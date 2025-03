Olimpijsko gibanje prihodnji teden voli novega predsednika

Nemškemu pravniku Thomasu Bachu se mandat na čelu olimpijskega gibanja izteče 23. junija. Izrazitega favorita za njegovega naslednika ni, po nekaterih informacijah pa naj bi bili v krogu favoritov predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe, Juan Antonio Samaranch mlajši, sin nekdanjega predsednika Moka in dolgoletni član izvršnega odbora, predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient in Kirsty Coventry, z 41-leti najmlajša in edina kandidatka.

Konec januarja so se članom Moka predstavili še petinšestdesetletni Japonec in predsednik Mednarodne gimnastične zveze Morinari Watanabe, dvainšestdesetletni predsednik Mednarodne smučarske zveze Šved Johan Eliasch in princ Feisal al-Husein. Predstavitev pred člani Moka pa je bila zelo omejena, zato je Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS) konec prejšnjega in v začetku tega meseca pripravilo ločene video pogovore s kandidati, ki so lahko podrobneje predstavili svoje poglede in zamisli.

Coventry naj bi imela največjo podporo Bacha, a je nekdanja olimpijska zmagovalka v plavanju to zanikala. Kot športna ministrica Zimbabveja se je zapletla v nekaj političnih afer, kar naj bi bilo za nekatere sporno. Poleg tega bi lahko pomanjkanje mednarodnih izkušenj in včasih blede predstave v javnosti zmanjšale njene možnosti.

Coe, tudi olimpijski zmagovalec, je pred časom sam priznal, da je naredil napako, ko je uvedel denarne nagrade za atletinje in atlete na OI, brez da bi se pred tem posvetoval s predsedniki nekaterih drugih zvez in člani Moka. Omenjena odločitev je namreč sprožila veliko razburjenja pred lanskimi olimpijskimi igrami v Parizu.

Britanski lord ima kot organizator poletnih OI v Londonu 2012 sicer dobre povezave po vsem svetu, a tudi veliko nasprotnikov v vrhu Moka. Kot 68-letnik bi trenutno starostno mejo za člane Moka dosegel še pred iztekom prvega mandata. Zato obljublja, da bo v primeru izvolitve znova kandidiral po štirih namesto po osmih letih.

Enainpetdesetletni Lappartient je bil na čelu francoske kandidature za zimske OI 2030. Organiziral je tudi dolgoročno pogodbo Moka s Savdsko Arabijo za organizacijo olimpijskih iger e-športov. Vzpon lokalnega politika v športnem svetu je bil tako dokaj hiter. Zelo dobro organizirane lanske OI so Francozu morda prinesle dodatne točke. Vprašanje je, ali mu je v manj kot treh letih članstva v Moku uspelo na svojo stran privabiti dovolj privržencev.

Petinšestdesetletni Španec Samaranch mlajši je sin nekdanjega predsednika Moka. Juan Antonio Samaranch je preobrazil olimpijsko gibanje, ki ga je vodil od leta 1980 do 2001. Uvedel je tudi komercializacijo Moka in OI. V 23 letih članstva v Moku se je njegov sin povzpel do položaja podpredsednika in zgradil gosto mrežo poznanstev. Samaranch mlajši, po poklicu bančnik, med drugim obljublja nove vire prihodkov.

Watanabe je nedavno razburili z idejo, da bi pripravili OI v petih mestih na petih celinah. Zamisel je tudi sam označil za zelo drzno, vendar bi to omogočilo prikazovanje tekmovanj v živo 24 ur na dan v različnih časovnih pasovih. Sam pa nikoli ni bil vrhunski športnik in nima veliko podpore v Moku za svoje reformne zamisli.

Šved Johan Eliasch je član Moka šele nekaj mesecev. Z dobaviteljem smuči in teniške opreme Head je postal milijarder, nato se je preusmeril tudi na druga področja. Nakopal si je veliko sovražnikov tako zaradi svojih ostrih podnebnih pobud, pa tudi zaradi nekaterih odločitev na čelu smučarske zveze.

Enainšestdesetletni Feisal al-Husein je mlajši brat jordanskega kralja Abdulaha II. Članom Moka obljublja več besede pri soodločanju in je tako kot Coe odprt za denarne nagrade na olimpijskih igrah. V krog vodstva Moka je prišel leta 2010 in je tako kot Coventry in Samaranch zdaj član izvršnega odbora, vladnega kroga okrog Bacha. Nekdanji pilot helikopterja se zanaša na svoje vojaške in diplomatske izkušnje, a se obenem doslej v vodilnih vlogah ni veliko pojavljal.