISTIAN RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS 107. 17:37:00 TOBIAS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY 108. 17:39:00 BRUNO ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 109. 17:41:00 ODD CHRISTIAN EIKING UNO-X MOBILITY 110. 17:43:00 PAVEL SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES 111 17:45:00 JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS 112. 17:47:00 ROMAIN BARDET TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 113. 17:49:00 JORDAN JEGAT TOTALENERGIES 114. 17:51:00 EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS 115. 17:53:00 ILAN VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP 116. 17:55:00 BEN HEALY EF EDUCATION - EASYPOST 117. 17:57:00 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA-FDJ 118. 17:59:00 CARLOS VERONA LIDL-TREK 119. 18:01:00 JAVIER ROMO MOVISTAR TEAM 120. 18:03:00 JULIEN BERNARD LIDL-TREK 121. 18:05:00 WILCO KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 122. 18:07:00 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 123. 18:09:00 LOUIS MEINTJES INTERMARCHÉ - WANTY 124. 18:11:00 JAI HINDLEY RED BULL - BORA - HANSGROHE 125. 18:13:00 STEFF CRAS TOTALENERGIES 126. 18:15:00 LAURENS DE PLUS INEOS GRENADIERS 127. 18:17:00 RICHARD CARAPAZ EF EDUCATION - EASYPOST 128. 18:19:00 GUILLAUME MARTIN COFIDIS 129. 18:21:00 FELIX GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 130. 18:23:00 SIMON YATES TEAM JAYCO ALULA 131. 18:25:00 SANTIAGO BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 132. 18:27:00 GIULIO CICCONE LIDL-TREK 133. 18:29:00 DEREK GEE ISRAEL - PREMIER TECH 134. 18:31:00 MATTEO JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 135. 18:33:00 CARLOS RODRIGUEZ INEOS GRENADIERS 136. 18:35:00 ADAM YATES UAE TEAM EMIRATES 137. 18:37:00 MIKEL LANDA SOUDAL QUICK-STEP 138. 18:39:00 JOAO ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES 139. 18:41:00 REMCO EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP 140. 18:43:00 JONAS VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 141. 18:45:00 TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES

