Zlata Nika Prevc do nove zlate medalje in skoka v zgodovino

Zmagoviti niz slovenske skakalne šampionke Nike Prevc se nadaljuje. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je v velikem slogu deklasirala tekmice tudi na veliki skakalnici in se podpisala pod dosežek, ki ga v ženskih smučarskih skokih do danes še nismo videli. Nika je osvojila obe zlati posamični odličji na nordijskem svetovnem prvenstvu, kar je 22. za Slovenijo. Na tekmi z eno serijo, drugo je odnesel premočan veter, je drugo mesto osvojila Nemka Selina Freitag, bronasta pa je postala Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Ema Klinec je bila 15.

Zlata Nika Prevc nadaljuje nadvlado v ženskih smučarskih skokih. Postala je osrednja junakinja nordijskega svetovnega prvenstva. Zlati medalji na srednji skakalnici je v petek dodala še eno enakega leska na veliki napravi.

Mirne duše lahko napišemo, da tekmuje v svoji ligi. V prvi seriji je iz tira ni vrglo niti čakanje na svoj nastop. Natanko v 60. sekundi se je prižgala zelena luč, saj so pred tem na veliki skakalnici v Trondheimu zavladale nekoliko slabše vetrovne razmere – zapihal je veter v hrbet.

Trener Jurij Tepeš je še nekaj sekund čakal, preden je zamahnil z zastavico, nato pa nestrpno opazoval, kako se bo narava poigrala s številko 1 smučarskih skokov. Nika je tudi v nepredvidljivih razmerah pokazala mojstrstvo in s skokom, dolgim 134,5 metra, skočila na prvo mesto. Ob doskoku je na trenerski tribuni vidno odleglo Tepešu, naša tekmovalka pa si je priskakala visoko prednost pred najbližjo tekmovalko.

Nemka Selina Freitag je bila po prvem polčasu z zaostankom 14,2 točke na drugem mestu, tretja Norvežanka Eirin Maria Kvandal pa je zaostajala že 18,5 točke.

Nika prva v zgodovini s tovrstnim dosežkom, 22. medalja za Slovenijo

Nika v drugo ni mogla pokazati nove bravure v zraku, saj je veter odpihnil drugo serijo in so obveljali rezultati iz prve, v kateri je bila za razred pred tekmicami. Z novo zmago je postavila zlato piko na i nordijskemu svetovnemu prvenstvu, ki ga zapušča z dvema posamičnima zlatima medaljama in srebrno s tekme mešanih ekip.

Nika Prevc bo iz Trondheima odpotovala z dvema zlatima in eno srebrno medaljo. Foto: Guliverimage

S tem uspehom se je Nika v zgodovino zapisala kot prva skakalka, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila zlati medalji na obeh napravah na posamičnih preizkušnjah.

Doslej smo pri skakalcih lahko na prste ene roke našteli junake, ki so se lahko pohvalili s tovrstnim dosežkom. Bjorn Wirkola (1966), Garij Napalkov (1970), Hans-Georg Achenbach (1974), Adam Malysz (2003) in Stefan Kraft (2017) so namreč na enem prvenstvu zmagali na posamičnih preizkušnjah tako na manjši kot večji skakalnici.

V Trondheimu je bilo šele tretje nordijsko svetovno prvenstvo, na katerem so se dekleta potegovala za odličja na veliki skakalnici. Premierno so se v boj podale leta 2021, ko je zgodovinsko prvo zlato osvojila Norvežanka Maren Lundby, bronasta pa je bila Nika Vodan, takrat Križnar. Pred dvema letoma v Planici je roki visoko v zrak dvignila Kanadčanka Alexandra Loutitt.

Po krajšem počitku bo Nika Prevc pogled uperila proti tekmam svetovnega pokala, v katerem je prav tako za razred pred konkurenco. Pred prihodom v Trondheim je nanizala šest zaporednih zmag, v tej sezoni pa je bila že enajstkrat na najvišji stopnički odra za zmagovalke in je na zelo dobri poti, da osvoji še drugi veliki kristalni globus za najboljšo v svetovnem pokalu v celotni zimi.

Posamična tekma, velika skakalnica (ž)