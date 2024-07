Tadej Pogačar s še eno izjemno predstavo potrdil zmago na Touru!

Od preostalih Slovencev se je danes najbolj izkazal Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), ki je pilil formo za nastop na olimpijskih igrah. Končal je na 24. mestu z zaostankom 4:07 za Pogačarjem. Bolj rezervirana sta bila Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) na 57. oziroma 118. mestu. Za zmagovalcem sta zaostala šest oziroma osem minut. Skupno je bil Tratnik 64., Mezgec 116., Mohorič 127.

Dirka po Franciji, potek 21. etape:

Cilj: Tadej Pogačar je skupno zmago na letošnjem Touru potrdil s še eno imenitno predstavo! Slovenski as se je veselil še šeste etapne zmage ter največjima tekmecema Jonasu Vingegaardu in Remcu Evenepoelu odščipnil še več kot minuto.

19:25 – Tudi na zadnjem merjenju vmesnega časa (5,2 km do cilja) je bil najhitrejši Pogačar, kar 1:04 od Vingegaarda in 1:28 od Evenepoela.

19:18 – Vodstvo je v cilju prevzel Derek Gee (Israel - Premier Tech), pa v njem užival kratek čas, z vrha ga je sklatil Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Na progi pa so še trije najboljši kolesarji na dirki, Pogačar, Vingegaard in Evenepoel, ki bodo danes bržčas zasedli stiopničke.

19:14 – Na drugem merjenju vmesnega časa, na vrhu klanca D'Eze, 16,7 kilometra pred ciljem je bil Vingegaard 27 sekund hitrejši od Evenepoela, Tadej Pogačar pa še 24 sekund hitrejši od Danca.

19:05 – Tadej Pogačar je bil na prvem merjenju vmesnega časa še sedem sekund hitrejši od Vingegaarda!

💛 Pogacar is 7" ahead of Vingegaard in the first split



💛 @TamauPogi est en avance de 7" sur Vingegaard dans le premier passage #TDF2024 pic.twitter.com/blSfSLpbPY — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024

19:02 – Remco Evenepoel je bil na prvem merjenju vmesnega časa 36 sekund hitrejši od Geeja, Jonas Vingegaard pa je bil še 19 sekund hitrejši od Belgijca.

18:59 – Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech) je postavil najboljša časa na prvem in drugem merjenju vmesnega časa, a za njim prihajajo še Evenepoel, Vingegaard in Pogačar. Sploh Danec je odlično na poti, Slovenec vozi bolj umirjeno.

18:45 – Startal je še zadnji kolesar, vodilni na dirki Tadej Pogačar!

Matteo Jorgenson back on his bike and riding again after going down during the time trial. #TDF2024 pic.twitter.com/fo2GqqphY0 — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 21, 2024

18:43 – Na progi je tudi Jonas Vingegaard.

18:41 – Na progi je svetovni prvak v vožnji na čas, Remco Evenepoel. Američan Matteo Joegenson je na progi padel v enem od ovinkov, pa se hitro pobral in nadaljuje z dirko, a je bilo to opozorilo za vse.

Tratnik: To je bil eden najtežjih grand tourov

"Startal sem malo z rezervo, potem pa sem videl, da imam kar dobre noge in sem šel na polno. Na spustih sem malo pazil, nisem šel a glavo, na vzponih pa. Te klance dobro poznam. Tudi spust do Nice je za pedalirati, ni za počitek, potem pa se še tile štirje kilometri do središča Nice kar malo vlečejo," je nastop na zaključnem kronometru letošnje dirke za TV Slovenija ocenil Jan Tratnik. "V zadnjem tednu sem podrl nekaj osebnih rekordov, to je bil eden mojih najtežjih grand tourov, res težka dirka," je povzel svoj Tour. Kmalu bo Tratnik spet v akciji, v Parizu ga čakata olimpijska nastopa v vožnji na čas in na cestni dirki, v slovenski reprezentanci ob Tadeju Pogačarju, Mateju Mohoriču in Luki Mezgecu.

18:30 – Čez 15 minut se bo na progo podal vodilni kolesar na dirki Tadej Pogačar, startajo pa že kolesarji iz prve deseterice. Giulio Coccone je še la progo ob 18:27, dve minuti za njim Derek Gee, sledijo Matteo Jorgenson, Carlos Rodriguez, Adam Yates, Mikel Landa, Joao Almeida, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in Pogačar.

Cavendish se bo še vrnil, a le kot gledalec

"Danes je šlo samo še za uživanje, zame ni bilo pritiska, kar je malo čudno za zadnjo etapo Toura," je v cilju svoje zadnje, že 15. Dirke po Franciji povedal 39-letni britanski sprinter Mark Cavendish. Na vprašanje, če je bila to tudi njegova zadnja dirka v karieri, je odvrnil: "Najverjetneje, da."

Cavendish se je po navadi na zadnjih etapah Tourov boril za prestižne sprinterske etapne zmage na Elizejskih poljanah v Parizu, a tokrat te priložnosti ni imel. Vseeno se poslavlja kot absolutni rekorder francoske pentlje po številu etapnih zmago, zbral jih je 35, zadnjo letos v peti etapi. In to po tem, ko je močno trpel že na uvodnih etapah letošnje dirke in smo se bali, da bo dirko celo predčasno končal.

