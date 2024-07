Velika želja Mateja Mohoriča na letošnji Dirki po Franciji je bila etapna zmaga. Do je dosegel, zaradi česar ni bil zadovoljen z izkupičkom. A je imel tudi nekaj oteževalnih okoliščin. Na začetku Toura so mu ponagajale zdravstvene težave. Poudarja, da je kot večina po napornem tritedenskem dirkanju utrujen, kar ne more reči za Tadeja Pogačarja. V tem trenutku si v prvi vrsti želi, da bi si dobro spočil pred olimpijskimi igrami.

Do konca Dirke po Franciji je le še nedeljski posamični kronometer. Utrujenost se pri kolesarjih pozna na vsakem koraku. Tudi Matej Mohorič iz vrst Bahrain-Victorious je priznal, da je temu tako. Vendarle so kolesarji že tri tedne v polnem pogonu in so prevozili že marsikatere vzpone, prestali številne pasti, ki jih ponujajo etape in vremenski pogoji.

"Zelo sem utrujen, ampak mislim, da smo večinoma vsi, razen Tadeja Pogačarja," se je zasmejal Mohorič. V uvodnem tednu je imel nekaj zdravstvenih težav, kar je zagotovo vplivalo pri njegovem boju za etapni uspeh, kar je bil njegov osebni cilj. Ostaja pri treh zmagah iz leta 2021 in 2023. Ali čuti, da se mu je forma kaj dvignila po začetnih težavah, je povedal: "Forma ni šla gor. Na Dirki po Franciji gre težko gor. Se pa zdaj ob koncu bolj počutim enak samemu sebi, kot sem se na začetku. Upam, da se po dirki uspem spočiti, da bo pripravljenost na olimpijskih igrah takšna, kot bi od sebe pričakoval."

"To je posebna doba v kolesarstvu"

Ob koncu vsakega tekmovanja venomer sledijo analize, kaj je šlo dobro in kaj ne. In jasno tudi končna ocena. "Od 0 do 5," je najprej vprašal na vprašanje, kako bi ocenil svoje nastope, in na pritrdilni odgovor v smehu dodal: "1"

Foto: Ana Kovač

Z zanimanjem je spremljal tudi pohod Tadeja Pogačarja do naziva kralj Dirke po Franciji. Že pred začetkom je v pogovoru za Sportal jasno in glasno dejal, da je favorit le eden in to je Tadej Pogačar. Imel je prav. Pogi je deklasiral tekmece: "Z občudovanjem sem spremljal njegovo pot do zmage. Za nas je to nekaj nedosegljiva. To je posebna doba v kolesarstvu."

Od ponedeljka naprej pride na vrsto počitek, ki pa ne bo dolg. V soboto, 3. avgusta, bo sledila olimpijska cestna preizkušnja, v kateri bo Slovenija iskala pot do medalje: "Po tej dirki bi se rad kar se da dobro odpočil. Veliko truda smo vložili. V preteklosti sem se počutil dobro po Touru. Upam, da bo letos podobno. Stopiti bom moral naprej. Moja velika želja je, da bom konkurenčen po Touru."

Pričakuje odprt olimpijski boj

Pogačar je osrednje slovensko železo v ognju za olimpijsko cestno preizkušnjo v luči boja za medalje, a jih ima selektor Uroš Murn še tri. Mohorič je prav tako eden tistih, ki ima intuicijo in zna prebirati dogajanje na dirki, kar je na takšnih preizkušnjah, kot je olimpijska, zelo pomembno: "Čudna dirka bo, le 90 kolesarjev. Trenutno je Tadej najboljši kolesar na svetu. Ima dobre možnosti, da domov prinese medaljo, kar je nekaj posebnega."

Matej Mohorič in Luke Mezgec bosta tvorila del slovenske olimpijske ekipe na cestni preizkušnji. Foto: Guliverimage

Zaveda se, da bo dirko težko nadzorovati, a ima Slovenija svoje adute tudi za takšno dirkanje: "Težko bo nadzorovati s tako majhnim številom kolesarjev v isti ekipi. Slovenija ima štiri, kar je premalo, da bi nadzirali dirko. Bolj odprto bo za pobege že od začetka. To smo že vajeni."