Peter Prevc se je oglasil z zanimivim zapisom

Slovenija se veseli nove zlate medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. V režiji četverice Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek se je spisala nova lepa zgodba. Naši orli so tako ubranili naslov najboljših iz Planice pred dvema letoma, velikega dosežka pa je bil vesel tudi njihov nekdanji kapetan Peter Prevc.

Po Nemčiji, ki je bila najboljša v letih 2019 in 2021, je zdaj Slovenija tista reprezentanca, ki se lahko pohvali z dvema zaporednima zlatima medaljama na ekipnih tekmah na nordijskih svetovnih prvenstev.

V Planici pred domačimi navijači leta 2023 je slovensko zlato ekipo sestavljala zasedba Žiga Jelar, Lovro Kos, Timi Zajc in Anže Lanišek, v Trondheimu pa je bil zadnji kamenček v mozaiku namesto Jelarja Domen Prevc.

Slovenija je za 13,4 točke premagala Avstrijo, tretji Norvežani pa so zaostajali 15,5 točke, medtem ko so imeli četrti Nemci že pribitek 75 točk.

Veliko predstavo so tako spisali slovenski skakalci in njihove odlične skoke je na omrežju X pozdravil tudi Peter Prevc, ki je ob tem dodal še zanimive emojije – žabo (tako kličejo Laniška), zajca, kosa in modri avtomobil (ta je rezerviran za njegovega brata Domna). "Vrhunsko. Za v učbenike," je ob tem zapisal slovenski šampion, ki je v zasluženem skakalnem pokoju, ter pohvalil odlične skoke slovenskih skakalcev.