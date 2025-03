Poleg Thomasa Bacha, ki je na čelo Moka prišel pred 12 leti, je častni predsednik še Juan Antonio Samaranch, ki je olimpijsko gibanje vodil od 1980 do 2001. Delegati skupščine so poudarili zasluge in vodstvene sposobnosti Bacha, ki je bil ob tem vidno ganjen. "To ni bilo moje delo. To smo naredili skupaj," je v zahvalnem govoru dejal Bach, ki je 1976 osvojil zlato olimpijsko medaljo v sabljanju. Bacha so člani Moka 2023 nagovarjali, da bi se potegoval za tretji mandat, ki bi zahteval spremembo pravil, a je nemški odvetnik to možnost zavrnil po uspešno izpeljanih olimpijskih igrah lani v Parizu.

"Olimpijske igre in njihove vrednote so se razvijale tisočletja. A zgodovina nas uči, kako krhke so," je v nagovoru dejal 71-letni Bach. Nato je spomnil na nekdanje olimpijsko vodilo o premirju v času iger, nekaj, kar je v sodobnem svetu postalo le neuresničljiva želja. "Takrat in tudi zdaj je bila zamisel, da bi prek športa poudarjali mirovno pobudo, povsem v neskladju z duhom časa. Danes ga lahko le še bolj občudujemo, kako se je boril za vrednote in kako napreden je bil."

"Športniki so pokazali, kakšen bi lahko bil naš svet, če bi živeli v olimpijskem duhu v mirnem sobivanju. Takšne vrednote olimpijsko gibanje naredijo veliko in zato je naša dolžnost, da jih ohranimo," je še dejal 71-letni nekdanji olimpijec, ki je bil na čelu Moka 12 let. Tudi po volitvah v četrtek se še ne bo takoj poslovil, do junija bo delno še sodeloval pri predsedniških dolžnostih, da bi na tak način omogočil lažji prehod svojemu nasledniku.