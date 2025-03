Norveški trener se je oglasil po aferi z dresi: Zelo mi je žal

Selektor norveške skakalne reprezentance Magnus Brevig je po škandalu s skakalnimi dresi in diskvalifikacijama Mariusa Lindvika in Johana Andreja Forfanga zapustil Trondheim, danes pa se je oglasil norveškemu mediju VG.

"Zelo mi je žal za to, kar se je zgodilo. Rad bi spregovoril za medije, vendar bi počakal do jutri, ko bom spregovoril s svojim delodajalcem," je Magnus Brevig v nedeljo popoldne poslal sporočilo norveškemu mediju VG.

V soboto je namreč eskaliralo v smučarskih skokih, potem ko so diskvalificirali norveška skakalca Mariusa Lindvika in Johana Andreja Forfanga. Sicer so diskvalifikacije zaradi dresov prisotne na skakalnih tekmah, a je norveški primer drugačen.

V javnost so namreč prišli videoposnetki, na kateri se vidi Adriana Liveltena, ki je zadolžen za drese v norveški izbrani vrsti, kako je s šivalnim dresom šival in manipuliral dres, na videu pa je tudi Brevig, ki vse skupaj opazuje.

Govori se o manipuliranju s čipi v dresih, ki so jih uvedli pri Mednarodni smučarski zvezi v letošnji sezoni, po drugi strani o neelastičnosti šivov v predelu mednožja - medtem so na FIS sprožili preiskavo.