"Na tem planetu obstaja čisto drug svet in se vrti čisto zase. Predvsem to, koliko si dejansko majhen," je v pogovoru razkril slovenski skakalec Domen Prevc, ki je zadnjo sezono končal na najboljši mogoč način, s svetovnim rekordom v Planici. Pred njim so že novi izzivi, pri katerih mu bo pomagal tudi njegov brat Peter Prevc.

Smučarji skakalci so že dobro zakorakali v pripravljalno obdobje za sezono, ki bo tudi olimpijska. Med njimi tudi aktualni svetovni prvak in svetovni rekorder Domen Prevc, ki je na planiški velikanki pristal pri 254,5 metra. Domen je priznal, da je bilo dopusta in počitka več kot dovolj.

"Zdaj smo že nazaj v polnem pogonu in na polno delamo. Veliko se dogaja, poleg treningov je še dosti drugih obveznostih, tako da smo kar zaposleni. Dober občutek je, ko se konec dneva uležeš v posteljo in veš, zakaj delaš," je v uvodu povedal Prevc, ki je priznal, da je za njim dolga sezona, ampak se zanj ne bi mogla lepše končati – s svetovnim rekordom v Planici.

Treningi so že v polnem teku. Foto: Aleš Fevžer

Vesel je, da gre šport naprej

Pred kratkim je Mednarodna smučarska zveza (Fis) potrdila povečavo letalnice bratov Gorišek, na kateri bi se po prenovi dalo leteti čez 260 metrov. Člani FIS so tako potrdili povečanje največje dovoljene višinske razlike med odskočiščem in dnom doskočišča na letalnicah z zdajšnjih 135 na 140 metrov. Kako na to gleda aktualni svetovni rekorder?

"Da, zdaj bo razlika s 135 metrov na 140 metrov globine, kar se že kar dobro pozna. Dalo se bo leteti čez 260 metrov, ko jo prenovijo, ko se vsa konstrukcija spremeni in prilagodi temu. Vesel sem, da gre šport naprej, ker se mi zdi to veliko bolj varno in smiselno, kot pa da se tisto luknjo lovi dol na koncu," je povedal Prevc in dodal, da je bil že čas.

Po vsem tem času se mu zdi, da je bil res skrajni čas za premik naprej. Foto: Grega Valančič

Ob tem je spomnil, da je njegov brat Peter že leta 2015 poletel 250 metrov, a desetletje pozneje so razdalje v tem športu ostale podobne. Po vsem tem času se mu zdi, da je bil res skrajni čas za premik naprej. Domen pove, da mu ni jasno, zakaj gre napredek pri skokih tako počasi naprej.

"Nisem toliko časa še zraven, da bi točno vedel, kako gredo te stvari in kdo to potrjuje. Občutek imam, da če mi, fantje izrazimo željo in če večkrat poudarimo, da se da kaj spremeniti in da je mogoče iti dlje ... Potem mislim, da tudi pri Fis malo bolj poslušajo."

V novi sezoni je ekipo okrepil Peter Prevc, ki bo pomagal pri opremi. Foto: Aleš Fevžer

Zelo smiselno se mu zdi, da imajo v ekipi Petra

V slovenski reprezentanci se je zgodila tudi pomembna okrepitev, potem ko se jim je v reprezentanci pridružil njegov starejši brat Peter Prevc, tudi sam nekdanji vrhunski skakalec. Postal je strokovni sodelavec za opremo in razvoj opreme v slovenski skakalni reprezentanci ter bo glavna vez med tekmovalci in proizvajalci. O tem se je že pozimi veliko govorilo. Pred tem je bila tovrstna komunikacija večinoma prepuščena tekmovalcem in so na ta način izgubljali energijo.

"Fino je, da te razbremeni enega dodatnega dela in usklajevanja opreme. Torej, da je v bistvu on tisti vmesni člen, ki skrbi in priganja izvajalca oziroma tiste, ki proizvajajo opremo. Najslabše je, če kaj zamuja in se je treba prepirati. Meni se zdi veliko bolj smiselno, da imamo Petra kot vmesni člen, ker pobere vso nesnago vmesnega komuniciranja in se na ta način stvari res hitreje obračajo."

