Selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn ima v luči cestne dirke na olimpijskih igrah v Parizu sladke skrbi. V Tadeju Pogačarju ima zmagovalca Dirke po Franciji in predvsem kolesarja, ki je zmožen dirkanja na vseh terenih. Matej Mohorič se z olimpijsko progo, ki mu leži, že nekaj časa spogleduje, dobro pa se lahko na njej znajdeta tudi Luka Mezgec in Jan Tratnik. Primožu Rogliču je padec preprečil nastop na olimpijskih igrah. Selektor bo dokončno imena sicer podal danes. Cilj? "Medalja," je jasen prvi mož stroke slovenske reprezentance, s katerim smo se pogovarjali v Nici ob koncu Dirke po Franciji.

Olimpijske igre se nezadržno približujejo. Pravkar se je končal sloviti Tour de France. Kakšen načrt imate s kolesarji do odhoda na olimpijske igre?

V ponedeljek zjutraj se slišimo. Zanje je najpomembnejši počitek. Za seboj so imeli dolge tri tedne tekmovanja.

Z vsemi ste se videli na cilju v Nici. Koliko jim v očeh vidite, da so utrujeni? Matej Mohorič je imel prvi teden Toura povrhu vsega še zdravstvene težave.

Fantje imajo zdaj dva tedna do cestne dirke. Spočijejo se lahko. Matej je rekel, da je že skoraj tam, kjer je bil. Da se je vrnil po bolezni. Najlažje od vseh kolesarjev tritedensko dirko preživi Luka Mezgec. Ali katerokoli drugo dirko. Pri Tadeju sploh ni treba izgubljati besed, Jan je pa prav tako dober.

Matej Mohorič in Luka Mezgec imata ogromno izkušenj in bosta pomembna člana slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage

Z Matejem smo se denimo pogovarjali ob koncu Toura in je dejal, da bi se ocenil z oceno ena, kar pomeni, da bo lačen dobrega nastopa na olimpijskih igrah. In to je za slovensko reprezentanco dobrodošlo. Kaj menite?

Na bolezen ne moreš vplivati. Kolesarji pazijo, imajo v ekipi protokole, a je imunski sistem tako izpostavljen, da jih lahko kmalu doleti. Glavno je, da se je vrnil in je prišel do konca Toura. Zagotovo bo lačen, kar je dobrodošlo. Olimpijski nastop je imel že kar nekaj časa v načrtu, saj mu je proga precej pisana na kožo.

Koliko se lahko kot selektor sploh igrate s taktiko, ker boste imeli vendarle le štiri tekmovalce v ekipi?

Nič kaj dosti. Dobrodošlo je, ker imamo štiri res dobre kolesarje. Vsi pridejo s Toura na dobri ravni. Tritedenska dirka, če jo preživiš, ti da zelo dobro podlago za enodnevno dirko. Zdaj je na vrsti le počitek, po nekaj dneh, kar sem na lastni koži občutil tudi sam, čutiš nogo že drugačno. Prva dva dneva si še utrujen, kakšen peti dan se vse skupaj spremeni. Vsak kolesar, ki je kdaj prestal tritedensko dirko in ni bil uničen, čuti nogo.

Če pa pogledamo v zgodovino, so bili v ospredju na dirkah po tritedenskih preizkušnjah tisti, ki so bili del njih. Vsaj zraven bodo.

Tadej Pogačar bo osrednji slovenski adut na cestni olimpijski preizkušnji 3. avgusta v Parizu. Foto: Reuters

Za Jana Tratnika, ki bo kolesaril kronometer, bo torej neprijeten datum posamične vožnje, ki bo na sporedu že 27. julija.

Tour de France ti vzame svežino v nogi, eksplozivnost. Saj jo dobiš nazaj, kot sem rekel, a je kronometer za tiste, ki pridejo s Toura, preblizu. Je pa tudi odvisno od dnevne forme.

V kolikšni meri se lahko pred cestno dirko dogovoriš za taktične različice?

