Tadej Pogačar in novost pri treningu možganov

Da Tadej Pogačar ničesar ne prepušča naključju in stremi k vsakoletni nadgradnji, potrjuje tudi delo s posebnim možganskim trenerjem, kot se imenuje Stijn Quanten. V pogovoru za Het Nieuwsblad je razložil, kako sodeluje z zmagovalcem Dirke po Franciji in tudi z njegovo partnerko Urško Žigart ter kakšen fenomen je slovenski šampion.

Stijn Quanten je bil v sezoni 2014/15 mentalni trener v nogometnem klubu Genk. Foto: Guliverimage Vse od januarja letos slovenski kolesar Tadej Pogačar sodeluje s Stijnom Quantenom, ki je v preteklosti že delal v nogometnem klubu AC Milan, različnih nizozemskih in belgijskih nogometnih klubih, tudi v formuli 1 …

Zase ne pravi, da je psiholog ali mentalni trener, ampak izpostavlja, da je možganski trener oziroma doktor možganov.

"Trener nogometne ekipe je psihološki trener športnikom, ne jaz. Jaz delam bolj kot podpora. Mi pri svojih strankah proučujemo možgane. Z različnimi testi vidimo, kako različni deli možganov delujejo, se odzivajo, prenašajo dražljaje v telo. Možgane analiziramo kognitivno, nevrološko, čustveno, psihološko, miselno, vizualno itd. Te analize nato prevedemo v metode usposabljanja za izboljšanje delovanja možganov. Ta trening občasno poteka v naši ordinaciji ali pa grem k športniku na dom. Športniki si v veliki meri pomagajo sami prek naših spletnih orodij, stike pa ohranjamo po telefonu," je za Het Niewsblad dejal Quanten.

Solo napad na Strade Bianche načrtovan

Sodelovanje s Pogačarjem sega v januar 2024. V istem letu je v solo vožnji 82 kilometrov do cilja zmagal na Strade Bianche, nato je prvi po letu 1998 in Marcu Pantaniju osvojil dvojček Giro-Tour.

Na Strade Bianche je uprizoril neverjeten napad. Foto: Guliverimage

"Naj povem jasno, da to ni moja zasluga. Tako kot drugi poskušamo pridobiti tudi tako imenovane marginalne prednosti. To naredimo tako, da analiziramo, kako se športnik mentalno loti naloge in se na to odzove. Smo ena izmed nog, na kateri športnik počiva. Nič več, pa tudi nič manj."

O tem, ali je imel kaj pri Pogačarjevem napadu na Strade Bianche, je pojasnil: "Da, bilo je. To ni bil trenutek. Že nekaj tednov sem vedel, kje želi napasti in kaj želi narediti. Ko je bilo to jasno, smo naredili mentalni načrt. Načrt A je bil, da bi skočil in bi sam kolesaril dve uri. To je psihološko neverjetno težko, ko veš, da te lovi glavna ekipa. Obstajali pa so tudi načrti B, C in D. Kaj pa, če so z njim dva ali trije kolesarji? Kaj če jih je z njim deset? Kaj pa, če ta napad ne deluje in se ne morete znebiti tekmecev? Vse je bilo v njegovi glavi."

"Za zunanji svet se je zdelo, da je zmagal na Giru z dvema prstoma v nosu, toda v kraljevski etapi je resno trpel"

Tudi za dvojček Giro-Tour je bila potrebna prava priprava: "Od januarja sem vedel, da je to namen. 'Ste o tem razpravljali s svojo ekipo?' sem ga najprej vprašal. 'Absolutno,' je zažarel. In potem je dodal nekaj, kar me je popolnoma prepričalo. 'Ali zmagam veliko ali pa sploh ne zmagam,' je dejal. Tako impresivno. Tisti štirje tedni med Girom in Tourom so bili dejansko zelo blizu temu, da bi bil fizično in psihično pripravljen. Za zunanji svet se je zdelo, da je zmagal na Giru z dvema prstoma v nosu, toda v kraljevski etapi je resno trpel."

Foto: Ana Kovač

"Povedal vam bom nekaj o njegovem prvem testu z mano. Na začetku poti športnika najprej v celoti izmerim njegove možgane. Ničelna meritev, tako rekoč. To se je zgodilo v Hasseltu. Njega in njegovo dekle Urško sem pobral na postaji in ju pripeljal nazaj. Nihče jih ni prepoznal s klobuki (smeh, op. a.). Kakorkoli že, njegovih podatkov ne bom delil. Lahko vam povem, da je na mentalni ravni zabeležil fenomenalne rezultate. To primerjamo z bazo številnih vrhunskih športnikov, ki smo jih trenirali v zadnjih letih. V nogometu, kolesarstvu, pikadu, formuli 1, če želite. A Pogačar je izjemen čudež genetike in možganov," je pohvalil velike sposobnosti člana ekipe UAE Emirates.