"Težko nekomu zaupaš, če se stoodstotno ne spozna. Peter je bil vseeno toliko časa v tem in ve, zakaj se gre, kaj je pomembno. Pogovori se s tabo, si vame čas zate, da te razume. Mislim, da je to pomembno."

Foto: Aleš Fevžer

Lažje mu je, ker ve, kaj ga čaka v novi sezoni

Reprezentanca je že nekaj časa v pogonu in trdo trenira. Prvi treningi so po navadi najtežji, ko je bolečina v mišicah, saj se v času počitnic telo hitro odvadi naporov. Tudi Domen Prevc je imel po prvih treningih nekaj zategnjenih mišic (muskelfiber), ampak zdaj že počasi "prihaja noter" in dobiva občutke. Še kako dobro se zaveda, da je prvo pripravljalno obdobje za to, da telo pripravi do te mere, da julija in avgusta lahko začne normalno testirati opremo. Poleg vsega pa je prihodnja sezona olimpijska.

"Mislim, da bo zagotovo marsikaj lažje za glavo, ker veš, za kaj delaš, in ker veš, kakšni so cilji. Tudi če je kakšen napor malo težji, pa je vsaj malo lažje, ker veš, kaj te čaka v sezoni. In če boš uspešen, je lahko to zelo lepa nagrada."

"Na koncu je za vse enako, kakorkoli obrnemo"

Čeprav je pred njimi olimpijska sezona, bodo obdržali tisto, kar funkcionira, a vendarle ne izključujejo določenih sprememb v opremi. Idej je veliko, zato bodo že hitro začeli iskati morebitne nove rešitve, da bo ekipa pravočasno pripravljena na začetek sezone. Sicer je 25-letni Prevc vajen konstantnih sprememb.

"Mislim, da je v skokih res postalo tako, da so konstantne spremembe. Vseskozi bo nekaj novega in temu se poskušaš čim prej prilagoditi. Poskušaš telo navaditi na to, da so občutki tisti pravi. Na koncu je za vse enako, kakorkoli obrnemo."

Nekaj sprememb bo zagotovo Zadnja afera s skakalnimi dresi je dobro razburkala ta šport. Kaj lahko pričakujemo prihodnjo sezono? Foto: Guliverimage

Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Trondheimu in vse do danes še vedno odmeva afera z dresi, ko so pri goljufiji dobili norveško ekipo. Zgodba še ni dobila končnega epiloga, zato se samo po sebi postavlja vprašanje, kako bo kontrola opreme potekala v prihodnji sezoni.

"Ne vem, ali bo kaj drugače, ampak mislim, da bo že sama sprememba kontrolorja prinesla to, da bo nekaj drugače. Zagotovo bo nekaj sprememb, ampak v katero smer bo šlo, bomo pa videli. Če bi oni že prej vedeli, kaj so delali Norvežani, bi zagotovo to že prej preprečili. Ne vem, vse skupaj je šlo v čisto druge vode. Tudi Fis je dala to naprej na sodišče in težko komentiram karkoli.

Spremenil pogled na svet

Domen si je na letošnjih počitnicah baterije polnil v Tanzaniji, ki ga je zelo navdušila. Med drugim je na družbena omrežja zapisal, da je spremenil pogled na svet.

"Pozabljamo, kako velika je Afrika, kakšna je tam kultura, kako ljudje razmišljajo in kako se svet vrti izven tega našega mehurčka. Na tem planetu obstaja čisto drug svet in se vrti čisto zase. Predvsem to, koliko si dejansko majhen. Mislim, da ti vsako večje potovanje da to. Torej, da se umiriš, saj si le ena pika na celem svetu, delaš svoje, poskusiš čim več narediti in oddelati. Ko vidiš stvari tam in da ne bi izkoristil tega, kar imaš tukaj – dobrin oziroma okolja, ki ti omogoča, da ustvarjaš. Da tega ne bi izkoristil, se ti zdi škoda in zaradi tega lahko daš kakšen odstotek več od sebe."

