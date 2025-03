Le nekaj dni po nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ki se je končal z razkritjem velike norveške manipulacije z dresi, bodo skakalci in skakalke znova tekmovali na Norveškem. Škandal ne bo ogrozil izvedbe turnej Raw-Air, ki bo med četrtkom in nedeljo tekmovalce tokrat odpeljala na dve prizorišči. Najprej v Oslo, za konec pa še na letalnico v Vikersundu, kjer bo imelo prvič pravico nastopiti 25 skakalk. Vodilna tekmovalka zime Nika Prevc lahko že v četrtek potrdi novo skupno zmago svetovnega pokala in si že zagotovi nov kristalni globus.

Slovenski skakalci in skakalke so z bogato bero odličij s 44. nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu za kratek čas pripotovali v domovino, že v sredo pa se bodo vrnili na Norveško. Tam jih čaka turneja Raw-Air, ki bo tokrat zaradi pravkar končanega prvenstva skrajšana in se bo odvijala na zgolj dveh prizoriščih, v Oslu in v Vikersundu.

Norveška manipulacija z dresi

Če so Norvežani še kako ponosni na "surovo turnejo", pa bo ta tokrat potekala v senci nedavnega škandala norveške reprezentance. To so na domačem svetovnem prvenstvu posneli pri manipulaciji s skakalnimi dresi.

Norvežani so na domačem svetovnem prvenstvu poskrbeli za velik škandal. Foto: Reuters

Skakalca Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki so ju diskvalificirali, ter športni direktor Jan-Erik Aalbu trdijo, da za manipulacijo niso vedeli. Glavni trener Magnus Brevig in Adrian Livelten, ki skrbi za drese, sta nekaj dni zatem, ko je posnetek zaokrožil v javnosti, priznala krivdo.

Oba sta suspendirana, norveško ekipo pa bo na turneji vodil Bine Norčič, ki je sicer zadolžen za B-ekipo. Kot je poudaril v pogovoru za Sportal, ni prevzel vloge glavnega trenerja norveške reprezentance, pač pa se na Norveško vrača izključno kot podpora svojim skakalcem iz B-ekipe.

Preiskava lahko traja dlje časa

Neodvisni urad za etiko in skladnost pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) je po izbruhu škandala začel preiskavo okoliščin diskvalifikacij treh norveških športnikov na minulem prvenstvu – ob Forfangu in Lindviku je bil zaradi kršitve pravil o opremi diskvalificiran še Joergen Grabaak, a on zaradi neustreznih vezi.

Vse skupaj je norveški nordijski šport označilo z ogromno črno piko, preiskava Fis pa bi lahko trajala več tednov, morda celo mesecev, kot pravi njen generalni sekretar Michel Vion.

"Turneja bo potekala po načrtih"

"Raw Air bo potekal po načrtih, sodelovali pa bodo tudi norveški smučarski skakalci. Trenutno pripravljamo objekte," je za skijumping.pl dejal medijski koordinator norveške smučarske zveze Steinar Bjerkmann. Kot pravi, bodo imena skakalcev, ki bodo zastopali Norveško na turneji, sporočili v kratkem.

Vikersund bo v soboto in nedeljo gostil dve tekmi v ženski in dve v moški konkurenci. Foto: Guliverimage

Šteje vsak skok

Osma izvedba Raw-Air za moške in šesta za ženske se bosta začeli v četrtek v Oslu, kjer skakalke in skakalce najprej čakajo kvalifikacije oziroma prolog, nato pa še prva posamična tekma. Sledila bo selitev v Vikersund, kjer bo vrhunec turneje na letalnici. Ta bo v soboto in nedeljo gostil dve posamični tekmi za skakalke in dve za skakalce. Že v petek bodo kvalifikacije za moške.

Skupna zmagovalca turneje bosta postala skakalec in skakalka, ki v seštevku vseh serij skokov, tudi v prologu oziroma kvalifikacijah, zbereta največ točk. Prvi trije v seštevku turneje ob tem prejmejo lepe finančne nagrade.

