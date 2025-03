Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc se je iz norveškega Trondheima vrnil kot svetovni prvak na veliki skakalnici. Poleg zlata v posamični preizkušnji je osvojil še ekipno zlato in srebro v mešanih ekipah. Na novinarski konferenci ob prihodu domov je delil vtise o uspehu, čustvih pred odločilnim skokom in dogajanju v ozadju tekmovanja, ki mu je črno piko dal škandal z dresi v norveški reprezentanci.

"Res se je res veliko dogajalo. Saj sanjaš o tem, ampak da se potem res izide ... Nisem čisto verjel, da se bo to zgodilo," je v prostorih Kolinske pred zbrano sedmo silo priznal Domen Prevc, ko je strnil vtise po osvojeni posamični zlati medalji na prvenstvu v Trondheimu.

Poglejte, kaj je po prihodu v Slovenijo povedal Domen Prevc

Slavnostna predaja šampanjca med prvaki: Franci Petek (1991), Rok Benkovič (2005), Ema Klinec (2021), Timi Zajc (2023), Nika Prevc (2023) in Domen Prevc (2025) so slovenski svetovni prvaki na nordijskih svetovnih prvenstvih. Danes je šampanjec, ki ga je kot prvi prejel Franci Petek, simbolično potoval od enega prvaka do drugega, vse do Domna Prevca, najnovejšega slovenskega svetovnega prvaka.

"Ko sem videl zeleno črto, sem samo še gledal pristanek"

Pred finalno serijo sobotne posamične preizkušnje je bilo veliko pričakovanj in pritiska, a se mu je uspelo zbrati, čeprav ni bilo lahko: "Zelo je vrelo, ampak ne vem, zakaj sem sam sebi zaupal, da znam, da lahko oddelam tako, kot je treba. V prvi seriji je bila še majhna napaka ... Rekel sem si, da jo samo popravim. In se je vse izšlo."

Slovenski prejemniki medalj na nordijskem svetovnem prvenstvu Foto: Aleš Fevžer

Na vprašanje, ali je bil finalni skok v Trondheimu najboljši v njegovi karieri, je odvrnil: "Našel bi kakšne boljše. Že letošnji kvalifikacijski skoki v Saporu in Lake Placidu so bili odlični. Tudi kvalifikacijski v Trondheimu. Ta pa je bil približek vsemu."

Velik pritisk mu je prinesla tudi zelena črta, ki je izrisana na skakalnici in označuje, do kam mora skakalec skočiti za prevzem vodstva. V njegovem primeru je bilo to še pomembneje, ker je bil po prvi seriji vodilni. A je zdržal pritisk: "Ta zelena črta mi zelo pomaga. Ampak zadnji skok bi bil tako ali tako zelo dolg. Ko sem jo videl, sem samo še gledal pristanek. Bilo je toplo in sneg mehak, zato sem si rekel, da moram izpeljati do konca. In se je res vse izšlo."

Bo Widhölzlu vrnil savno?

Trondheimska skakalnica je zahtevna, saj ne dopušča napak, kar je izpostavil tudi Domen, ki se je odlično znašel na napravi, na kateri se je veselil treh medalj – posamične zlate, moške ekipne zlate in srebrne na tekmi mešanih ekip: "Ta skakalnica zelo kaznuje vsako napako, a tudi zelo nagradi, če jo izvedeš pravilno. Razlike se hitro naredijo, odločajo majhne podrobnosti."

Nika Prevc in Domen Prevc sta bila skakalna kraljica in kralj. Foto: Aleš Fevžer

Občutek biti svetovni prvak mu daje potrditev vsega trdega dela: "Kaj več si lahko želiš? To je potrditev in predvsem zagon za naprej. Da boš poleti vedel, za kaj garaš, za kaj se trudiš. Julija ali aprila ti včasih zmanjka tistih 110 odstotkov, ampak zdaj bo lažje."

Ena ključnih prelomnic v sezoni je bila savna med novoletno turnejo, kjer je imel pomemben pogovor s trenerjem avstrijske reprezentance Andreasom Widhölzlom. Takrat se je nehal ubadati z okolico in se osredotočil le nase, saj na druge stvari nima vpliva. Na vprašanje, ali ga je Avstrijec že kaj pobaral, ali bi se mu zdaj on lahko na naslednji postojanki v Oslu priključil v savni, da bi mu razkril recept, kako skočiti do zlata, se je sprva zasmejal in nadaljeval: "Ne, v Oslu me ni povabil v savno. Je pa rekel, da je bilo točno tako, kot mi je povedal takrat v Garmisch-Partenkirchnu. Fokus moram imeti na sebi in iskati rezerve."

Afera dresi: sprva sploh ni vedel, kaj se dogaja

Pred njim je zaključek sezone, ki mu je pisan na kožo, saj bodo na programu tudi tekme na letalnicah v Vikersundu in Planici, kjer se počuti zelo domače: "Rad grem korak za korakom. Oslo je prvi fokus. Dva trening skoka, kvalifikacije, tekma. Pomembno je, kako delati, kako se lotiti skakalnice. Lahko je nepredvidljiva, a lahko tudi uživaš na njej."

Finalni dan v Trondheimu je zasenčila diskvalifikacija Norvežana srebrnega Mariusa Lindvika in petega Johana Andreja Forfanga zaradi neustreznega dresa in manipulacije norveškega tabora, ki je kasneje priznal, da so prekoračili smernice predpisov. In kako je vse skupaj doživljal Domen? "Sprva sploh nisem vedel, kaj se dogaja. Nisem vedel, da je pritožba. Ko so mi povedali, da so nekaj všivali v drese, sem bil presenečen. Toliko drugih stvari se je dogajalo, da se s tem nisem ukvarjal. Raje sem se osredotočil na svoje skoke," je odgovoril.

Domen in Nika sta bila kralj in kraljica smučarskih skokov

Timi Zajc je dejal, da mu je žal, da je ta škandal nekoliko zasenčil Prevčev uspeh. "Mogoče je res. Ampak meni osebno je medalja dala potrditev, da sem lahko miren, če oddelam svoje, ne glede na vse, ne glede na razmere. Ne ukvarjam se s tem, kaj delajo drugi. Glavno je, da ostanem osredotočen in grem korak za korakom," je povedal Domen.

Foto: Aleš Fevžer

Domen ni bil edini slovenski svetovni prvak v Trondheimu. Kraljica skokov je postala tudi njegova sestra Nika, ki je v domovino pripotovala celo z dvema posamičnima zlatima odličjema in srebrnim na tekmi mešanih ekip: "Vse je še malo v megli, ampak bilo je lepo. Sezona se bo hitro nadaljevala in zaključila. Saj smo se poveselili, nekaj dobrega pojedli, čisto v najinem stilu. Bil je zelo lep večer, zdaj pa fokus dalje."

Za konec je še povedal, kaj sta po uspehu povedala brata Peter in Cene: "Klasično čestitala. Pri nas ni filozofiranja. Fokus dalje in to je to."