Tadej Pogačar je zaradi preutrujenosti odpovedal nastop na olimpijskih igrah v Parizu, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. V ekipi, kjer bodo slovenske barve zastopali Luka Mezgec, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ga bo nadomestil moštveni kolega iz ekipe UAE Emirates Domen Novak. Cestna dirka je na sporedu 3. avgusta, vožnja na čas, v kateri bo nastopil Tratnik, pa že prvi dan iger, 27. julija. Pogačar ima letos za seboj že 52 tekmovalnih dni, med drugim tudi dve tritedenski dirki, Giro in Tour.