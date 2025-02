Po koncu svetovnega pokala v Lake Placidu ameriško prizorišče gosti še mladinsko svetovno prvenstvo v smučarskih skokih, na katerem tudi slovenski tabor cilja visoko. Na sredini posamični ženski tekmi je Taja Bodlaj Sloveniji že prinesla bronasto odličje. Zaostala je le za odličnima Norvežankama Ingvild Synnoeve Midtskogen in Ingrid Laate. Tina Erzar je bila četrta, Tinkara Komar 12. in Lucija Jurgec 20.

Taja Bodlaj (91,5 metra, 89,5 metra/200,2 točke) je v finalni seriji ubranila tretje mesto iz prve serije. Zmagala je Ingvild Synnoeve Midtskogen (241,8 točke), ki je bila danes preprosto razred zase, medtem ko je drugo mesto prav tako zasedla Norvežanka. A ne Kjersti Gräsli, ki je bila druga po prvi seriji, pač pa Ingrid Laate (209,8 točke), ki je v finalu pridobila tri mesta. Gräsli je kljub dolgemu skoku (93 metrov) padla na končno sedmo mesto.

S sedmega po prvi seriji je v finalu napadla Tina Erzar (89,5 metra, 90 metrov/198,2 točke) in na koncu ostala tik pod odrom za zmagovalke. Tinkara Komar (86 metrov, 88 metrov/178,6 točke) je v finalu tri mesta izgubila in bila 12., Lucija Jurgec (78 metrov, 80 metrov/152,3 točke) pa je štiri pridobila in bila 20. Komar je zaradi težav z opremo, ki je v ZDA prišla šele včeraj zvečer, prve skoke v Lake Placidu naredila šele danes zjutraj.

Tini Erzar tako ni uspelo ubraniti naslova svetovne prvakinje z lanskega prvenstva v Planici, medtem ko je bila Taja Bodlaj tudi pod Poncami tretja. Slovenke so pred letom dni v postavi Erzar, Bodlaj, Jerica Jesenko in Ajda Košnjek postale tudi ekipne mladinske svetovne prvakinje, Bodlaj in Erzar pa sta z Jako Drinovcem in Rokom Masletom skočili še do srebra na tekmi mešanih ekip.

Ekipna ženska tekma bo v Lake Placidu na sporedu v petek, 14. februarja, ob 20. uri po slovenskem času, v noči na torek, 18. februarja, pa se bo prvenstvo končalo s tekmo mešanih ekip. Skakalce posamična tekma čaka v noči na četrtek, ekipna pa v soboto ob polnoči.

Mladinsko SP, Lake Placid, ženska tekma:

