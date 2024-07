"Večkrat sem že v začetku leta poudaril, da se mi zdi, da se je Tadej prvič v življenju pripravil posebej za Tour de France, in to se je zdaj tudi izkazalo," je kot glavni razlog za nadvse suvereno zmago slovenskega asa Tadeja Pogačarja na 111. Dirki po Franciji izpostavil dolgoletni direktor največje slovenske kolesarske dirke in nekdanji kolesar Bogdan Fink.

Kaj sploh reči po tem epskem Touru in popolni nadvladi fenomenalnega Tadeja Pogačarja? "Izposodil bi si kar Pogačarjeve besede, ko je že po prvi etapni zmagi govoril, da je to neverjetno. Na koncu je osvojil šest etap. Da, to je neverjetno! Meni se zdi, kot da je Tadej z drugega planeta … Pa niti ne le z drugega planeta, temveč iz druge galaksije!" je bil navdušen Bogdan Fink.

Razlog za takšno prevlado slovenskega asa je to, da se je sploh prvič v karieri pripravil posebej na Tour de France, še meni Fink: "Večkrat sem že v začetku leta poudarjal, da se mi zdi, da se je prvič v življenju pripravil posebej za Tour de France. In se je res. Pričakovali smo … No, vsaj moje osebno razmišljanje je bilo takšno, da bosta naša fanta prvi in drugi, Pogačar seveda prvi favorit, Roglič pa bi bil po mojem mnenju tudi najverjetneje na zmagovalnem odru. Skoraj prepričan sem, da bi bil, vse do tistega nesrečnega padca je bil namreč konkurenčen."

Pogačar dirka vse, Vingegaard le Tour de France

Bogdan Fink: Tadej Pogačar se je prvič v karieri zares pripravil na Tour de France. Foto: Ana Kovač Letos se je Pogačar skoraj poigraval s konkurenti, ampak to se najbrž lahko do prihodnjega leta tudi povsem postavi na glavno. Pred letom dni je bilo vse drugače. Tedaj se je Pogačar zlomil na klancih in v vožnji na čas, medtem ko je z domala robotsko natančnostjo na dirki prevladoval Jonas Vingegaard. Tedaj smo se celo ustrašili, da bo Danec še naslednjih deset let dominiral na Touru.

"S to trditvijo se ne strinjam," je odločen Fink in pojasnjuje: "Pogačar bo že četrto leto številka ena na svetu in to Jonas nikoli ne bo mogel biti. Zakaj? Tadej vozi vse, enodnevne dirke, enotedenske, tritedenske, kamorkoli gre, naj si bo to Montepasci Siena ali Dirka po Flandriji, kamorkoli. Če je tam, je v igri za zmago. Jonas pa se pripravi samo za Dirko po Franciji. Dobro, lani je bil res v igri za zmago v Španiji, ampak to je bilo bolj zato, ker je bila njegova ekipa res res močna."

Pogačar je veliko bolj celosten kolesar, včeraj je osvojil svoj tretji Tour, letos je že slavil na italijanskem Giru, zmagoval je na spomenikih, na Flandriji, Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji, že dve leti kraljuje na neoklasiki Strade Bianche … Ima bronasto olimpijsko odličje, pa bronasto medaljo s svetovnega prvenstva in takoj po nedeljskem zmagoslavju v Nici je že napovedal, da bo letos poskusil napasti tudi mavrično majico svetovnega prvaka.

"Trenutno ne gre za isti planet, pač pa za različne galaksije"

"Je Vingegaard sploh kdaj vozil kronometer na svetovnem prvenstvu?" Foto: Guliverimage "Tega načina dirkanja, ki ga je nenazadnje uprizoril tudi zdaj na Touru, ne sme nikoli opustiti. In prepričan sem, da ga tudi ne bo," še poudarja Fink. "Prav zaradi tega ga imajo navijači tako radi, pa tudi vi novinarji in vsi drugi. Ker nenehno napada. Lahko gre kamorkoli in bo tam dirkal na zmago. In to je popolnoma drugače od Jonasa in še nekaterih. Podoben mu je na primer Remco, ki tudi dirka na enodnevnih preizkušnjah in je tudi svetovni prvak v kronometru. Je Vingegaard sploh kdaj vozil kronometer na svetovnem prvenstvu? Ni," je dodal dolenjski strokovnjak.

Še enkrat je poudaril, da se je Pogačar letos, najbrž zaradi porazov v letih 2022 in 2023, posebej pripravil na Dirko po Franciji in na njej tudi pokazal, da je nad vsemi, tudi Vingegaardom. "To so razlike, ki jih mi gledamo v kolesarstvu, in zato je Pogačar številka ena, Vingegaard pa to po mojem mnenju ne more biti nikoli. Nekaj drugega je, če se pripravljaš samo na Tour de France. Pa tudi, če se ozrem v preteklost, se ne spomnim fanta, ki bi pri 25 letih trikrat dobil Tour in bil dvakrat drugi. Armstrong mislim, da je prvega dobil pri 28 letih. Razlike so očitne, trenutno ne gre za isti planet, pač pa za različne galaksije. In kot kaže, se bo tako še nadaljevalo."

