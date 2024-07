"Tadeju ničesar ne zamerim, sam bi ravnal enako"

Tadej Pogačar je s peto etapno zmago na letošnji Dirki po Franciji znova potrdil, da je v letošnji sezoni in na letošnjem Touru brez konkurence. Tik pred ciljem na prelazu na Col de la Couillole se je pomeril z največjim tekmecem z zadnjih treh izvedb Toura Jonasom Vingegaardom, ki je danes imel precej boljši dan kot včeraj. "Jonas je pravi borec," je o Dancu povedal slovenski as, ki je namignil, da dan ni šel po načrtih.

"Zelo sem užival v dnevu, pa čeprav ni šlo vse po načrtih," je v prvi izjavi za organizatorje Toura namignil slovenski kolesarski bojevnik Tadej Pogačar, ki se je s peto etapno zmago na istem Touru izenačil s kolesarsko legendo Ginom Bartalijem, in še povečal prednost v skupnem seštevku Dirke po Franciji. Ta zdaj znaša skoraj neulovljivih pet minut.

Foto: Guliverimage

Z ekipo emiratov danes niso startali na novo zmago: "Res sem bil presenečen, kako je dirka eksplodirala na prelazu Braus. Naši fantje so opravili super delo, do spusta nas je bilo veliko skupaj. Ko se je Marc Soler znašel v begu, je bilo za nas malo lažje. Skušali smo kar se da zlahka dirkati, a pri Soudalu Quick-Stepu so skušali napasti Vingegaarda, kar se je na koncu odvilo v mojo korist," je ocenil Pogačar.

Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Priznal je, da je letošnji Tour zanj popoln. "Zelo sem vesel. Upam, da bom to zmago lahko danes in jutri proslavil s svojimi sotekmovalci," o Jonasu Vingegaardu pa: "Imel je nekaj težkih dni, a danes je pokazal, da ga ni lahko zlomiti," je o svojem tekmecu dejal nosilec rumene majice. "Pravi borec je. Danes je dal vse od sebe, vozil je zelo dobro in pokazal, kako močan je."

Jutri kolesarje čaka še zadnja etapa: posamični kronometer od Monaka do Nice (33.7 km). Pogačar bi lahko dobil tudi to etapo. Na vprašanje, ali je pet zmag vendarle dovolj, je dejal, da je pet zmag več kot dovolj. "Že ena bi bila dovolj ali pa samo rumena majica. Ampak je, kar je, pri kolesarjenju ne pritisnete na zavoro. Si jutri še vedno želim zmagati? Bomo videli, ali bom imel res dobre noge ... Predvsem pa moram varno prispeti v Nico. To je precej nevaren kronometer. Mogoče lahko še malo bolj uživam v navijaškem vzdušju."

Foto: Reuters

"Tadeju ničesar ne zamerim, sam bi ravnal enako"

Športno je poraz, če je drugo mesto v etapi in drugo mesto v skupnem seštevku Toura sploh poraz, priznal tudi Vingegaard. "Na nek način sem upal, da bo Tadej napadel, po drugi strani pa sem vedel, da če bo prišlo do sprinta, ne bom imel nobenih možnosti. Dirkali smo tako intenzivno, da sem bil povsem na limitu. Vselej pa upaš, da boš lahko kaj naredil, takšno je pač kolesarstvo. Morda sem mislim, da mi bo pustil zmago, ampak Tadeju čisto ničesar ne zamerim, tudi sam bi ravnal enako," je priznal Danec.

