Slovenski kolesar Jan Tratnik je po koncu Dirke po Franciji ponosen in zadovoljen. Tri tedne je trdo garal za kapetana Jonasa Vingegaarda, o katerem je govoril z izbranimi besedami, hkrati pa dal vedeti, da je bil na letošnjem Touru Tadej Pogačar stopničko višje. Zelo hitro bo moral obrniti ploščo in poleteti proti Parizu, kjer ga že v soboto čaka olimpijska preizkušnja v posamičnem kronometru. Počitek? "Zaslužen po olimpijskih igrah," je jasen Jan, ki je bil v zadnjih treh mesecih vsega pet dni doma.

"Najbolj sem ponosen, da sem bil sploh izbran v ekipo za Tour de France. Biti v ekipi z dvakratnim zmagovalcem Dirke po Franciji pomeni, da imam fizične sposobnosti. Kot drugo sem ponosen, da sem skozi celoten Tour opravil naloge stoodstotno. Ne vidim, kje bi naredil kakšno veliko napako. Da sem se po Giru lahko tako hitro motiviral na nove cilje in prišel na Tour še toliko bolje pripravljen, sem lahko prav tako ponosen. Ni bilo lahko obdobje. Aprila sem še padel na Gentu, nato sem šel na Dirko po Romandiji, Giro, višinske priprave, zdaj še na Tour. Veliko sem bil od doma. Zelo sem vesel, da sem ohranil to osredotočenost," je Jan Tratnik ocenil svoje delo na letošnji Dirki po Franciji.

Jan Tratnik o slovenskih navijačih

"Vsak dan smo se borili. Pogačar je bil najmočnejši"

Njegova osrednja naloga je bila pomoč Jonasu Vingegaardu, dvakratnemu zmagovalcu slovitega Toura. In to mu je bila posebna motivacija: "Zavedal sem se, da mi je privilegij pomagati. Da smo poskušali zmagati, me je še dodatno motiviralo. Na koncu nam ni uspelo. Vsak dan smo se borili. Tadej Pogačar je bil najmočnejši. Gremo naprej."

Tadej Pogačar je bil stopničko višje, je priznal Tratnik. Foto: Guliverimage

V tistih najtežjih gorskih etapah se njegovo delo konča, preden favoriti za zmago začnejo hitreje pritiskati na pedala. O tem, ali ob svoji vožnji v klanec ve, kaj se dogaja, pravi: "Če je radio v dosegu, je dobro in poslušam. Ko pride do določene razdalje, se ta zveza izgubi. Največkrat ne slišimo. Če slišimo, je zanimivo poslušati. V tem Touru nisem bil ravno v stiku z avtom in Jonasom, kako je bilo v ospredju. Zato težko komentiram."

"Vse čestitke Jonasu"

"Moja naloga je, da opravim svoj del posla. Na koncu nimam več vpliva, ko gredo najboljši naprej. Vemo, da se vsak kolesar potrudi do zadnjega. Ničesar mu ne moreš očitati. Zato nisem nervozen," pa je še dejal, ali je morda kaj nervozen, če nima zvočne podlage, kaj se dogaja ob koncu gorskih etap.

Na kolesu za kronometer bo sedel tudi v soboto, ko bo na sporedu olimpijska posamična vožnja na čas. Foto: Guliverimage

V središču pozornosti boja za skupno zmago sta bila Pogačar in Janov moštveni kolega Vingegaard. Poudaril je, da so imeli načrt, a je bil Pogačar tokrat boljši od danskega kolesarja: "V 15. etapi smo ga res poskusili zlomiti. Z daljšo etapo, z zelo visokim tempom na klance. Letos je bil nepremagljiv. Zdi se mi, da je bil dober boj. Pri Jonasu mi je bilo všeč, da ni odnehal. Da je poskušal, čeprav je bil spet poražen. Letos je bil Tadej res stopničko višje."

In prav Jonasova nepopustljivost je nekaj posebnega, je poudaril Tratnik, ko je odgovoril na vprašanje, ali je bilo v taboru Visme | Lease a Bike morda prisotno razočaranje zaradi drugega mesta ali kljub vsemu zadovoljstvo, ker se Jonas ni predal do konca: "Jonas je bil nekoliko razočaran le na Isolo 2000, ampak je imel tudi slabši dan. Jonas se vedno spomni, kaj se je zgodilo aprila. Tisto ni bil kar nek padec. Dvanajst dni je ležal na postelji v bolnišnici, nato biti na Touru in se boriti na zmago ... Lahko je ponosen na drugo mesto in etapno zmago. Moramo se zavedati, da pri takšnem padcu pridejo določeni strahovi. V pelotonu vemo, da je stresno. Da je on tako hitro okreval, prišel nazaj, in to na Touru, ki je najbolj stresna dirka, vse čestitke."

V zadnjih treh mesecih je bil doma vsega pet dni

Toura je konec, počitka pa Jan še ni dočakal. Od 23. aprila denimo je bil vsega pet dni doma. Tudi zdaj si ga še ne bo mogel privoščiti, saj bo že v soboto kolesaril na olimpijskem kronometru v Parizu: "Vem, da so le še olimpijske igre. Od takrat naprej nimam skoraj nič več dirk. Konec septembra svetovno prvenstvo in še italijanske dirke. Vem, da me čaka zaslužen dopust. Fokus bom obdržal deset dni, nato se bom lahko sprostil. Sicer pa ni matematike. Do odhoda na olimpijske igre me čaka krajši počitek, lahke vožnje uro do dve. V petek sledi aktivacija, nato v soboto upam na dober dan. Vem, kako je po Grand Tourih. Ko se telo umiri, se en dan dobro počutiš, drug dan slabše. Verjamem, da bo dober dan. Vse bom dal od sebe. Bo, kar bo." Foto: Guliverimage

Jan bo na olimpijskih igrah nastopil tako v posamični vožnji kakor tudi cestni preizkušnji, na kateri bo imel 3. avgusta nato družbo v Tadeju Pogačarju, Mateju Mohoriču in Luki Mezgecu.