Slovenski skakalni junaki pobirali zlato, srebro in evre

Slovenska skakalna reprezentanca se z nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu vrača s kar petimi medaljami, pri čemer sta v glavni vlogi blestela Domen in Nika Prevc. Tri posamične zlate, ekipno zlato in srebro so poskrbeli za zgodovinski uspeh – in ob tem tudi za lep finančni izkupiček. Slovenski junaki so si razdelili zajeten kos nagradnega sklada.

Slovenija je bila tretja najuspešnejša reprezentanca na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kar je odličen obet pred olimpijskimi igrami, ki bodo na sporedu prihodnje leto. Prvenstvo bo končala s petimi medaljami, kar jo uvršča na tretje mesto – sicer ne zaradi skupnega števila, temveč zaradi števila osvojenih zlatih medalj, ki imajo na večni lestvici prednost pred količino skupno osvojenih odličij.

Poglejte si, kaj je po osvojeni zlati medalji povedal Domen Prevc.

Pod dve posamični zlati odličji se je podpisala slovenska skakalna kraljica Nika Prevc, ki se je veselila prvih medalj na tovrstnem tekmovanju. Tudi njen starejši brat Domen Prevc je osvajal zgodovinske medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu. Najprej je skupaj s sestro, Emo Klinec in Anžetom Laniškom osvojil srebro na tekmi mešanih ekip.

Za konec še bravura v režiji Domna Prevca

Sledila je zlata ekipna medalja, do katere so skočili Prevc, Lanišek, Lovro Kos in Timi Zajc. Povsem za konec skakalnega sporeda je sledila še bravura v režiji Domna.

Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so bili junaki ekipne tekme, na kateri so ubranili naslov najboljših iz Planice. Foto: Guliverimage

Na veliki skakalnici je zablestel v polnem sijaju. Pred odhodom na prvenstvo si je zadal cilj osvojiti medaljo na posamični preizkušnji na veliki napravi, a niti sam ni pričakoval, da bo okoli vratu nosil tisto najžlahtnejšega sijaja. Tekmece je deklasiral v obeh serijah in se zasluženo veselil nove zlate medalje.

Z uspehi pa prihaja tudi finančna nagrada Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki je za skakalce in skakalke namenila 626 tisoč evrov nagradnega sklada.

Zlato, srebro in evri

Zlata medalja je prinesla 34.440 švicarskih frankov (približno 36 tisoč evrov), srebro 21.525 (22.500 evrov), bron pa 12.915 švicarskih frankov (13.500 evrov). Nagrado je na posamični preizkušnji prejel še šesti uvrščeni skakalec ali skakalka, medtem ko na ekipni tekmi prve tri zasedbe.

Brat in sestra sta zasijala v najlepši luči. Foto: Guliverimage

Zmagovalna ekipa na ekipni tekmi je prejela 42 tisoč švicarskih frankov (43.800 evrov), ki so jih razdelili med vse štiri člane. Druga ekipa je prejela 25.200 (26.300 evrov), tretja pa 16.800 švicarskih frankov (17.500 evrov).

In koliko so zaslužili slovenski skakalci? Največ, razumljivo, 19-letna Nika Prevc, ki je zaradi dveh posamičnih zlatih medalj in srebrne ekipne v domovino odpotovala s približno 79 tisoč neobdavčenimi evri. Njen brat Domen se je približal številki 54 tisoč evrov, Anže Lanišek je zaslužil približno 27 tisoč, Timi Zajc in Lovro Kos po 11 tisoč, Ema Klinec pa 6.600 neobdavčenih evrov.

Tretjino nagradnega sklada v slovenske roke

Če seštejemo vse zneske, hitro ugotovimo, da so naši skakalci s svojimi dosežki pobrali približno tretjino celotnega nagradnega sklada (188 tisoč evrov).

Sezone še ni konec. Nika Prevc bo trem medaljam dodala še drugi zaporedni veliki kristalni globus. Foto: Guliverimage

Še pomembneje pa je, da so ti rezultati spodbuden podatek pred koncem letošnje sezone, v kateri bo Nika Prevc še drugič osvojila veliki kristalni globus in bolj samozavestno nastopila na letalnici v Vikersundu. Nastopov na norveški in planiški Letalnici bratov Gorišek pa se že zdaj veselijo tudi slovenski navijači v luči nastopov slovenskih orlov, ki so znani kot odlični letalci.

A ima uspeh v Trondheimu še dodatno težo, če gledamo proti letu 2026, ko bodo v Cortini d'Ampezzo in Milanu na sporedu zimske olimpijske igre. Skakalci se bodo takrat merili na skakalnici v Predazzu, ki pa jo morajo najprej še dokončati, tudi tam pa bi lahko slovenska ekipa prišla do novih odličij.

Slovenske medalje na nordijskih svetovnih prvenstvih