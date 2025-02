Nordijsko SP, Trondheim, smučarski skoki, srednja naprava (Ž):

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zdržala pritisk glavne favoritinje za zmago na srednji napravi na 44. nordijskem svetovnem prvenstvu.

Devetnajstletnica, ki je v Trondheim pripotovala na krilih šestih zaporednih zmag svetovnega pokala in zanesljivo vodilna v skupnem seštevku, je po prvem skoku (98 metrov), ki se ji ni najbolj posrečil, vodila. A finale je obetal hud boj za kolajne. Druga Anna Odine Stroem je zaostajala 0,4 točke, tretji Selina Freitag in Alexandria Loutitt 2,3 točke, sedma Eva Pinkelnig pa le 3,6 točke.

Devetnajstletnica je zdržala pritisk. Foto: SloSki A Prevc je v finalu, v katerem je zadnje skakalke spremljal dež, zdržala pritisk. Skočila je sto metrov in se zanesljivo razveselila prve kolajne na članskih svetovnih prvenstvih. Zbrala je 259,2 točke in za 8,4 točke prehitela večno drugo Nemko Freitag, ki je s 103,5 metra s tretjega mesta napredovala do srebra. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je na koncu stopila druga po polovici Stroem (12,6 točke za Prevc), tik pod zmagovalnim odrom pa je končala še ena Norvežanka Eirin Maria Kvandal.

V prvi seriji je Abigail Strate s 104,5 metra dolgim skokom postavila nov uradni rekord skakalnice, na koncu pa skupaj z rojakinjo Loutitt zasedla peto mesto.

Selina Freitag, Nika Prevc in Anna Odine Stroem Foto: Reuters

"Odvalila se mi je kar cela skala"

"Odvalila se mi je kar cel skala. Že ko je bil pod streho prvi skok, ki me je najbolj skrbel, verjetno je bil zato manj sproščen. Pred začetkom tekme me je kar fino zadelo, začneš razmišljati o vsem, kaj gre lahko narobe, tudi o tem, kaj je prav. K sreči se je vse dobro izšlo," je v izjavi za nacionalno televizijo o zmagi dejala nova svetovna prvakinja.

To je njena prva kolajna na članskih svetovnih prvenstvih, ponovila je uspeh Eme Klinec s srednje naprave iz Oberstdorfa 2021.

"Odvalila se mi je kar cel skala," je po zmagi dejala Prevc, ki so jo tako objele rojakinje. V soboto sledi na tej napravi še ženska ekipna tekma. Foto: Reuters

Klinec 13., Komar 30.

Klinec je bila danes ena od treh slovenskih finalistk. Po prvi seriji je z 92,5 metra zasedala deseto mesto, v finalu pa po 91 metrih nazadovala na 13. mesto. Katra Komar je drugo serijo ujela s 30. mestom, v finalu pa se ji skok ni posrečil, po 77,5 metra je tako ostala 30.

"Zadovoljna sem, da sem se uvrstila med trideseterico, ker na treningu ni kazalo na to, tako da moram biti zadovoljna," je Komar dejala v izjavi za nacionalno televizijo.

Ema Klinec je zasedla 13. mesto. Foto: Guliverimage

Debitantka za las brez finala

Na tekmi na srednji napravi je skakala tudi debitantka Tina Erzar. Poskusno serijo je končala tik za petnajsterico, nato pa v prvi seriji skočila 88 metrov in za las na 31. mestu ostala brez finala.

Tina Erzar je za las ostala brez finala. Foto: Reuters

V soboto ekipna tekma

V soboto bo na srednji skakalnici ob 17. uri še ekipna tekma skakalk, nato pa se bo dogajanje preselilo na večjo skakalnico, kjer bo v sredo tekma mešanih ekip, v četrtek pa še posamična tekma.