"Počutim se zelo dobro, hkrati pa tudi malo utrujeno. Mislim, da potrebujem še nekaj časa," je ob vrnitvi s svetovnega nordijskega prvenstva, na katerem je osvojila dve zlati in srebrno odličje, dejala Nika Prevc. Najstnica je na Norveškem dokazala, da je tudi mentalno zelo močna, in zdržala pritiske: "Da, bil je kar izziv, še zdaj ne vem povsem, kako mi je uspelo, ampak enostavno poskušaš izvleči iz sebe najboljše in si zaupati."