Pohlep? Aroganca? "Pa kaj še!"

"Armstrong nikoli po etapi ni nikomur stisnil roke." Foto: Guliverimage Prav osramočeni nekdanji ameriški šampion Lance Armstrong je v svojem podkastu Pogačarju očital, da je preveč pohlepen po zmagah in da si s tem ne dela nobene usluge, češ da je kolesarstvo tudi neke vrste politika, diplomacija. "Jaz sem leto mlajši od Armstronga, nikoli pa nisem z njim dirkal. Je pa res, da je dal, ko je bil na vrhuncu, tam v letih 1999, 2000 in 2001, vedno vsem okoli sebe vedeti, da je pomemben le on in nihče drug," o tem pove Fink in še: "Armstrong nikoli po etapi ni nikomur stisnil roke. Pogačar je povsem drug človek in tudi časi so zdaj drugačni. Saj verjamem, da je bil Armstrongov nasvet dobronameren, in verjamem, da ga je Tadej tako tudi sprejel, ampak to sta povsem drugačna človeka."

Nekateri so se strinjali z Armstrongom in menijo, da je Pogačar s svojim lovom za zmagami pokazal nekaj arogance, s čimer se Fink odločno ne strinja. "Lance Armstrong je bil aroganten, nadut, Pogačar pa to ni. On je zmagovalec, on je zagotovo športni morilec, kot temu rečem. On te ubije na tekmovanju, nato pa ti športno stisne roko. Nikoli nisem dobil občutka, da bi bil nadut, vzvišen. Nikoli. Tega pri njem preprosto ni. Tudi zato smo lahko nanj še posebej ponosni, je biser. In to velja za vse naše fante. Vsi so pravi asi. Čeprav so zdaj v službah v tujini, se vsi zavedajo, od kod so prišli. Niso pozabili, kakšni so bili njihovi začetki. Nihče nima z njimi nobene najmanjše težave."

Kolesarstvo se hitro razvija, napredek je osupljiv

Tadej Pogačar: Zadnji dve leti se govori, da živimo v zlati dobi kolesarstva, in glede na konkurenco se s tem strinjam. Foto: Reuters "Zadnji dve leti se govori, da živimo v zlati dobi kolesarstva, in glede na konkurenco se s tem strinjam. Neverjetno se je boriti s kolesarji, kot so Jonas, Remco in Primož, uživajmo v tem," je v nedeljo izpostavil Pogačar, vodilni obraz nove, izobražene, predane in brezkompromisne generacije mladih asov, ki razvoj kolesarstva poganjajo v še nikoli videne višave. Tudi zaradi teh mladih in samozavestnih šampionov padajo rekordi in propadajo uveljavljene hierarhije prejšnjih generacij.

"Da, kolesarstvo se razvija. Včasih so lovili razlike drugje, zdaj jih v opremi, prehrani in predvsem treningu. Velikanski napredek je pri opremi, pri kolesih, gumah, dresih, čeladah, rokavicah, nogavicah, bidonih … Vse to lahko na koncu prinese rezultate. Ampak poudarjam, lahko. Te stvari ničesar ne zagotavljajo," pravi Fink.

Tudi pri Pogačarjevi ekipi UAE Emirates je opazil, da je storila velik korak naprej od lanskega poraza na Touru. "Že konec lanske sezone je Tadej našel izjemno formo. Takrat je z ekipo naredil drugačen program treninga in tudi tekmovanj. Ta načrt se je izkazal za izjemno smelega in pogumnega. Če pogledamo nazaj, so vsi vedeli, kaj delajo, torej z uvedbo novega programa, novega trenerja, v ekipi so naredili še nekaj dodatnih popravkov, vse je bilo načrtovano."

Nič ne more nadomestiti pameti

"Ti naši fantje na najvišji ravni, ob Pogačarju je dober primer tudi Matej Mohorič, so tako uspešni zato, ker znajo razmišljati s svojo glavo." Foto: Guliverimage A tudi če so najbogatejša moštva postala že pravi laboratoriji, kjer se majhne prednosti pred konkurenco išče v najmanjših podrobnostih, prav nič ne more nadomestiti pameti, še meni naš sogovornik. "Ti naši fantje na najvišji ravni, ob Pogačarju je dober primer tudi Matej Mohorič s tistim potopnim nosilcem za sedež na dirki Milano–Sanremo, so tako uspešni zato, ker znajo razmišljati s svojo glavo. Niso samo neki produkt, ki bi vozil po navodilih prek slušalke v ušesu. Menim, da je tu velika razlika med našimi fanti in marsikaterimi drugimi. Seveda tudi oni vsi spremljajo vate, kalorije, besno trenirajo in tako naprej, ampak menim, da je glavna razlika ta, da naši fantje znajo razmišljati s svojo glavo."