Pogačarju poslal sporočilo, kaj počne tako pozno

Dal mu je načrt mentalnega treninga od 4. januarja do Dirke Milano–Sanremo. Niti enega dneva ni preskočil. Kot je dejal Quanten, je podiral rekord za rekordom tudi v njegovi bazi podatkov. Bil je boljši od Wayna Rooneyja, Andreja Ševčenka. Sebastiana Vettla: "V določenem trenutku sem na orodju videl, da se mentalno ubija z najrazličnejšimi testi. Dobro sicer, ampak ura je bila polnoč. Poslal sem mu sporočilo, kaj za vraga počne. Samo zasmejal se je in delal naprej."

Zna prebrati nasprotnika. Foto: Reuters

Poudaril je, da je za Pogačarja značilno, da ima zelo razvito delovno etiko: "Treniram tudi njegovo dekle Urško Žigart ter kolesarska prijatelja Eddieja Dunbarja in Michaela Matthewsa. Tako rekoč monaška naveza. Konec januarja sem bil pri Pogačarju. Najprej sem pol dneva delal z Urško, potem sem začel z njim. Prišel je s treninga. Mislim, da je imel oblečenih 17 jaken proti dežju in mrazu. Med drugim si je ogledal traso kronometra med Monakom in Nico."

Prav tako je poudaril, da se slovenski kolesar zelo dobro znajde pod pritiskom, ko bi marsikoga dotolklo: "Odpornost na stres je eden od parametrov, na katerem ima zelo dobre ocene. V vseh okoliščinah ostaja to, kar je: na dirki, med treningom, pa tudi v splošnem stiku z ljudmi. Seveda vam ne povem nič novega: vsak vidi, kako sproščeno kolesari in živi."

"Ne glede na to, kako se zdi vesel in instinktiven, se za tem vedno skriva načrt. Točno ve, kaj dela."

V stiku sta bila tudi med letošnjim Tourom. In prav ta samozavest, ki jo izžareva Pogi, je tisto, kar je na zunaj videti kot velika sprememba pri njem: "Pogledamo ali pregledamo načrt in še posebej želim vedeti, kako se mentalno spopada s temi nalogami. Ne poznam njegove moči in drugih številk, on jih pozna. Na podlagi teh podatkov nato predlaga pristop, ki ga poskušam uskladiti z njegovim duševnim stanjem in celotnim načrtom, ki stoji za njim."

Foto: Guliverimage

Na letošnjem Touru je pokazal, kako dobro razvito intuicijo ima. Natanko ve, začuti, kdaj je treba streti nasprotnika, kdaj se odločiti za skok. Spomnimo se, kako je skočil na Plateau de Beille, ko je Jonas Vingegaard za hip pogledal nazaj. Začutil je njegovo šibkost in skočil: "Seveda veliko bolje bere govorico telesa svojih nasprotnikov in se nanjo tudi odziva. Toda ne glede na to, kako se zdi vesel in instinktiven, se za tem vedno skriva načrt. Točno ve, kaj dela. Pravi vrhunski športniki so zelo načitani in se ne pustijo preslepiti.

Dobro so obveščeni o vsem, kar jih zadeva: treningu, prehrani, vatih, mentalni pripravljenosti ... Učinek placeba – ki jih preprosto pripravi do tega, da mislijo, da bodo bolje vozili, če so nekaj razvijali – ne deluje več. To je bilo mogoče še pred desetimi leti, zdaj pa so zelo kritični. In to je dobra stvar. Moj cilj je, da sčasoma postanem odveč in da se športniki psihično maksimalno pripravijo."

Glede na dosežen rezultat in izplen se je Tadej Pogačar odlično pripravil na letošnji Tour de France, ki ga je v velikem slogu osvojil. Tretjič v karieri. S tako zagnanim delom in motorjem, ki ga poganja, obstaja realna možnost, da v prihodnje še kdaj z rumeno majico prikolesari na cilj največje tritedenske kolesarske pentlje. A je v njegovem koledarju še marsikaj drugega kot le Tour de France.