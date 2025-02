Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju se bo prihodnji teden začelo v Trondheimu na Norveškem, kjer bodo slovenski smučarski skakalci lovili nove uspehe. Po odličnih nastopih v Planici pred dvema letoma, ko so osvojili dve zlati in eno bronasto medaljo, se ekipa pod vodstvom selektorja Roberta Hrgote odpravlja na sever Evrope z visokimi cilji. A bo poleg športnih izzivov v zraku tudi nekaj dvomov – predvsem zaradi strogih in ne vedno jasnih pravil o dresih, ki so slovensko reprezentanco v tej sezoni že večkrat spravila v težave. "Za tujce sem lahko prepričan, da bo v Trondheimu vse v redu, za nas pa ne morem biti," se je pošalil Hrgota.

Med 26. februarjem in 8. marcem bo Trondheim gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, kjer bo slovenska skakalna reprezentanca lovila nove uspehe. Moško ekipo sestavljajo Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel, kot rezerva bo na voljo mladi Žiga Jančar.

Slovenija bo v Trondheimu branila dve zlati in eno bronasto medaljo s preteklega prvenstva v Planici, kjer je Zajc slavil na veliki napravi, moška ekipa pa je prav tako osvojila zlato. Na tekmi mešanih ekip so Slovenci stali na tretji stopnički.

Saga o dresih in diskvalifikacijah

A poleg tekmovalnih ambicij slovenske skakalce spremlja tudi grenak priokus zaradi diskvalifikacij, povezanih z dresi, ki so v tej sezoni dvigovale prah. "Za tujce sem lahko prepričan, da bo v Trondheimu vse v redu, za nas pa ne morem biti. Če bomo predaleč skakali, bo že vprašanje. Malce šalo na stran … Tukaj nimamo kaj več za narediti. Svoje smo povedali, zdaj Smučarska zveza Slovenije ureja te stvari, da se naredi nekakšen red in da bodo stvari nekako bolj transparentne," je v svojem slogu pripomnil selektor Robert Hrgota.

Foto: Aleš Fevžer

O tem, ali misli, da je bila naša ekipa oškodovana, je povedal: "Seveda smo bili, na mešani tekmi. V igri za zmago smo bili. Na poletih so Anžetu vzeli boj za mali kristalni globus, tako da smo bili kar precej oškodovani. Anže je tisti, čigar dres je med najmanjšimi, če ne celo najbolj regularen. Sporne stvari so bile. Ampak kot sem rekel, stvar se je predala naprej. To bodo zdaj urejali na drugi ravni. Mi se moramo osredotočiti na skakanje. To nam daje le dodatno motivacijo."

Takrat smo lahko videli tudi nekoliko bolj ostro debato med njim in direktorjem tekmovanja Sandrom Pertilejem. Na vprašanje, o čem sta se pogovarjala, je Hrgota pripomnil: "Vsak je pač povedal, kako določene stvari vidi. Tukaj ni več kaj za narediti. In te stvari naj se zdaj urejajo drugje."

"Fantje so pripravljeni, a napovedi raje ne dajem"

Selektor je prepričan, da je ekipa v dobri formi, a ostaja previden pri napovedih. "Forma je na precej visoki ravni, trije različni fantje so v tej sezoni stali na zmagovalnem odru, kar kaže na stabilnost in napredek. Lahko gremo optimistično v Trondheim, a ne bom dajal napovedi. Bomo videli, ali bo to dovolj ali ne," je dejal.

Timi Zajc bo na veliki skakalnici branil naslov prvaka iz Planice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Fantje so po novoletni turneji, ki se jim ni izšla po načrtih, ujeli pravo formo, kar se je pokazalo na zadnjih tekmah. Zlasti od Zakopan naprej delujejo povsem drugače kot na uvodu v sezono: "Nekako so se sprostili, videli so, da se da. Morda je škoda prvega dela sezone, a še vedno imamo pomembne tekme pred seboj."

Priprave v Sloveniji, Kos okreva

Do odhoda na prvenstvo bodo slovenski skakalci trenirali v Kranju in Planici, kjer imajo načrt priprav že določen. Lovro Kos je po prihodu z Japonske zbolel, a naj bi kmalu okreval. "Po mojem ga je malce zdelala pot okoli sveta, a ni nič hujšega. Bolj preventivno je včeraj izpustil trening, a bo hitro v redu," je povedal Hrgota.

Anže Lanišek je izpustil Saporo in misli v celoti usmeril proti Trondheimu. Foto: Guliverimage

Slovenski tabor se je tudi odločil, da Anže Lanišek izpusti tekme v Saporu, ki so bile pretekli konec tedna, in misli v celoti uperi proti Trondehimu. "Glede na to, da se ne borimo več za veliki kristalni globus, je bilo bolj smiselno, da se osredotočimo na svetovno prvenstvo," je pojasnil selektor.

Motivirani za medalje

Slovenci v Trondheim odhajajo motivirani, a Hrgota opozarja, da je na svetovnem prvenstvu vedno prisoten določen dejavnik nepredvidljivosti. "Vemo, da so fantje na visoki ravni, zdaj pa moramo sestaviti dva vrhunska skoka na tekmi. Na svetovnem prvenstvu se medalje ne da načrtovati, zgodi se ali pa ne," je dejal.

Domen Prevc je v zadnjem obdobju v dobri formi. Foto: Guliverimage

Vlogo rezerve bo opravljal 19-letni Žiga Jančar, ki je imel naporne tedne z nastopi v svetovnem pokalu, mladinskem svetovnem prvenstvu in celinskem pokalu. "Zanj bi bilo naporno, da bi šel naravnost v Trondheim. Ustrezalo mu bo imeti nekaj dni doma. Ima še čas," je sklenil Hrgota.

Slovenska skakalna reprezentanca torej v Trondheim odhaja samozavestno, a tudi z nekaj odprtimi vprašanji, predvsem glede (ne)transparentnosti pravil o dresih. A kot kaže, fantje iz tega črpajo dodatno motivacijo. "Videti je, da jih takšne stvari ne podrejo, ampak le še bolj motivirajo. Kot nekakšni 'enfant terrible' smučarskih skokov," je v smehu dodal Hrgota, ki upa, da se bodo v domovino vračali z medaljo.