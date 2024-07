Šef Visme razkril: Želeli smo si Pogačarja, v kontakt smo stopili preko Rogliča

Merijn Zeeman, šef ekipe Visma | Lease a Bike, je danes v pogovoru za nizozemsko televizijo NOS razkril, da so leta 2018 v svoje vrste želeli pripeljati Tadeja Pogačarja, ki je že takrat veljal za unikaten kolesarski talent, ki bo pisal zgodovino.

Če bi bilo tako kot si je Merijn Zeeman, šef ekipe Visma | Lease a Bike, želel, bi Tadej Pogačar svojo profesionalno kariero začel kot član nizozemske zasedbe. Leta 2018, ko so bili kolesarski skavti že zelo pozorni na mladega Slovenca, je skušal vzpostaviti stik z njim, a je bil pri tem neuspešen," je danes razkril v pogovoru za nizozemsko televizijo NOS.

"Slišali smo, da gre za izjemen talent, zato sem preko Primoža (Rogliča, ta je z Nizozemci podpisal leta 2016, op. a.) skušal izvedeti, kaj več o njem in vzpostaviti kontakt z njim." A ko mu je to uspelo, je bilo že prepozno. "Skušal sem ga pripeljati v našo ekipo (takrat je šlo za ekipo LottoNL-Jumbo, op. a.), a je takrat že podpisal pogodbo z ekipo UAE Emirates," je povedal in še enkrat potrdil: "Imeli smo ga na radarju."

Pogačar in Vingegaard, največja tekmeca na Touru. Foto: Reuters

Kolesarska zgodovina bi se pisala zelo drugače

Dejstvo je, da bi se v primeru, da bi Pogačar podpisal pogodbo z Vismo, kolesarska zgodovina pisala zelo drugače. Pogačar je ravno Vismi največji trn v peti. Navsezadnje je leta 2020 in 2021 zmagal na Dirki po Franciji, potem ko je premagal Primoža Rogliča oz. Jonasa Vingegaarda, če drugih dirk, kjer so se kolesarji Visme, oziroma takrat Jumbo-Visme, morali zadovoljiti z drugim mestom, sploh ne omenjamo.

Po tem, ko je Pogačar podpisal z Emirati, ki se jim je priključil v sezoni 2019, se Zeeman ni več trudil, da bi ga pripeljal v ekipo čebel. "Vedeli smo, da bo tak talent kariero nadaljeval v svoji ekipi, poleg tega smo takrat imeli Primoža, in še vedno imamo Jonasa, in enostavno je tako, da se moraš osredotočiti na kolesarje, ki jih imaš," se zaveda Zeeman, ki konec leta zapušča svet profesionalnega kolesarstva in se seli v nogometne vode.

