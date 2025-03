Slovenci napisali posebno poglavje skakalne zgodovine

Slovenija se lahko po 5. marcu 2025 na nordijskih svetovnih prvenstvih pohvali s skupno 20 medaljami, pri čemer so največji uspehi prišli iz vrst smučarskih skokov. Novo je dodala ekipa v sestavi Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek, ki je v Trondheimu na tekmi mešanih ekip osvojila srebrno odličje.

Bera zlatih medalj ostaja pri številki šest, potem ko je slovenska zasedba na tekmi mešanih ekip osvojila srebrno medaljo in morala priznati premoč le gostiteljem nordijskega svetovnega prvenstva Norvežanom, ki so bili od vseh prepričljivo boljši.

Zato pa se je povečala številka srebrnih medalj, ki zdaj znaša pet. Petra Majdič je do nje kot prva pritekla leta 2007 v sprintu, njen naslednik je bil Peter Prevc na veliki skakalnici na prvenstvu v Predazzu, dvojica Katja Višnar in Anamarija Lampič, slovenska ženska ekipa (Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec) je bila v Oberstdorfu leta 2021 prav tako srebrna.

In Ema je bila spet v ekipi, ki se je veselila srebra. Premiernega na tekmi mešanih ekip na veliki skakalnici. Pred tem na nordijskih svetovnih prvenstvih skakalci in skakalke niso nastopali skupaj na tovrstni tekmi na veliki skakalnici.

Slovenija je tako v sestavi Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek stopila na drugo stopničko odra za zmagovalce in morala priznati premoč le Norvežanom, ki so bili krepko pred konkurenco. Družbo na zmagovalnem odru so delali še Avstrijci.

A prvenstva v Trondheimu še ni konec in priložnosti za medaljo so še tri. Najprej bo v četrtek moška ekipna preizkušnja, na kateri bodo slovenski orli po prikazanem prav tako kandidati za medaljo – branili bodo zlato iz Planice izpred dveh let. V petek bo Nika Prevc spet slovenski adut na veliki napravi in je sodeč po vseh skokih glavna favoritka za zlato medaljo.

Za konec bo v soboto prišla na vrsto še moška posamična tekma, na kateri bo po prikazanem osrednji slovenski adut za medaljo Lanišek, ki je bil denimo na sredini tekmi mešanih ekip najboljši med skakalci – v drugi seriji je skočil kar 141 metrov in postavil daljavo dneva.