"Imel sem veliko, veliko srečo, da imam takšno kariero. Da delam z ljudmi, ki jih imam, da spoznavam ljudi in da lahko živim sanje, kot so sanje vseh. Vidite uspeh, vidite fotografije zmag, videoposnetke zmag, vendar je zelo redko, da ljudje vidijo vse, kar je v ozadju," je še povedal poslavljajoči se veteran, ki je v 17-letni profesionalni karieri zbral 165 zmag. Na Tour se bo še vrnil, a le kot gledalec, je še obljubil.

17:27 – Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je v cilju zasedel trenutno šesto mesto, za vodilnim Tejado je zaostal minuto in 17 sekund.

17:15 – Tratnik tudi na drugem vmesnem času (16,7 km do cilja) zadržuje trenutno mesto v najboljši deseterici, za vodilnim Martinezom je tam zaostajal 1:42.

17:05 – Jan Tratnik je na prvem merjenju vmesnega časa zaostal 1:28 za Martinezom, ki ima na prvi časovni točki (22,6 km do cilja) še kar naprej najboljši čas (21:20). V cilju je sicer Francoza za deset sekund prehitel Kolumbijec Tejada.

16:37 – Na progi je zdaj tudi že Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

Priljubljeni Bini je imel tudi danes izjemno podporo navijačev, tudi številnih domačih iz Eritreje:

🇪🇷🇪🇷🇪🇷 The Eritrean fans, as incredible as ever!



🇪🇷🇪🇷🇪🇷 Les fans érythréens, toujours aussi incroyables ! #TDF2024 pic.twitter.com/U2Cy9NV0MJ — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024

16:17 – V cilju v Nici je tudi že Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche – Wanty), njegov čas kronometra je nepomemben, je pa 24-letnik iz Asmare na letošnjem Touru spisal zgodovino. Postal je prvi Afričan, ki je osvojil zeleno majico. Najboljšega sprinterja na dirki.

15:51 – Matej Mohorič je v cilju s časom 51:23,91, trenutno zaseda drugo mesto, bil je slabe tri minute počasnejši od trenutno vodilnega Francoza Lennyja Martineza.

15:47 – Mohorič je na tretjem merjenju vmesnega časa (5,2 km do cilja) manj kot dve minuti za Martinezom.

Marka Cavendisha je v cilju pričakala družina. Foto: Reuters

15:37 – Mark Cavendish je v cilju svojega zadnjega Toura v bogati karieri s časom 54:38. Matej Mohorič je bil na drugem merjenju vmesnega časa 3:11 za vodilnim Martinezom.

15:19 – Startal je tudi drugi Slovenec, Luka Mezgec (Jayco AlUla). Mohorič je medtem na prvem merjenju vmesnega časa (22,6 km do cilja) zabeležil 22:48, bil je 2:28 počasnejši od trenutno najhitrejšega na progi Francoza Lennyja Martineza (Groupama - FDJ).

14:59,30 – S starta se je pognal tudi prvi od štirih Slovencev na startni listi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), slovenski državni prvak v vožnji na čas.

The Slovenian National Time-Trial Champion 🇸🇮 @matmohoric, rolls down the ramp.



Le champion de Slovénie de contre-la-montre 🇸🇮 @matmohoric démarre à son tour. #TDF2024 pic.twitter.com/xPxJsxFDCC — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024

14:41,30 – Na progo se je pognal še britanski veteran Mark Cavendish (Astana), ki je letos dobil še svojo 35. etapo na Tourih in je tako na večni lestvici prehitel belgijsko legendo Eddyja Merckxa. Za Cavendisha danes prireditelji pripravljajo posebno slovesnost, med podelitvijo zelene in rumene majice ob koncu etape, mu bodo predali posebno nagrado.

🚩 @MarkCavendish has started his last Tour de France stage! Enjoy this one Cav' you deserve it!



🚩 @MarkCavendish s'est élancé ! Savoure cette dernière étape sur le Tour de France Mark, tu le mérites !#TDF2024 pic.twitter.com/wF99J5uikX — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024

Start: Ob 14.40 se je na progo podal prvi kolesar, to je Italijan Davide Bellerini (Astana), ki je po 20 etapah uvrščen na zadnje mesto v skupnem seštevku Toura. Na startu je danes 141 kolesarjev, zadnji se bo na slabih 34 kilometrov dolgo traso zaključnega kronometra podal nosilec rumene majice Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je še zadnja etapa 111. Dirke po Franciji. Letošnja francoska pentlja se zaradi priprav na bližajoče se olimpijske igre v Parizu izjemoma končuje v Nici, a prav tako izjemoma s povsem tekmovalno vožnjo na čas. S kronometrom se je Tour nazadnje končal leta 1989, ko je prav zadnji dan ameriški šampion Greg LeMond premagal domačega aduta Laurenta Fignona in Dirko po Franciji osvojil z rekordno majhno razliko osmih sekund.

Tokrat tako tesno ne bi smelo biti, slovenski as Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku kar 5:14 prednosti pred zmagovalcem zadnjih dveh Tourov Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike).

💛 Just like 35 years ago, a final time trial to seal the general classification and officially crown the winner of the #TDF2024.



💛 Un ultime contre-la-montre, comme il y a 35 ans, pour sceller le classement général et sacrer officiellement le vainqueur du #TDF2024. pic.twitter.com/sL5Y185G0Q — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024