Brezhibni Pogačar osvojil epski dvojček: Ne morem opisati, kako srečen sem

"Ne morem opisati, kako srečen sem po dveh težkih letih na Touru," si je danes v cilju zadnje, 21. etape 111. Dirke po Franciji oddahnil slovenski kolesarki superzvezdnik Tadej Pogačar. V zadnjih dveh letih ga je na največji dirki sezone premagal danski as Jonas Vingegaard, letos pa se mu je oddolžil s suvereno zmago. To je potrdil danes na posamični vožnji na čas od Monaka do Nice s še šesto etapno zmago.

Letos je bilo vse popolno

"Vedno sem delal napake, letos pa je bilo vse popolno. Brez besed, zelo sem vesel. Mislim, da je to prva tritedenska dirka, na kateri sem bil vsak dan povsem prepričan vase, celo na Giru sem imel en slab dan, vendar ne bom povedal, katerega," je še razlagal najboljši kolesar sveta, ki je skupno zmago na Dirki po Franciji slavil še v letih 2020 in 2021.

"Današnji dan se je res lepo začel, na stezi formule ena. Ves čas sem imel v mislih Urškine besede, ki je večkrat povedala, da sovraži, ker sem toliko treniral na tej cesti," se je še ozrl na zaključno etapo spektakularne letošnje dirke in dodal: "Bilo je odlično, užival sem od prvega do zadnjega dne."

In res, videti je bilo, da je Pogačar letos s konkurenco opravil naravnost igraje. "Ves čas sem imel odlično podporo in nikogar nisem želel razočarati," pravi, veliko pa je bilo takšnih, ki jih je skrbelo, da se je spomladi na Dirki po Italiji, ki jo je prav tako dobil na izjemno suveren način s petimi etapnimi zmagami, preveč iztrošil. "Morda je kdo mislil, da je moj nastop na Giru zame neke vrste rezervni scenarij, a že brez tega bi bila moja sezona odlična, zmaga na Touru pa je samo še nadgradnja," je povedal slovenski šampion.

Zelena majica prvič Afričanu Tadej Pogačar je še tretjič v karieri osvojil legendarno rumeno majico, pikčasto za najboljšega hribolazca na dirki je osvojil Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – Easy Post), zeleno najboljšega po točkah prvič v zgodovini Afričan, Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche – Wanty), belo za najboljšega mladega kolesarja na dirki pa je oblekel Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep).

Kako naprej?

In kaj zdaj? Kako naprej? Kaj ima še v načrtu? "Mathieu van der Poel je res videti dobro v majici svetovnega prvaka, ampak mu jo želim letos vzeti. Bomo videli, enkrat si želim osvojiti mavrično majico. Imam pa še čas," je izpostavil eno od želja. Septembrsko svetovno prvenstvo v Zürichu v Švici je kot enega svojih glavnih ciljev leta izpostavil že pred sezono.

Na letošnjem Touru je premagal izjemno močno konkurenco. Jonas Vingegaard se je po grdem aprilskem padcu na Dirki po Baskiji vrnil v odlični formi, pa ga je v zadnjem tednu malce pobralo, odlično pa se je odrezal tudi debitant na Tourih, belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, ki bo v prihodnje zagotovo grožnja za skupno zmago. "V zadnjih dveh letih poslušamo, da je to najboljša doba v kolesarstvu, najboljša konkurenca in tudi meni se zdi tako. Tekmovati z Jonasom, Remcom, Primožem je nekaj neverjetnega, pa tudi so še mladi, ki prihajajo. Mislim, da lahko res uživamo v tej dobi kolesarstva," o tem pravi Pogačar.

