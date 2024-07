Tadej Pogačar v svetu kolesarstva postavlja številne mejnike in s svojim slogom kolesarjenja navdušuje ljubitelje tega športa. Tudi vodstveni kader pri UAE Emirates, ki skrbno načrtuje, kako bodo potekale njegove priprave in tekmovalni koledar. Vuelta? "Ne bomo ga poslali," je jasen šef Mauro Gianetti, ki je obrazložil svojo odločitev.

Tour de France za zgodovino, bi lahko napisali pri Tadeju Pogačarju. V sobotni etapi je še enkrat deklasiral konkurenco in prikolesaril do pete etapne zmage na letošnjem Touru – skupno že 16. – ter se še bolj utrdil na prvem mestu. Nedeljski kronometer od Monaka do Nice ga še loči od tretjega skupnega zmagoslavja na dirki vseh dirk.

"Veliko čustev je bilo prisotnih že v petek. Tadej je izjemen, do konca pa moramo ostati mirni," se je petkovega uspeha najprej dotaknil direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti, ki vseskozi verjame v slovenskega kolesarja.

Tudi po 11. etapi, ko ga je Jonas Vingegaard v zaključnem šprintu v klanec celo premagal: "Jonas je bil neizmerno močan. Vedeli smo, da bi moral Tadej napasti drugje. Pri spustu je izgubil preveč energije. Plačal je na koncu. Tisti dan smo izgubili eno sekundo. Vemo pa, da je ob napadih ušel Jonasu. Takrat je bila posebna etapa. Za nas je bilo jasno. Miren je moral ostati."

Lani Pogačar, letos Vingegaard

Vingegaardu so v zaključku Toura začele pojenjate moči, čeprav se je v soboto spet odlično peljal na zaključni klanec in se otresel tekmeca za drugo mesto Remca Evenepoela, medtem ko je bil za slovenskega kolesarja v šprintu prepočasen. Moč je pojenjala tudi lani Pogiju. Priprave na največji kolesarski dogodek namreč niso bile optimalne, potem ko je utrpel padec na belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege in si poškodoval zapestje, Jonas pa je letos utrpel številne poškodbe ob padcu na Dirki po Baskiji. "Utrujenost se občuti. Lani smo videli, ko se Tadej po padcu ni mogel najbolje pripraviti. Pri Jonasu vidimo, da se morda ne more po težkih tednih več regenerirati, kot bi se sicer," razlaga Gianetti.

Mauro Gianetti ja navdušen nad predstavami, ki jih kaže Tadej Pogačar. Foto: Ana Kovač

V soboto je padel nov rekord v režiji Tadeja Pogačarja. Pohvali se lahko, da je 38. v enem letu oblekel majico vodilnega na Grand Tourih. 20-krat mu je to uspelo na Giru, zdaj že 18-krat na Dirki po Franciji. Po jutrišnjem dnevu bo pri številki 39, pred tem pa je bil najvišje uvrščeni legendarni Eddy Merckx, ki se je lahko pohvalil, da je v 37 etapah nosil majico vodilnega v enem letu na Grand Tourih – Giru in Touru.

Kolikokrat je kdo nosil majico vodilnega na Grand Tourih v enem letu:

Kolesar Leto Giro Tour Vuelta Skupno POGAČAR, Tadej 2024 20 18 38 MERCKX, Eddy 1970 14 23 37 FROOME, Chris 2017 15 19 34 MERCKX, Eddy 1972 15 17 32 MERCKX, Eddy 1973 21 11 32 MERCKX, Eddy 1974 9 21 30 INDURAIN, Miguel 1992 20 10 30

Prav tako se lahko pohvali, da je v letošnjem koledarskem letu zabeležil 11 etapnih zmag na tritedenskih dirkah. Šestim z Gira jih je zdaj dodal pet s Toura, s tem pa se je na prvem mestu izenačil z vodilnim. Jasno, z Merckxom. Verjamemo lahko, da bo Pogi tudi v nedeljskem kronometru šel v lov na etapni uspeh, kar bi pomenilo, da bi bil ob vnovičnem uspehu sam na vrhu te večne lestvice.

Največ etapnih zmag na dirkah Tour de France in Giro d'Italia v eni sezoni od druge svetovne vojne, brez sprinterjev:

Leto Kolesar Giro Tour Skupno 1970 MERCKX, Eddy 3 8 11 2024 POGAČAR, Tadej 6 5 11 1969 MERCKX, Eddy 4 6 10 1972 MERCKX, Eddy 4 6 10 1974 MERCKX, Eddy 2 8 10 1952 COPPI, Fausto 3 5 8 1982 HINAULT, Bernard 4 4 8

Vuelta? Ne mislijo ga poslati.

V letošnjem koledarskem letu je od Grand Tourov sicer na voljo še Vuelta, kjer je veliko priložnosti za nove podvige, vendar za Tadeja Pogačarja ne bi bilo smiselno, da bi šel lovit še trojček in nove etapne zmage. Vendarle je letos že veliko prestal, nastopil na dveh velikih tritedenskih dirkah, ju tudi osvojil, potem ga čakajo še olimpijske igre, svetovno prvenstvo, oktobra pa njemu ljube italijanske klasike. Bo danes skušal priti do šeste letošnje etapne zmage na Touru? Foto: Guliverimage

Da odhod na Vuelto ne bi bila pametna odločitev, se strinja tudi glavni pri UAE Emirates Gianetti: "Ne bomo ga poslali. Preveč stresa bi to pomenilo, da bi napadal trojček Grand Tourov. Če bi osvojil Vuelto, bi bilo nekaj unikatnega, a je treba gledati tudi na prihodnost. Ne bomo pretiravali. Kaj če ga bi preveč pritisnili? Poleg tega bi nas označili za požrešne. Če se mu ne bi izšlo, bi bil deležen veliko kritik."

Results powered by FirstCycling.com.