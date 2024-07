Pogačar zaprl usta kritikom: To ni zabava, to je Tour de France

"To ni zabava, to je Tour de France, vsi pridejo sem s ciljem, da bi zmagali na etapi. Plačan sem, zato da zmagujem, in za zmago trdo garam, vsa ekipa trdo dela za zmago. Ko sprinterji zmagajo na štirih ali petih etapah na enem Touru, jim nihče nič ne zameri, hočejo več in več, vendarle je to Tour de France," se je Tadej Pogačar na startu 20. etape Toura jasno odzval na kritike nekaterih, tudi Lanca Armstronga, da preveč zmaguje.

Tadej Pogačar je v 20 etapah letošnje Dirke po Franciji zmagal petkrat, še eno etapno zmago več je dosegel na letošnji Dirki po Italiji. Za nekatere je to očitno preveč. Nekdanji kolesar Lance Armstrong, ki so mu zaradi kršitve protidopinških pravil vzeli vseh sedem skupnih zmag na Touru, se je v svojem podkastu obregnil ob to, da slovenski kolesar prepogosto zmaguje in da bi moral občasno zmago prepustiti tudi konkurenci.

"Plačan sem za to, da zmagujem"

Pogačar se je danes tik pred začetkom 20. etape jasno odzval na omenjene kritike. "To ni zabava, to je Tour de France, vsi pridejo sem s ciljem, da bi zmagali na etapi. Že večkrat sem dejal, da je luksuz, da sem tako dober, da lahko zmagujem na etapah in nosim rumeno majico. Plačan sem, zato da zmagujem, in za to trdo garam, vsa ekipa trdo dela za zmago. Ko sprinterji zmagajo na štirih ali petih etapah na enem Touru, jim nihče nič ne zameri, hočejo več in več, vendarle je to Tour de France," je z zanimivo primerjavo postregel prvi kolesar sveta.

Pogačarju so v zvezi z domnevno pogoltnostjo po zmagah v bran stopili številni kolesarji, tudi Thomas De Gent in Toms Skujins.

De Gent se je na platformi X javno vprašal, zakaj se ljudem zdi požrešno, če kolesar, ki je specialist za gorske etape, dobi štiri etape, jih pa ne moti, če enako število zmag pobere sprinter.

Why do people say it’s greedy when a climber takes 4 wins but not when a sprinter takes 4 wins. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) July 20, 2024

Podobnih misli je tudi Skujins. "Predstavljate si sprinterja, ki ne dirka v sprinterski etapi, samo zato da bi zmago prepustil drugemu?"

Imagine a sprinter not contesting a sprint stage just to let someone else win. — Toms Skujiņš (@Tomashuuns) July 20, 2024

