Skakalna falanga pokazala bogato bero odličij: Za nas najboljše SP v zgodovini #video #foto

Smučarski skakalci so se po uspešnem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, na katerem so osvojili pet kolajn, od tega štiri zlate, za kratko vrnili domov. Nika Prevc je na ogled prinesla svoji dve zlati kolajni, tudi Domen Prevc je pokazal svojo zlato snežinko, ter tisto, ki jo je osvojil skupaj z Anžetom Laniškom, Lovrom Kosom in Timijem Zajcem.

Smučarski skakalci so se ponoči vrnili iz Norveške, kjer so na v nedeljo končanem prvenstvu osvojili kar pet kolajn, od tega štiri zlate, s katerimi so med vsemi državami na končni tabeli kolajn nordijskega SP končali na tretjem mestu za gostiteljico Norveško in Švedsko.

Kljub natrpanemu urniku svetovnega pokala - skakalce zdaj čaka norveška turneja surovi zrak - in dejstvu, da se že v sredo vračajo nazaj na Norveško, so se za kratek čas vrnili v domovino ter pokazali bogat izplen.

Foto: Aleš Fevžer

Za uvod je prvi slovenski svetovni prvak Franci Petek predal penino nasledniku Roku Benkoviču, ta jo je predal Emi Klinec, ona Timiju Zajcu, nato jo je prejela Nika Prevc, zdajšnji skrbnik pa je Domen Prevc kot zadnji slovenski svetovni prvak.

Poglejte, kako je potekala slavnostna predaja šampanjca med prvaki. Franci Petek (1991), Rok Benkovič (2005), Ema Klinec (2021), Timi Zajc (2023), Nika Prevc (2023) in Domen Prevc (2025) so slovenski svetovni prvaki na nordijskih svetovnih prvenstvih. Danes je šampanjec, ki ga je kot prvi prejel Franci Petek, simbolično potoval od enega prvaka do drugega, vse do Domna Prevca, najnovejšega slovenskega svetovnega prvaka.

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je ob tem skakalni vrsti izročil tudi ček za 10.000 evrov denarne nagrade.

"To je bilo za nas najboljše svetovno prvenstvo v zgodovini smučarskih skokov," je uvodoma dejal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik in dodal: "Pa ne le na članski ravni, tudi mladinci so domov prinesli šest medalj. To skupaj pomeni 11 odličij, nam pa potrditev, da je piramida dela dobro zgrajena. Zavedamo se tudi odgovornosti, ki jo takšni dosežki prinašajo."

"Ko vidiš, da so fantje sposobni več od tebe, si še toliko bolj zagnan. Ta medalja mi pomeni dodatno motivacijo za naprej," je dejal Kos z zaščitno masko na obrazu, in se poslovil z novinarske konference, saj je svetovni prvak z ekipo ob vrnitvi domov zbolel.

"To je bilo za nas najboljše svetovno prvenstvo v zgodovini smučarskih skokov." Foto: Aleš Fevžer

Osrednja junakinja Nika Prevc je povedala, da pravzaprav časa za predelati vse občutke še ni bilo. Kolajne ji veliko pomenijo. "Prva zlata na srednji skakalnici je posebna tudi zato, ker je bila moja sploh prva. Srebrna s tekme mešanih ekip je bila moja prva ekipna kolajna, naslov na veliki skakalnici pa mi je morda najljubši," je 19-letnica, ki je pred tekmo upala na eno kolajno, domov se je pa vrnila z dvema zlatima in eno srebrno, dejala o tem, katera ji je najbolj pri srcu.

Domen Prevc o odličnem SP:

"Za menoj je veliko neprespanih noči. V bistvu me je vsak dan bolj zdelalo, da še do tega trenutka nekako nisem imel časa, da bi se lahko usedel in premislil o svojem dosežku. Zelo, zelo veliko se je dogajalo, ampak jaz bi rad ostal osredotočen na preostanek sezone," je dejal Domen Prevc, ki je prav tako na prvenstvu osvojil dve zlati in eno srebrno kolajno.

"Želim si, da me vse to ne vrže preveč iz tira in da to pozitivno energijo prenesem na naslednje tekme," je dodal Prevc.

Uspeha reprezentančnega kolega je bil vesel tudi Lanišek, ki se je domov vrnil s po eno zlato ter srebrno kolajno. "Vesel sem za Domna, zelo. Zame je bilo to prvenstvo novih lekcij. Če gledamo kronološko skozi sezono, nam na teh ekipnih tekmah ni šlo, čeprav smo večkrat pokazali, da znamo skočiti. Na koncu se nam je le 'poklopilo' tam, kjer se je moralo, in ja, to je najlepše, kar se lahko zgodi v sezoni," je dejal Domžalčan.

Anže Lanišek:

Tudi Zajc, ki je svetovni naslov iz Planice 2023 že po prvi seriji predal reprezentančnemu kolegu Prevcu, se je domov vrnil z zlato kolajno za ekipni uspeh. "Bilo je kar težko, za menoj je zahtevnih deset dni, saj mi ni šlo tako, kot sem si želel. Ampak enkrat se je izšlo in na koncu smo vsi dobili nagrado in nisem prišel domov praznih rok," je dejal Zajc.

Skakalci se že v sredo odpravljajo nazaj na sever, ko jih v četrtek čakajo trening in kvalifikacije v Oslu. Foto: Aleš Fevžer

Z eno snežinko, srebrno, je z Norveške prišla tudi Ema Klinec za uspeh na tekmi mešanih ekip. "Zavedala sem se, da bo za posamično medaljo težko, še vedno pa sem obdržala neko raven skakanja. Sposobna sem več. Vendar je bila tekma mešanih ekip uspeh, tako da lahko gledam pozitivno," je dejala Klinec.

Skakalci se že v sredo odpravljajo nazaj na sever, ko jih v četrtek čakajo trening in kvalifikacije v Oslu.