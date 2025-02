Avstrijec Stephan Embacher je na srednji skakalnici v Lake Placidu ubranil naslov mladinskega svetovnega prvaka iz Planice 2024, potem ko je skočil 95,5 metra in 96 metrov, zbral pa je 258,1 točke.

Le 0,4 točke je na drugem mestu zaostal domačin, Američan Tate Frantz s 95,5 in 98,5 metra in 257,7 točke, Avstrija pa se je po zaslugi Simona Steinbergerja veselila še brona, skočil je 95 in 97 metrov, zbral je 255,3 točke.

Tik pod zmagovalnim odrom je končal Urban Šimnic – s skokoma, dolgima 94 in 95 metrov, je zbral 245,1 točke. Šesti je bil Žiga Jančar s 93,5 metra in 94 metri ter 241,3 točke. Enej Faletič je s 87,5 metra in 84 metri ter 197,2 točke končal na 26. mestu, brez finalne serije je na 47. mestu ostal Nik Bergant Smerajc.

Najboljša šesterica Foto: SloSki

"Danes sem kar zelo zadovoljen s svojimi nastopi. Pokazal sem tisto, kar smo delali na treningih, in vidim, da se da to tudi na tekmi. Z lepo popotnico gremo zdaj naprej na ekipno tekmo," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Šimnic, Jančar pa dodal: "Tekmo sem končal na šestem mestu, s čimer nisem najbolj zadovoljen, a je vseeno v redu. Čakata me še, upam, dve tekmi, najprej se bomo borili na ekipni, potem pa še na mešani tekmi."