Dve ženski slovenski zmagi, Prevc lani drugi

V moški konkurenci je turnejo trikrat osvojil Stefan Kraft (tudi lani), dvakrat Kamil Stoch, ki se vrača v poljsko ekipo, v kateri prostora za prvenstvo zanj ni bilo, po enkrat pa Rjoju Kobajaši in Halvor Egner Granerud. Slovenci na skupno zmago še čakajo, pod najboljšo uvrstitev se je lani z drugim mestom podpisal upokojeni Peter Prevc.

Ema Klinec je skupno zmago na turneji slavila leta 2023. Foto: Sportida

Pri ženskah je prvi dve izvedbi dobila domačinka Maren Lundby, nato sta za slovensko zmagoslavje poskrbeli Nika Križnar (danes Vodan) leta 2022, leto pozneje pa Ema Klinec. Lansko skupno zmago bo branila Eirin Maria Kvandal. Lani je padel še en mejnik, nov ženski svetovni rekord z 230,5 metra pripada njeni rojakinji Silje Opseth.

Po lanskem dogovoru bo letos na letalnici Vikersundbakken lahko letelo več skakalk kot v preteklosti, pravico nastopa bo imelo najboljših 25 s svetovnega pokala, v finale pa se jih bo uvrstilo 15. V moški konkurenci bo tudi tokrat najbolj posebna zadnja tekma na letalnici, saj bo potekala v treh serijah.

Ob boju za turnejo tudi boj za kristale

Ob boju za čim višja mesta na turneji se bo na Norveškem nadaljeval še boj za skupno zmago svetovnega pokala, pri moških pa tudi za mali kristalni globus v poletih.

Nika Prevc lahko že v četrtek potrdi drugi zaporedni kristalni globus. Foto: Grega Valančič

Nika Prevc ima v skupnem seštevku svetovnega pokala 54 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid, ki ni v najboljši formi. Slovenka, ki bo konec tedna dopolnila 20 let, lahko tako že v četrtek potrdi skupno zmago in si že zagotovi drugi zaporedni kristalni globus.

V moški konkurenci vodi Daniel Tschofenig s 1.606 točkami, drugi je Jan Hörl (1.423), Kraft pa zaostaja že več kot 500 točk.

Hud boj se obeta za mali globus v seštevku poletov. V vodstvu je Domen Prevc s 160 točkami, enako število točk je zbral Johann Andre Forfang, tretji je s 122 točkami Timi Zajc. Skakalce čakajo do konca sezone še štiri posamične tekme na letalnici.

Domen Prevc vodi v seštevku poletov. Foto: Guliverimage

Po Norveški selitev na Finsko, kjer bodo skakalke končale sezono, skakalce pa čaka še Planica

Po koncu norveške turneje se bosta obe karavani preselili na Finsko, v Lahti, kjer bodo skakalke čez dober teden s petkovo tekmo končale sezono. Moški del pa po Lahtiju čaka še tradicionalen zaključek s poleti v Planici. Ta bo gostila dve individualni preizkušnji in ekipno.

Dozdajšnji zmagovalci in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw-Air 2024 – Stefan Kraft, 2. Peter Prevc, 4. Timi Zajc

2023 – Halvor Egner Granerud, 3. Anže Lanišek

2022 – Stefan Kraft, 4. Cene Prevc

2021 – odpadlo zaradi covida

2020 – Kamil Stoch, 4. Žiga Jelar

2019 – Rjoju Kobajaši, 12. Peter Prevc

2018 – Kamil Stoch, 10. Peter Prevc

2017 – Stefan Kraft, 5. Peter Prevc Dozdajšnje zmagovalke in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw-Air 2024 – Eirin Maria Kvandal, 5. Nika Prevc, 6. Nika Križnar

2023 – Ema Klinec, 5. Nika Križnar, 18. Nika Prevc

2022 – Nika Križnar, 3. Urša Bogataj

2021 – odpadlo zaradi covida

2020 – Maren Lundby, 7. Ema Klinec

2019 – Maren Lundby, 9. Nika Križnar