Nekaj okvirnega se bomo dogovorili. Vemo, kaj je naš cilj. Medalja. V podrobnosti ne bi šel, kdo in kdaj s kom. Določeno taktiko že imam razdelano. Nato se bomo s fanti še usedli, predelali, pogovorili, da podajo še svoje mnenje. Dali bomo karte na mizo. Nato se bomo poskušali tega držati. Ampak na takšnih dirkah se to spreminja. Naša prednost je, da imamo inteligentne kolesarje.

Tadej Pogačar kot zmagovalec Dirke po Franciji bo v središču pozornosti. Glede na njegovo naravo dirkanja in sposobnost zmagovanja na različnih terenih ga bo imela konkurenca vseskozi na očeh.

Imela ga bo (smeh, op. a.).

"Tadej je imel idealne priprave za Tour." Foto: Guliverimage

Kako ste doživeli njegovo popotovanje na Dirki po Franciji?

Vedelo se je, da je imel letos idealne priprave v primerjavi z lani. Pustimo to, da je tudi napredoval. Imel je najbolj idealne priprave od vseh, ki so krojili vrh. Pripravljal se je na Giro, imel malo štartov. Giro je odpeljal, ne moremo reči, da z levo nogo, ampak je napadel tam, kjer je moral. Če seštejemo vse kilometre, kjer je šel na 100 odstotkov na Giru, jih ni veliko. Giro je končal na zelo visoki ravni. Po počitku je odšel na višinske priprave. Prej sem že povedal, da po petih dneh tritedenske dirke začutiš, ali je noga dobra ali ne. Tadejeva je bila na tako izpeljanem Giru zagotovo dobra.

Kako pa ste videli njegove predstave? Videti je bilo, kot bi se igral s tekmeci?

Tadej je najboljši na svetu. Poleg tega ima najboljšo ekipo. Igra se ne, ker gre tudi on v rdeče polje. Zadnjič je povedal, da ga je zmanjkovalo. Jonas Vingegaard ga je enkrat odšprintal in takrat je imel Tadej denimo slab dan. Tadej, ko ima nekaj v glavi, ima v glavi. Nihče ga ne more premakniti. Niti Andrej Hauptman, ki opravlja funkcijo športnega direktorja. Tadej je zunajserijski, ima posebne sposobnosti.

V ponedeljek bo dokončno podal imena slovenskih kolesarjev za olimpijske igre. Foto: www.alesfevzer.com

Kako ste doživeli Dirko po Franciji Primoža Rogliča, ki je imel vnovič smolo s padcem?

Škoda, da se mu je to zgodilo. Verjetno bi bil pri vrhu. Po mojem ni na ravni Tadeja in Jonasa, blizu pa bi bil. Videlo se je, da se je njegova pripravljenost dvigovala v pravi smeri. Žal je prišlo do nesreče. Ponovno. Kolesarstvo je šport, v katerem se pada. Eni več, drugi manj. Eni se bolj, drugi manj poškodujejo. To je kolesarstvo.

Ste bili z njim kaj v stiku glede olimpijskih iger?

Sva bila. Vemo, da je v Avstriji na dodatnih preiskavah. Verjetno, kolikor je ekipa uradno objavila, ne kaže dobro.

Poškodba Primoža Rogliča je verjetno težje narave, če še ni bil na kolesu po padcu. Foto: Reuters

Ste dogovorjeni za časovnico pri Primožu?

Z imeni gremo ven v ponedeljek. Glede na uradno izjavo Primoževe ekipe in pogovorom z njegovim agentom v Nici ni lahko. Ni bil še nič na kolesu, kar pomeni, da padec ni bil nedolžen. Če je nedolžen, greš po treh dneh na kolo. Vsaj malce se voziti. Kmalu bo deset dni in verjetno je tu nekaj drugega. Ali pa tudi ne bomo vedeli, kako resne so njegove poškodbe. V njegovi ekipi prav tako govorijo, da bodo videli, kako bo šlo glede Vuelte. Trenutno ne vedo. Za olimpijske igre, cestna dirka je že čez deset dni, je še toliko težje.

Do katere ure morate oddati seznam?

Olimpijski komite to zahteva, zato smo morali tudi dati štiri imena, sam pa jih lahko do dva dni pred dirko spremenim.

Glede potnikov se boste torej odločili v ponedeljek?

Zagotovo. Prva odprava gre v torek, jaz grem v četrtek, potem je konec.