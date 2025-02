Japonec Rjoju Kobajaši je zmagovalec tudi druge tekme smučarskih skakalcev v japonskem Saporu, Domen Prevc je bil po 3. mestu po prvi seriji in zmagi v kvalifikacijah na koncu 8., Timi Zajc pa je s tretjo oceno finala in 2. mestom v kvalifikacijah zasedel 10. mesto. Veteran Noriaki Kasai podrl rekord.

Japonec Rjoju Kobajaši je na skakalnici Okurajama skočil 132 in 137 metrov, zbral pa je 278,4 točke, kar je bilo dovolj za novo zmago pred domačo publiko. Drugi je bil vodilni po prvi seriji, Norvežan Marius Lindvik, tretji pa je bil njegov rojak, Johann Andre Forfang

Domen Prevc je bil najboljši med vsemi v kvalifikacijah pred tekmo, na kateri je bil po prvi seriji s 129,5 metra tretji, v finalu pa je pristal pri 124 metrih in je na koncu zasedel 8. mesto.

Kaj je po nedeljski tekmi povedal Domen Prevc

"Žal tokratno jutri v Saporu ni bilo tako uspešno kot včeraj. Kvalifikacije so bile super, prva serija se je tudi izšla še zelo dobro, v finalu pa sem žal naredil preveliko napako in ostal brez stopničk. Gremo dalje, prihaja svetovno prvenstvo in se že veselim novih tekem," je po tekmi povedal Domen.

Drugačen obraz kot dan prej je pokazal Timi Zajc. Najprej je bil v kvalifikacijah drugi, tekmo pa je končal na desetem mestu. Če ne bi imel slabšega prvega skoka, po katerem je bil 18., bi ga na koncu videli še višje. V drugo je imel namreč s 138 metri tretji rezultat.

"Težak vikend v Saporu je za mano. Danes se je vsaj izšlo. Zdaj pa sledi počitek in priprava na svetovno prvenstvo," je bil kratek Zajc.

Brez točk sta ostala Lovro Kos in Rok Oblak.

"Po zelo uspešnih kvalifikacijah smo to uspeli ponoviti na tekmi. Prva serija je bila za Domna uspešna, žal pa ga je kar precej velika napaka v finalni seriji oddaljila od zmagovalnega odra. Veseli nas, da je Timi dvignil raven od včeraj, tako da imamo dve uvrstitvi med deset. Rok in Lovru se žal ni posrečilo. Saporo lahko zapustimo zadovoljni in se v miru pripravimo na svetovno prvenstvo," je misli po drugi japonski tekmi strnil glavni trener Robert Hrgota.

Kobajaši v vrhunski formi, 52-letni Kasai skakal na tekmi

Tako kot dan prej je zmaga v olimpijskem mestu iz leta 1972 pripadla Kobajašiju. Japonec je zmagal z drugega mesta po polovici tekme. Na koncu je nabral 4,2 točke prednosti pred Lindvikom. Medtem se je japonski veteran Noriaki Kasai na drugem domačem nastopu preko kvalifikacij uvrstil na tekmo. Sloviti skakalec, ki bo junija dopolnil 53 let, je zrušil rekord najstarejšega udeleženca svetovnega pokala. Na koncu je zasedel 45. mesto.

Rjoju Kobajaši je še drugič zmagal v dveh dneh. Foto: Guliverimage

"Nočeš sicer četrtega mesta, a moji skoki so na dobri ravni. Ni nam bilo lahko, a mislim, da smo se zelo dobro borili. Vemo, kaj moramo še narediti. Zdaj imamo še en teden premora in se lahko v miru pripravimo na svetovno prvenstvo," pa je po tekmi dejal 22-letni Daniel Tschofenig, ki je bil tik pod odrom za zmagovalce.

Lastnik zlatega orla je še vedno vodilni v svetovnem pokalu, še vedno pa sta v boju za globus tudi Jan Hörl, ki za Korošcem zaostaja za 183 točk in je pravzaprav njegov edini pravi tekmec za veliko kristalno kroglo, in teoretično tudi branilec skupne zmage Stefan Kraft, ki sta danes zasedla šesto oziroma peto mesto.

Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah se bo v Trondheimu začelo 26. februarja, naslednje tekme svetovnega pokala pa skakalce čakajo 13. marca v Oslu.

Izidi, moški, Sapporo: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 278,4 točke (132/137 m)

2. Marius Lindvik (Nor) 274,2 (136/131)

3. Johann Andre Forfang (Nor) 268,7 (129/136)

4. Daniel Tschofenig (Avt) 262,1 (127/130)

5. Stefan Kraft (Avt) 261,2 (127/131)

6. Jan Hörl (Avt) 254,6 (127/127)

...

8. Domen Prevc (Slo) 248,9 (129,5/124)

10. Timi Zajc (Slo) 248,1 (120,5/138)

...

Brez finala:

35. Lovro Kos (Slo), 43. Rok Oblak (Slo)

... Svetovni pokal, skupno (23/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1606 točk

2. Jan Hörl (Avt) 1423

3. Stefan Kraft (Avt) 1027

4. Johann Andre Forfang (Nor) 955

5. Pius Paschke (Nem) 883

6. Gregor Deschwanden (Švi) 847

...

10. Anže Lanišek (Slo) 621

16. Timi Zajc (Slo) 404

17. Domen Prevc (Slo) 403

35. Lovro Kos (Slo) 99

53. Žak Mogel (Slo) 12

59. Žiga Jelar (Slo) 4

63. Rok Oblak (Slo) 2

...

