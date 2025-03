Vse oči uprte v zlato Niko Prevc

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc tudi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu dokazuje, da je trenutno nesporna kraljica ženskih smučarskih skokov. Po zlatu na srednji skakalnici in srebru na mešani ekipni tekmi ima danes priložnost za nov vrhunski dosežek – še eno zlato medaljo. Če ji uspe, ne bo le zapisala novega zlatega poglavja v zgodovino slovenskih skokov, temveč bo tudi močno izboljšala svoje zaslužke.

Pri le 19 letih je Nika Prevc šampionka velikega kova. Izzivov, ki ji prihajajo naproti, se ne ustraši. Odločno se postavi prednje in za zdaj ji premagovanje tovrstnih ovir izjemno dobro uspeva.

Najprej je lani premierno postala lastnica velikega kristalnega globusa, na dobri poti pa je, da osvoji drugega zapored. V pretekli šampionski zimi se je pohvalila s sedmimi zmagami, štirimi drugimi mesti in enim tretjim, letos vse skupaj nadgrajuje.

Do začetka nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu je vknjižila že enajst zmag v svetovnem pokalu – šest zaporednih –, enkrat je bila druga in trikrat tretja. S temi uvrstitvami je le še streljaj od nove nagrade v smučarskih skokih – z dvema velikima kristalnima globusoma se lahko od Slovencev pohvali le Primož Peterka.

Bo danes sama na vrhu večne lestvice?

A piše posebno poglavje tudi na prvenstvu na Norveškem. Na tovrstnem tekmovanju je debitirala pred dvema letoma v Planici, kjer je bila na posamični tekmi na srednji skakalnici 17., na veliki 40., z žensko ekipo pa na nehvaležnem četrtem mestu. V Trondheimu ji ni para. Na posamični tekmi na srednji skakalnici je pometla s tekmicami ter se v sredo veselila še srebra na tekmi mešanih ekip skupaj z Emo Klinec, Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom.

Na ekipni tekmi se je veselila srebrne medalje. Foto: Smučarska zveza Slovenije

Danes ima priložnost, da vknjiži novo medaljo. Novo zlato glede na predstave, ki jih kaže tudi na veliki skakalnici. Z naskokom je bila najboljša tudi v kvalifikacijah, povrhu najboljša med dekleti na tekmi mešanih ekip, kar je trdna osnova za nov izjemen dosežek slovenskega skakanja.

Za zdaj se lahko poleg nje le štirje skakalci in skakalke pohvalijo s posamičnim zlatim odličjem na nordijskem svetovnem prvenstvu. Franci Petek (1991), Rok Benkovič (2005), Ema Klinec (2021) in Timi Zajc (2023) so ob Niki zlati junaki.

A nihče nima dveh zlatih posamičnih odličij. Z novim tovrstnim uspehom bi le 19-letna Nika, ki bo 15. marca praznovala rojstni dan, napisala novo zlato poglavje slovenskih skokov.

Finančno bi lahko zaslužila skoraj toliko kot na vseh tekmah svetovnega pokala

Z novim dosežkom bi Nika tudi dodatno zaslužila. Če so finančne nagrade za zmage na tekmah svetovnega pokala mizerne v primerjavi z moškimi, sta spola na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu povsem izenačena.

Bo tako razprla roki tudi po tekmi na veliki napravi? Foto: Reuters

Zmagovalec posamične preizkušnje prejme 34.440 (približno 36 tisoč evrov – dekleta za zmago v svetovnem pokalu prejmejo 4.500 evrov), drugi 21.525 (22.500 evrov) in tretji 12.915 švicarskih frankov (13.500 evrov). Nagrado prejme še šesti skakalec ali skakalka, to mesto pa jim prinese 3.600 evrov.

Zmagovalna zasedba na ekipni tekmi prejme 42 tisoč švicarskih frankov (43.800 evrov) in se jo razdeli med vse štiri predstavnike. Druga ekipa prejme 25.200 (26.300), tretja pa 16.800 švicarskih frankov (17.500).

Nika je tako do zdaj zaslužila približno 46.900 neobdavčenih evrov, medtem ko je v celotni sezoni v svetovnem pokalu zaslužila 106 tisoč evrov. Če bi zmagala še danes, bi prvenstvo zapuščala s približno 83 tisoč neobdavčenih evrov, kar je v enem tednu skoraj toliko kot v vseh štirih mesecih svetovnega pokala, v katerem je nesporna kraljica.