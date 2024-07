Pogačarjevo sporočilo Cavendishu: Zaradi tebe sem zapravil vso svojo žepnino

Za britanskega kolesarskega asa Marka Cavendisha je bil letošnji Tour poseben, na njem je prišel do svoje 35. etapne zmage in s tem postal absolutni rekorder te dirke po številu etapnih zmag, prav zato, da bi dosegel ta mejnik in prehitel belgijsko legendo Eddyja Merckxa, je tudi podaljševal kariero. Kazahstanska Astana se je letos posvetila prav temu, da Cavendishu omogoči rekord.

In uspelo mu je v peti etapi, in to po tem, ko je močno trpel že na uvodnih etapah letošnje dirke in smo se bali, da bo dirko celo predčasno končal. "Dve leti je trajalo, da smo te spravili v pokoj, zdaj pa nikar ne pomisli na kakšno neumnost samo zato, ker Tadej nabira zmage," je 39-letnemu veteranu sporočila tudi žena Peta.

Sporočila Cavendishu:

🥹 Some people had messages for the legend @MarkCavendish. We showed them to him, and he wanted to send you a message too. Worth the watch💛



🥹 Certaines personnes avaient des messages pour la légende @MarkCavendish. On les lui a montrés, et il a tenu à vous adresser lui aussi… pic.twitter.com/h2haJHTjAq — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024

Cavendish je Pogačarju na letošnji dirki že v šali zabrusil: "Da mi ne bi slučajno vzel rekorda!", a 25-letni Slovenec je letos zmagal še v petih etapah in svoj skupni izkupiček na Touru povišal na 17 zmag. "Ko sem bil otrok, sva te z bratom rada spremljala, gledala tvoje zmage in kupovala tvoja očala Oakley. Ker si zmagoval tako veliko, sem zaradi tebe zapravil vso svojo žepnino," je Cavendishu v videoposnetku sporočil Pogačar ter dodal: "Res mi je bilo v veliko čast dirkati s teboj."

Britanski legendi so se v ganljivem posnetku s sporočili poklonili tudi nekdanja zmagovalca Toura Chris Froome in Bradley Wiggins ter letošnji zmagovalec seštevka za zeleno majico Biniam Gormay, ki je kolegu sporočil, da je bil tudi zanj velik navdih.

Zadnji start legende:

🚩 @MarkCavendish has started his last Tour de France stage! Enjoy this one Cav' you deserve it!



🚩 @MarkCavendish s'est élancé ! Savoure cette dernière étape sur le Tour de France Mark, tu le mérites !#TDF2024 pic.twitter.com/wF99J5uikX — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024

Cavendish se je po navadi na zadnjih etapah Tourov boril za prestižne sprinterske etapne zmage na Elizejskih poljanah v Parizu, a tokrat te priložnosti ni imel, saj se je dirka prvič po letu 1903 končala zunaj Pariza, v Nici. Francoska prestolnica se namreč te dni pripravlja na olimpijske igre.

"Imel sem veliko, veliko srečo, da imam takšno kariero. Da delam z ljudmi, ki jih imam, da spoznavam ljudi in da lahko živim sanje. Vidite uspeh, vidite fotografije zmag, videoposnetke zmag, vendar je zelo redko, da ljudje vidijo vse, kar je v ozadju," je še povedal poslavljajoči se veteran, ki je v 17-letni profesionalni karieri zbral 165 zmag. Na Tour se bo zagotovo še vrnil, a zdaj le kot gledalec, je še obljubil.

