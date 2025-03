Škandal z dresi in vezmi: FIS sprožila preiskavo

Zaključen nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu je dobil veliko črno piko, ki so jo postavili kar gostitelji sami. Z goljufanjem z dresi so prišli Norvežani v središče pozornosti. Mednarodna smučarska zveza FIS je po sobotni eskalaciji in diskvalifikaciji srebrnega Mariusa Lindvika ter Johana Andreja Forfanga odprla preiskavo in želi priti stvari do dna.

"Neodvisni urad FIS za etiko in skladnost je sprožil preiskavo, da bi ocenil okoliščine diskvalifikacije treh norveških športnikov na dveh različnih tekmah svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju FIS v Trondheimu: Mariusa Lindvika in Johanna Andrea Forfanga s sobotne velike tekme v smučarskih skokih in Joergena Graabaka s petkove ekipne tekme v nordijski kombinaciji," so zapisali pri FIS v izjavi.

"Lindvik in Forfang sta bila diskvalificirana, potem ko je bilo ugotovljeno, da njuni obleki kršita predpise o opremi. Neodvisni urad FIS za etiko in skladnost trenutno preiskuje sum nezakonite manipulacije opreme s strani norveške ekipe. V primeru Graabaka je žirija sprejela odločitev, da ga diskvalificira, razlog pa kot kršitev predpisov o tekmovalni opremi, vendar v zvezi z njegovimi vezmi," so dodali.