Športniki na OI v Parizu ambasadorji miru

Stenska poslikava olimpijskega premirja je v vaseh športnikov prisotna od zimskih iger leta 2006 v Torinu in jo je podpisalo na tisoče športnikov. Mok je sporočil, da so športniki vseh 206 nacionalnih olimpijskih komitejev in begunska olimpijska ekipa na dogodku nosili šale in držali zastave s sloganom "Dajmo priložnost miru".

"Vi, olimpijski športniki, nam boste pokazali, kakšen bi bil naš svet, če bi vsi živeli v istem olimpijskem duhu miroljubnega sobivanja. Boste sicer tekmovali drug proti drugemu, a hkrati živeli mirno skupaj pod eno streho, tukaj v olimpijski vasi. Spoštujete ista pravila in, kar je najpomembneje, spoštujete drug drugega. Na ta način ste iz Pariza v svet pošiljajo odmevno sporočilo miru," je dejal Bach.

Olimpijsko premirje je bilo prvotno vzpostavljeno za igre v stari Grčiji, da bi omogočilo varen prehod športnikom in gledalcem.

Ponovno je bilo obnovljeno v devetdesetih letih prejšnjega stoletja s prvim olimpijskim premirjem, ki so ga Združeni narodi potrdili leta 1993 pod imenom "Gradimo miren in boljši svet s športom in olimpijskim idealom." To geslo je bilo za pariške olimpijske in paraolimpijske igre sprejeto novembra lani.