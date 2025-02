Rjoju Kobajaši je bil na domači skakalnici v Saporu na Japonskem nepremagljiv. Zmagal je tako v kvalifikacijah kot na tekmi. Veselje vlada tudi v slovenskem taboru, saj je Domen Prevc osvojil tretje mesto. Drugi slovenski finalist Lovro Kos je tekmo končal na 27. mestu. Timi Zajc in Rok Oblak sta bila za finale prekratka.

Domnu Prevcu so danes v finalni seriji šle na roko tudi desetinke. S skokom, dolgim 135,5 m, je namreč v finalu za vsega desetinko prehitel vodilnega v skupnem seštevku Avstrijca Daniela Tschofeniga in si to sezono zagotovil tretje stopničke na posamičnih tekmah.

Ob pristanku v drugi seriji je sicer izgubil eno mesto v primerjavi z na koncu drugouvrščenim Avstrijcem Janom Hörlom (266,7).

Prepričljivo zmago pa je slavil domačin Rjoju Kobajaši. Že v prvi seriji je imel deset točk naskoka pred tekmeci, v finalu pa je še nadgradil današnjo predstavo in slavil s skoraj 20 točkami naskoka.

Točke, natančneje štiri, je od Slovencev osvojil le še Lovro Kos (206,2), ki je v finalu pridobil dve mesti in končal kot 27.

V drugi seriji ni bilo Timija Zajca (86), ki se je po izpuščenih tekmah v Lake Placidu vrnil v svetovni pokal, a vsaj na prvi tekmi z 39. mestom ni prepričal. Brez finala je ostal tudi Rok Oblak (83,4), ki je bil 41.

Slovenska reprezentanca v Sapporu nastopa le s štirimi skakalci, doma je namreč na treningu pred svetovnim prvenstvom v Trondheimu ostal tudi Anže Lanišek.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej namreč prepričljivo vodi Tschofenig s 1556 točkami, nekoliko se mu je približal Hörl, ki jih je zbral 1383. Tretji je še en Avstrijec, danes šesti Stefan Kraft (982 točk). Najboljši Slovenec je Lanišek na devetem mestu s 621 točkami.

V nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času bo na sporedu še druga posamična tekma. Kvalifikacije bodo ob 1.30, tekma pa se bo začela ob 3. uri.

Izidi smučarskih skokov v Saporu: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 286,4 točke (137/136,5 m) 2. Jan Hörl (Avt) 266,7 (136,5/137,5) 3. Domen Prevc (Slo) 266,2 (137,5/135,5) 4. Daniel Tschofenig (Avt) 266,1 (136,5/137) 5. Marius Lindvik (Nor) 264,7 (132/135,5) 6. Stefan Kraft (Avt) 260 (134/135,5) ... 27. Lovro Kos (Slo) 206,2 (117/123) ... - brez finalnega nastopa: 39. Timi Zajc (Slo), 41. Rok Oblak (Slo) ...

* svetovni pokal, skupno (22/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1556 točk 2. Jan Hörl (Avt) 1383 3. Stefan Kraft (Avt) 982 4. Johann Andre Forfang (Nor) 895 5. Pius Paschke (Nem) 883 6. Gregor Deschwanden (Švi) 844 ... 9. Anže Lanišek (Slo) 621 16. Timi Zajc (Slo) 378 17. Domen Prevc (Slo) 371 34. Lovro Kos (Slo) 99 51. Žak Mogel (Slo) 12 59. Žiga Jelar (Slo) 4 63. Rok Oblak (Slo) 2 ...

