Pred smučarskimi skakalci in skakalkami je vrhunec sezone, svetovno nordijsko prvenstvo v Trondheimu, kjer bo glavna slovenska adutinja vodilna tekmovalka svetovnega pokala Nika Prevc. Najstnica pravi, da bo poskušala pozabiti, da je na tekmah, na katerih gre na vse ali nič, in upa, da ji bo uspelo skakati sproščeno. Vesela bi bila že ene kolajne, saj te s svetovnega prvenstva še nima.

Odštevanje do 44. svetovnega nordijskega prvenstva se počasi končuje. Skakalke, skakalci, tekači in tekačice ter nordijski kombinatorci in kombinatorke bodo vrhunec sezone dočakali na Norveškem, v Trondheimu, kjer bo glede na rezultate tekmovalnega obdobja glavno slovensko orožje mlada Nika Prevc.

V Planici nabirala izkušnje

Za 19-letnico bo to drugo člansko svetovno prvenstvo, prve izkušnje je pred dvema letoma nabirala v domači Planici, kjer je na ekipni tekmi z rojakinjami končala na četrtem mestu, najboljši posamični rezultat pa s 17. mestom dosegla na srednji skakalnici.

"Izkušnje iz Planice bodo kar zelo pomagale. Ko neka stvar ni prvič, je veliko lažje. Mislim, da je to še ena stvar, ki mi bo pomagala v Trondheimu. Iz Planice se najbolj spomnim svoje prve ekipne tekme, bile smo četrte, blizu kolajne," se je Prevc na novinarski konferenci pretekli teden ozrla na dogajanje izpred dveh let.

"Pozabiti, da sem na tekmah, kjer gre na vse ali nič"

Od takrat ji je uspel izjemen vzpon, lani je osvojila prvi kristalni globus, v Skandinavijo pa prihaja na krilih šestih zaporednih zmag, kot zanesljivo vodilna skakalka svetovnega pokala in ena od favoritinj skakalnega dela prvenstva.

"Na prvenstvu bom morala tudi sama dati cilje malo na stran, saj ko pridem na tekmo in ne razmišljam o ciljih, skačem bolje. Poskusila bom pozabiti, da sem na tekmah, kjer gre na vse ali nič, upam, da bom lahko šla sproščeno na tekme. Vem pa, da so prvenstva na dve leti, tako da bo, če kaj ne bo v redu, treba še dve leti čakati na novo priložnost. Upam, da že letos ujamem dobre skoke," si dela ne želi oteževati z razmišljanjem o rezultatih. A mimo pričakovanj vseeno ni mogla: "Glede na to, da na prvenstvih še nisem osvojila kolajne, bi bila najprej vesela že ene."

"Na prvenstvu bom morala tudi sama dati cilje malo na stran, saj ko pridem na tekmo in ne razmišljam o ciljih, skačem bolje." Foto: Grega Valančič

Skandinavija ji je pri srcu

Prevc se veseli, da bo prvenstvo v Skandinaviji, saj "je to ena mojih ljubših destinacij za tekme, že od nekdaj sem šla rada tja tekmovat. Všeč sta mi prava zima in drugačna, skandinavska kultura."

In kako na ti si ji je s skakalnicama v Trondheimu, kjer je bila slovenska ekipa poleti tudi na pripravah? "Poleti mi je bilo všeč tam na pripravah, upam, da se bo kaj odrazilo na tekmi. Skakalnici sta mi bili kar všeč. Večja celo bolj, čeprav sem na pripravah bolje skakala na manjši."

Nekatere skakalke bodo tekmovalke na štirih tekmah, dveh posamičnih, eni ekipni in eni mešani ekipni. Foto: Guliverimage

Štiri tekme

Skakalke bodo na manjši napravi tekmovale na individualni in ekipni tekmi, nato pa sledi selitev na večjo skakalnico, kjer bosta tekma mešanih ekip in posamična tekma. Najboljša skakalka sezone pozdravlja, da bodo s fanti združile na večji skakalnici, in verjame, da bo tekma zanimiva, saj ima vsaka reprezentanca vsaj dve dobri skakalki.

Tekmovalke prvi trening na srednji (HS102) napravi čaka v sredo, v četrtek bodo tam kvalifikacije, v petek pa prva tekma.

Svetovno prvenstvo, Trondheim, ženske: Sreda, 26. februar

14.00 trening (HS102) Četrtek, 27. februar

19.30 poskusna serija (HS102)

20.30 kvalifikacije (HS102) Petek, 28. februar

14.00 posamična tekma (HS102) Sobota, 1. marec

17.00 ekipna tekma (HS102) Torek, 4. marec

13.30 trening (HS138) Sreda, 5. marec

16.00 tekma mešanih ekip (HS138) Četrtek, 6. marec

19.30 poskusna serija (HS138)

20.30 kvalifikacije (HS138) Petek, 7. marec

16.15 posamična tekma (HS138)

