V kolesarstvu in športu pogosto zmagovalci prejmejo vso slavo, a resnica je, da za vsakim uspehom stoji cela ekipa. Vsak član ekipe ima ključno vlogo, brez katere ne bi bilo mogoče doseči vrhunskih rezultatov. To je še posebej očitno v ekipi UAE Emirates, kjer ima slovenski mehanik Boštjan Kavčnik pomembno mesto. Skrbi za brezhibno delovanje koles, še posebej tistega, ki ga uporablja zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Tadej Pogačar. Njuno sodelovanje ima dolgo brado, saj sta sodelovala že v ljubljanskem Rogu. Kavčnik nam je v pogovoru med drugim tudi povedal, kaj vse se je v zadnjih letih, odkar je del zasedbe emiratov, spremenilo. Na bolje. Tudi o tem, kaj je bilo letos drugače v primerjavi z lanskim Tourom.

Vaša prva naloga je skrb za kolesa Tadeja Pogačarja, zato se tudi vseskozi vozite v spremljevalnem avtomobilu za njim. Kako je za vas spremljati dirkanje Tadeja Pogačarja v avtomobilu?

Kaj bi rekel … evforično. Nenehno čakamo na njegove napade. On dela veliko po občutku. Včasih ga je treba malce ustaviti. V avtu je odličen občutek. A je tudi zame stresno, ko po klancu navzdol leti več kot 100 km/h. V glavi se sprašuješ, ali so zavore dobre, ali bodo diski, ploščice … zdržali. Kakšno noč kar ne spim, ker razmišljam o tem. Ne smeš pa preveč, ker te sicer lahko to pokoplje.

... in Dirki po Franciji. Foto: Jaka Lopatič

Opišite trenutke v spremljevalnem avtomobilu, ko se Tadej odloči za skok in se odpelje k etapni zmagi. Teh smo na letošnji Dirki po Franciji videli kar nekaj.

To se načeloma že pričakuje, kadar narekujeta tempo Joao Almeida ali Adam Yates. Takrat enkrat pričakujemo njegov napad ali napad konkurence. Takrat je tempo tako visok, da ostane v ospredju le še peščica kolesarjev. Nato je vprašanje časa, kdo bo napadel. Videli smo, da je bil Tadej tisti, ki je sprožil napade.

Če gledamo kolo, za kar ste sami zadolženi, je v zadnjih letih prišlo do ogromnega napredka na tem področju. V kakšni meri?

Od mojega prihoda tri leta nazaj do zdaj se je vse skupaj nenormalno spremenilo v dobro kolesarjem. V smeri boljših rezultatov, ki jih lahko kolesar z identičnimi vati naredi, kot jih je s starejšo opremo.

Foto: www.alesfevzer.com Kakšna je sploh vaša dnevna naloga? Kaj vse morate postoriti, preden se Tadej usede na kolo?

Ena od stvari je, da moramo urediti pet vrst obročev. S Tadejem sva denimo na ravninskih etapah dogovorjena, da kolesari z najvišjimi obroči. Za gorske etape, ko je zaključek v klanec, imamo najlažjo mogočo zadevo, kar pa ne pomeni, da je najhitrejša. Odločiti se je treba potem. Kadar reče, da želi višje, takrat ni pomembna teža. Če izbere superlahko kombinacijo, mora biti vse najlažje, kot je lahko. Teža kolesa niha tudi 400 gramov od etape do etape.

Menjamo tudi prenose. Sprednje zobnike in zadnje zobnike. Če se odloči za drugi prenos, je treba pet koles pripraviti z drugim prenosom. Pet sprednjih in zadnjih je treba zamenjati, potem petkrat obroči in rezerve v avtih. Vsak dan je kaj, kar ti naredi delo, saj stremimo k čim boljši pripravi koles.

Ali se to sam odloči?

Dostikrat se skupaj. Za tlak v pnevmatikam mi zaupa. Imamo tudi sodelavca, ki vse pripravlja – od tlaka do vsega. S Tadejem kaj prilagodiva glede na teren. Jaz mu predlagam, on mi več ali manj potrdi vse skupaj.

Največja znanost je kolo za kronometer. Veliko sprememb ste pripravili letos.

Imamo mehanika, ki dela le kolesa za kronometer. On skrbi za pripravo teh koles. Sam naredim dodatno kontrolo pred štartom.

Foto: Ana Kovač Koliko pa Tadej uporablja vetrovnik pri proučevanju lege na kolesu in aerodinamike? Ali trenira tudi tam?

Tako v vetrovniku blizu Milana kakor tudi na pisti. Veliko je tega. Kot sem že omenil, se je v zadnjih treh letih ogromno spremenilo. Ekipa veliko vlaga v materiale, testiranja. Vsako leto gremo z materialom korak naprej. V vetrovniku se testirajo kolesa, obroči, pnevmatike, nato še kombinacije. Niso vsi obroči kompatibilni na vsakem okvirju glede hitrosti.

V kakšno zadovoljstvo vam je, da je Tadej v rumenem?

V veliko. Nekako je poplačilo za ves trud, ki ga vlagamo. On je tisti, ki naredi rezultate, mi smo mu v podporo. Stremimo k temu, da smo pri svojem delu stoodstotni. Ko je v rumeni majici, je to nekaj najlepšega, kar lahko doživiš.

Kako ste doživljali vse njegove Dirke po Franciji?

Nisem bil na vseh zraven. Zadnja dva Toura sem. Skrbim za njegovo opremo. Glede na to, da izhajam iz kolesarskega športa in da sem kdaj poskusil tekmovati na določeni ravni, vidim, da je to znanstvena fantastika. Prisotnih je veliko čustev.

Foto: Ana Kovač

Najboljši kolesar v zgodovini?

Zame zagotovo. Ker je zelo kompleten. Praktično lahko zmaga na enodnevni, enotedenski ali tritedenski dirki. Velike cilje in rekorde ima v glavi, ki jih niti mi ne poznamo. Videli pa smo tudi, da mejo iz leta v leto prestavlja. Drugačen je v primerjavi z lanskim letom. Nič ni stresa, nervoze. Vse gre gladko. Lepo je delati v takšnem okolju.

Kako gledate na njegovo odraščanje? Poznate ga že dolgo.

Dobro vprašanje. Glede na to, da sem mu pripravil prvo in zadnje kolo, je vmes minilo že kar nekaj časa. Raste iz leta v leto. Ko je šel v člane, je takoj pokazal, da je lahko konkurenčen najboljšim na največji dirki, ki smo jo takrat vozili. Dirka Po Sloveniji je to, potem Tour de l'Avenir. To so smernice, ki kažejo, da bo kolesar pravi za velike zmage in nastope na velikih tekmovanjih.