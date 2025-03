Norveška smučarska zveza je v sredo pripravila novo novinarsko konferenco, na kateri je športni direktor Jan Erik Aalbu, ki trdi, da za manipulacijo z dresi ni vedel, obelodanil nekaj novosti v zvezi z goljufanjem norveškega tabora. Verjame, da so bile v manipulacijo vpletene tri osebe, ki so preoblikovale dres. Vse tri so suspendirane. Aalbu verjame, da nimajo dokazov, da je že v preteklosti prišlo do manipulacije, in dodaja, da so Mednarodni smučarski zvezi (Fis) predali drese s svetovnega prvenstva. Danes so se oglasili tudi trije nekdanji norveški skakalci Daniel Andre Tande, Johan Remen Evensen in Anders Jacobsen, ki so za norveški NRK priznali, da so v preteklosti zavestno goljufali. Ob tem so poudarili, da se je goljufij posluževala večina skakalcev in da v skakalnem svetu manjka kulture, na katero bi se morali osredotočiti in na njej delati. Marius Lindvik in Johann Andre Forfang na domači turnej ne bosta nastopila , saj sta začasno suspendirana s strani Fis.

Afera z manipulacijo skakalnih dresov norveške reprezentance na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu bo odmevala še lep čas. Danes je na novinarski konferenci pred medije znova stopil športni direktor Jan Erik Aalbu in znova zatrdil, da o manipulaciji ni vedel nič.

"Ali bi moral za to vedeti, je drugo vprašanje"

"Mnogi so me spraševali, ali sem vedel, kaj se je zgodilo. Rad bi ponovil: ničesar nisem vedel. Ali bi moral vedeti za to, pa je povsem drugo vprašanje. Razumem pa, da me to sprašujete," so pri norveškem VG povzeli besede direktorja.

Ta je v javnost poslal še nekaj novosti glede afere, a zaradi preiskave Fis podrobneje o tej ne more govoriti. "Mislimo, da vemo, kaj se je zgodilo. Še vedno moramo sicer opraviti določene pogovore znotraj naših notranjih preiskav. Kakšne bodo posledice, za zdaj še nikakor ne morem vedeti. V to, s kom se pogovarjamo in o čem, se trenutno ne morem spuščati. Poudarek bo tako na sobotnem dogajanju."

Marius Lindvik ne bo skakal na domači turneji. Foto: Reuters

Tri osebe

Aalbu je v nadaljevanju dejal, da so po do zdaj zbranih informacijah tri osebe podpornega sistema norveške reprezentance prikrojile dres, vedoč, da ob tem kršijo predpise Fis. Vsi trije, glavni trener Magnus Brevig, pomočnik Thomas Lobben in Adrian Livelten, ki je bil zadolžen za drese, so bili suspendirani.

"Nimamo dokazov, da je že kdaj prej prišlo do manipulacije. A tokrat smo goljufali in soočiti se moramo s posledicami. Zdaj čakamo na preiskavo Fis. Imamo en fokus."

Daniel Andre Tande je za norveški NRK razkril, da je v preteklosti večkrat zavestno goljufal z dresi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nekdanji trio priznal goljufanje: To počne skoraj vsak

Prah so danes dvignili tudi nekdanji norveški skakalci Daniel Andre Tande (upokojil se je septembra 2024), Johan Remen Evensen in Anders Jacobsen, ki so v pogovoru za NRK odkrito spregovorili o tem, da so v preteklosti večkrat goljufali z dresi. "Da, upal bi si reči, da sem to naredil večkrat. To je nekaj, kar počne vsak," je na vprašanje, ali je kdaj zavestno kršil pravila, dejal Tande.

Tudi Remen Evensen je pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali mu je kdaj uspelo pretentati sistem: "Da in nikoli nisem bil diskvalificiran. Na tekmah sem skakal v dresih, za katere sem vedel, da so bili preveliki. Na žalost moram reči da. Pravilo je bilo, da če te ne ujamejo, nisi goljufal. In to je težava, ki se je razširila v vsem skakalnem svetu v vseh državah. In to je nekaj, kar moramo obravnavati."

Nekdanji skakalci pravijo, da goljufajo mnogi skakalci in da v skokih primanjkuje športne kulture. Po njihovem mnenju bi se morali osredotočiti na gradnjo te.

Aalbu je športni direktor postal junija 2024. Foto: Guliverimage

Aalbu meni, da v njegovem mandatu do zdaj ni bilo goljufij

"Lahko jih pohvalim za njihovo odprtost, a sam stojim za načeli, ki jih podpiramo. Verjamem, da v času, odkar sem vodja skakalne reprezentance do pretekle sobote, ni bilo goljufij. Neizmerno mi je žal za to, kar se je zgodilo v soboto. Goljufanje je goljufanje in kot športni narod tega ne moremo trivializirati. Trdno verjamem, da kulture, odkar sem postal šef skakalnice, pri nas ni manjkalo," se je Aalbu na novinarski konferenci še odzval na besede upokojene trojice, prepričan, da v njegovem mandatu ni bilo nečednosti.

Aalbu je športni direktor postal junija 2024.

Zaradi sobotne manipulacije sta bila na prvenstvu med drugim diskvalificirana Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki zatrjujeta, da nista vedela za manipulacijo. Danes sta prejela začasno prepoved nastopanja, tako da na domači turneji ne bosta smela nastopiti.

Foto: Guliverimage

Obetajo se velike spremembe

Še danes zvečer naj bi po sestanku reprezentanc Fis naznanila nekatere spremembe. Norveški NRK poroča, da bodo močno zaostrili pogoje uporabe dresov. Do konca sezone bodo lahko uporabili le enega, v primeru, da bi se ta tako poškodoval, da ga ne bi bilo mogoče popraviti, pa bodo lahko uporabili nadomestnega.

Poleg tega bodo dresi "pod ključem". Pred četrtkovo tekmo na Holmenkollnu bo kontrolor opreme preveril vse drese, za katere bo v nadaljevanju sezone skrbel Fis. Tekmovalci jih bodo lahko prevzeli približno 30 minut pred treningom ali tekmovanjem ter jih vrnili 30 minut po skoku.