Na afero norveškega skakalnega tabora, ki so ga ujeli pri goljufanju z dresi, se je odzval tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach. Ta je za NTB dejal, da je zelo razočaran.

Mednarodni olimpijski komite bo prihodnji teden dobil novega predsednika, saj se Thomas Bach poslavlja od funkcije, ki jo je opravljal od leta 2013. 71-letnika so na sredinem druženju novinarji vprašali tudi o aferi s skakalnimi dresi, ki je v javnost prišla med nordijskim svetovnim prvenstvom.

"O tem sem slišal in bral v medijih. Spremljam primer. Zelo sem razočaran nad tem, kako se je to zgodilo, predvsem nad tem, da je šlo za namerno kršenje. Ni bilo zgolj naključje, pač pa je bilo v ozadju zavestno goljufanje," so besede Bacha prenesli pri norveškem NTB.

Marius Lindvik Foto: Guliverimage

Zaradi videoposnetkov prirejanja dresov, ki so zaokrožili v javnosti, je norveška smučarska zveza najprej suspendirala glavnega trenerja Magnusa Breviga, pomočnika Thomasa Lobbna in Adriana Liveltena, ki je bil odgovoren za drese. V sredo je posredovala še Mednarodna smučarska zveza (Fis), ki je že pred dnevi odprla svojo preiskavo. Ob trojici je Fis začasno suspendiral tudi smučarska skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga. Oba sta bila po tekmi na veliki skakalnici diskvalificirana.

Norvežana bosta tako domačo turnejo Raw-Air spremljala kot gledalca, saj sta suspendirana do konca preiskave. Suspenz velja za vsa tekmovanja pod okriljem zveze in tudi za tekme, ki jih izvaja norveška smučarska zveza.

Norveška turneja se bo začela danes s posamičnima tekmama v Oslu.