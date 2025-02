Legendarni Noriaki Kasai do neprecenljivega rekorda

Noriaki Kasai je na svoji 579. tekmi za svetovni pokal postavil nov mejnik in podrl lastni rekord. Na tekmi v Saporu, ki je bila v nedeljo, je japonski skakalec, star 52 let, osem mesecev in deset dni, postal najstarejši tekmovalec v zgodovini svetovnega pokala.

Kar mu v petek v kvalifikacijah ni uspelo, je Noriakiju Kasaiju v nedeljo. Prestal je kvalifikacije in dosegel 47. mesto s skokom, dolgim 108 metrov, ter se uvrstil na tekmo. V konkurenci najboljših je nato skočil 105 metrov in se uvrstil na 45. mesto. Z nastopom na tekmi pa je podrl lasten rekord in dvignil letvico najstarejšega skakalca na tekmi za svetovni pokal še nekoliko višje. Zdaj je ta pri 52 letih, osmih mesecih in desetih dneh.

"Obožujem smučarske skoke in nočem se jim odreči. Prejšnji teden sem zmagal na državnem prvenstvu, zato sem bil samozavesten pred svetovnim pokalom, a ni bilo lahko. V dobri formi sem, držim dieto, pazim na vse, veliko tečem vsak dan, ampak mislim, da bo težko doseči še višjo raven. Tek vsak dan je dober tudi za moj mentalni trening in mislim, da mi je to pomagalo, da sem to dosegel," je v intervjuju za Eurosport povedal japonski športnik.

"Mislim, da mi letos ne bo uspelo nastopiti na svetovnem prvenstvu, zato bom postopoma delal na pripravi za naslednje olimpijske igre. Moj nasvet drugim tekmovalcem je preprost. Če obožuješ smučarske skoke, skači, dokler lahko. Ne obupaj, nadaljuj," je zaključil veteran smučarskih skakalnic, ki bi prihodnje leto rad nastopil na zimskih olimpijskih igrah v Milanu/Cortini.